Handball: Rekordmeister Brühl in der Krise

FRauenhandball Rekordmeister Brühl: Sieg gegen den Champion, aber nur Platz drei in der aktuellen Saison Die Handballerinnen des LC Brühl verpassen den Playoff-Final und damit ihren 32. Schweizer Meistertitel. Trotz eines deutlichen Erfolges am Ende der Finalrunde gegen Titelhalter Zug. Fritz Bischoff 02.05.2022, 12.00 Uhr

Zu oft standen Brühl (grün, mit Malin Altherr) in dieser Saison grosse Hindernisse im Weg. Bild: Tobias Garcia

Was sich seit einiger Zeit abgezeichnet hatte, wurde am Wochenende trotz eines 31:26-Sieges in der letzten Runde gegen den Titelverteidiger LK Zug Tatsache. Die Handballerinnen des LC Brühl haben in diesem Jahr nichts mit der Vergabe des Schweizermeistertitels zu tun.

Zweimal elf Titel in Folge

Sie haben den Playoff-Final, den der LK Zug und die Spono Eagles erreicht haben, verpasst und damit auch die Möglichkeit vertan, ihren 32. Meistertitel zu gewinnen. Es ist das Selbstverständnis des Rekordmeisters aus St.Gallen, in jedem Jahr Titel anzustreben. Der Vereinsslogan «Auffallend erfolgreich» gründet in der Tatsache von 31 Meistertiteln und 10 Cupsiegen. Seit Ende der 1960er-Jahre setzt der LC Brühl im Frauenhandball Massstäbe. Als unangefochtener Primus schaffte er zweimal (1970 bis 1980 und 1987 bis 1997) elf Titel in Folge – und dies zum Teil ohne einen Punktverlust – zu gewinnen.

Eine Wende der Dominanz zeichnete sich ab, als 1998 und 1999 St.Otmar Schweizer Meister wurde und danach Spono Nottwil und der LK Zug dank verbesserter Nachwuchsarbeit immer mehr erstarkten und neun Titel in die Zentralschweiz holten. Doch der LC Brühl war immer noch der entscheidende Taktgeber, Titelaspirant und Titelsammler. Letztmals sicherten sich die Ostschweizerinnen 2019 den Schweizer Meistertitel und 2017 den Cupsieg.

Hoffnungsvoller Erfolg im Supercup

Obwohl die Saison 2021/2022 Ende August 2021 mit dem 30:24-Sieg im Supercup gegen den Doublegwinner LK Zug erfolgreich und hoffnungsvoll begonnen hatte, kommt in diesem Jahr kein Titel in die Gallusstadt.

Trainer Nicolaj Andersson bespricht sich mit seinem Team. Bild: Tobias Garcia

Im Cup scheiterte das Team von Trainer Nicolaj Andersson im Halbfinal mit 25:27 am Titelverteidiger Zug und die Meisterschaft endet auf Rang drei. Bei zwölf Vergleichen mit Zug und Spono verliessen die St.Gallerinnen die Halle siebenmal als Verlierer – dies bei drei Siegen und zwei Unentschieden.

Fragt man Trainer Andersson, der sein Amt seit dem Sommer 2020 innehat und noch bis Sommer 2023 einen Vertrag besitzt, nach Gründen zu diesen Fakten, so stellt er fest:

«Es fehlte bei uns in den entscheidenden Spielen die Kompaktheit. Es waren Kleinigkeiten, die gegen uns entschieden und die Tatsache, dass wir zu viele verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle hatten.»

Gründe für die ausbleibenden Erfolge in der jüngsten Vergangenheit lassen sich aber auch in der Kaderzusammensetzung finden. Der LC Brühl verpflichtete immer wieder ausländische Spielerinnen. Hochkarätige Verstärkungen waren dies – aus finanziell verständlichen Gründe – jedoch nicht. Auffallend war im Kader jüngst auch das Fehlen von eigenen Nachwuchsspielerinn mit hohem Potential, wie dies etwa Malin Altherr und Katarina Simova anzudeuten vermochten.

Der Schweizer Nationaltrainer Martin Albertsen. Bild: Sebastian Borowski / EPA

St.Galler Erfolge im Nachwuchsbereich

Es funktionierte nicht, aus dem grossen Reservoir an Nachwuchsspielerinnen die talentiertesten in das Fanionteam zu integrieren. Dies trotz einer sehr guten Nachwuchsarbeit, die den St.Gallerinnen auch vom Nationaltrainer Martin Albertsen attestiert wird. Der Däne sagt:

«Es wird bei Brühl ebenso gut im Nachwuchsbereich gearbeitet wie in Zug und Nottwil. Einen Vorteil haben die beiden Zentralschweizer Vereine, dass sie mit der Nachwuchsakademie in Baar sehr eng verbunden sind. Davon profitierten sie in den vergangenen Jahren.»

Vroni Keller, auch Trainerassistentin des Frauen-Nationalteams. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Beim LC Brühl ist Vroni Keller – die Assistentin des Nationaltrainers – für den Nachwuchsbereich verantwortlich. Sie sagt:

«Aktuell stimmt bei uns die Ausrichtung und Arbeit im Nachwuchsbereich wieder. Zwischenzeitlich gab es – auch coronabedingt – Probleme.»

Dass die Nachwuchsförderung stimmt, zeigte das vergangene Wochenende. Die Elite-Teams U14, U16 und U18 spielten alle im Playoff-Halbfinal. Die U14 und U18 schafften den Finaleinzug. Dennoch überdeckt dies nicht die aktuellen Probleme im Team von Nicolaj Anderson.

Mit acht Ab- und acht Zugängen war die Kaderfluktuation auf die Meisterschaft 2021/2022 sehr gross. Im Verlaufe der Saison wurde die Liste an verletzten Spielerinnen gross und grösser. Die zuletzt ausgefallenen Dimitra Hess und Katarina Simova waren in der Verletztenliste die Nummern sieben und acht.

Zu kompensieren versuchten die Verantwortlichen Ausfälle mit ausländischen Spielerinnen. Deren acht standen im Kader. Kaum eine konnte jedoch entscheidende Akzente setzen. Sie beanspruchten jedoch Kaderplätze, die vielleicht auch durch eigene Spielerinnen, die auch nicht absolutes Spitzenkönnerinnen sind, hätten besetzt werden können.

Es hat immer noch keinen neuen Präsidenten

So wanderten einzelne dieser Nachwuchskräfte ab – vor allem nach Arbon oder wie in der vergangenen Woche mit Nina Steiner und Azra Hamite nach Winterthur. Ob dafür das Fehlen einer Sportchefin oder eines Sportchefs im Verein der Grund ist, bleibt offen. Förderlich war die Vakanz bestimmt nicht. Dies wurde erkannt. Mit Roger Bertschinger konnte auf die kommende Saison ein neuer Sportchef gefunden werden.

Brühl mit Kinga Gutkowska (Nummer 22), Nikolina Cutura (33) und Mathilde Schäfer (3) muss Titelkandidat bleiben. Hier im Spiel gegen Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022) / Luzerner Zeitung

Offen ist dagegen noch immer die Funktion des Vereinspräsidenten. Die Nachfolge von Alex Zehntner steht aus. Wohl sollen Gespräche geführt worden sein, doch einen Vollzug gibt es nicht. Führungslos ist der LC Brühl deswegen aber nicht. Über Jahrzehnte bewährte Funktionärinnen wie Christa Zingg oder Vroni Keller haben das Vereinsschiff im Griff und halten es auf Kurs. Doch auch ihnen ist bewusst, dass vor allem der Vorstand verjüngt und breiter aufgestellt werden muss.

Dies wurde schon an der Hauptversammlung 2021 proklamiert. Die Arbeit, die Planung und die Umstrukturierungen dürften auch in der kommenden Saison eine Herausforderung bleiben. Ein Titelkandidat bleibt Brühl aber weiterhin oder wie es Vroni Keller formuliert: «Kleine negative Konstellationen und immer wieder Rückschläge prägten die abgelaufene Meisterschaft. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir mit der Konkurrenz aus der Zentralschweiz auch künftig bezüglich Nachwuchsarbeit und Titelvergaben mithalten können.»

