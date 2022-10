Freeskier Andri Ragettli strebt eine Regeländerung an

Freeski «Jeder Sprung muss zählen»: Warum Freeskier Andri Ragettli eine Regeländerung anstrebt Andri Ragettli startet mit dem Big Air Chur in die neue Saison. Der 24-Jährige zeigte im letzten Winter besonders starke Leistungen. Seine Ambitionen werden aber nicht kleiner. Stefan Salzmann 20.10.2022, 05.00 Uhr

Andri Ragettli sagt: «Die drei Heimevents und die WM in Georgien sind wichtig. Da will ich attackieren. Und im Endeffekt meine vergangene Saison toppen.»

Nach seinem verletzungsbedingten Fehlen im Vorjahr steht Freeskier Andri Ragettli am kommenden Freitag erstmals am Big Air Chur im Einsatz. Die Vorfreude ist gross, auch weil seine Familie und Freunde vor Ort dabei sein werden. Und obwohl der 24-Jährige statt vier Wochen Vorbereitung wie im vergangenen Jahr nun im Sommer vier Monate trainieren konnte, warnt er vor zu hohen Erwartungen.

Andri Ragettli, am Freitag starten Sie am Big Air Chur in die neue Saison. Wie fest freuen Sie sich?

Andri Ragettli: Ich freue mich extrem. Während Monaten trainierte ich drei bis vier Tage pro Woche auf dem Airbag in Leysin und nicht auf Schnee. Deshalb kann ich es kaum erwarten. Dazu ist Chur eine von drei Weltcup-Destinationen in der Schweiz diese Saison und nahe meiner Heimat Flims gelegen. Meine Familie und Freunde können beispielsweise schauen kommen. Entsprechend ist dieser Anlass sehr speziell für mich.

Wohl auch, weil Sie im ­vergangenen Jahr bei der Premiere verletzungsbedingt absagen mussten.

Genau. Zuerst wollte ich damals gar nicht vor Ort sein, weil ich so enttäuscht war. Schliesslich habe ich es aber genossen, einen Freeski-Weltcup mal als Zuschauer mitzuerleben. Als das Finale startete, merkte ich aber schon, dass es mich ein wenig kratzt, nur zuschauen zu dürfen.

Freeskier und Snowboarder sorgten im letzten Jahr in Chur für ein Freestyle-Spektakel. Christian Merz / keystone

Das Big Air in Chur bringt Sport und Musik zusammen. Findet man Sie am Wochenende unter den Konzert­besuchern?

Am Wettkampftag bleibt dafür natürlich keine Zeit, da liegt mein Fokus voll und ganz auf dem Sport. Am Samstag werde ich dann bestimmt Zeit haben, mir das eine oder andere Konzert anzuhören und den Anlass zu geniessen. Denn mit der Kombination von Sport und Musik bringt man unterschiedliche Leute zusammen, das finde ich enorm cool.

Im vergangenen Jahr blieb Ihnen vier Wochen Zeit, um neue Tricks einzuüben. Nun waren es vier Monate. Die sportliche Ausgangslage scheint eine komplett andere, obwohl Sie auch damals zwei Weltcupsiege, Gold an den X-Games und die Slope­style-Disziplinenwertung gewinnen konnten.

Vom Gefühl her ist es komplett anders, das stimmt. Ich konnte den ganzen Sommer hindurch trainieren und an meinen Tricks arbeiten. Aber dass ich nun automatisch meine vergangene Saison übertreffen werde, davon kann ich nicht ausgehen. Auch wenn ich es natürlich versuchen werde.

Können Sie erklären, wie Sie trotz dieser kurzen Vorbereitungszeit in der vergangenen Saison so erfolgreich sein konnten?

Nicht wirklich, nein. Wenn ich zurückschaue, frage ich mich manchmal auch, wie ich das geschafft habe. Denn die Konkurrenten haben den ganzen Sommer über trainiert, entsprechend hatte ich meine Zweifel.

Ragettli gewann im letzten Winter die kleine Kristallkugel im Slopestyle. Mayk Wendt / keystone

Nun ist dieser Rückstand also längstens wettgemacht?

So einfach ist es nicht. Auch in diesem Sommer habe ich gemerkt, dass ich im Big Air noch vieles aufzuholen habe, da muss ich nichts schönreden. Aber ich habe hart gearbeitet. Und es tut gut, wieder das machen zu können, was ich am liebsten tue. Nämlich Tricks einüben, Sprünge machen, auf dem Airbag und auf Schnee trainieren und nicht nur im Kraftraum.

Weshalb ist es Ihnen im Slopestyle sofort wieder so gut gelaufen?

In dieser Disziplin ist ein ganzer Lauf entscheidend. Du musst gut Ski fahren können, gut sliden, gut springen und auch mental muss es stimmen. Es ist eine Kombination aus allem, während dir im Big Air wenige Sprünge zum Sieg verhelfen können. Die grosse Erfahrung, das taktische Wissen und die Risikodosierung haben mir geholfen, sofort wieder sehr gut zu sein. Beim Big Air ist das schwieriger.

Und deshalb haben Sie und das Schweizer Freeski-Team eine Formatänderung der Disziplin Big Air beim Internationalen Skiverband eingereicht.

Genau, die Formatänderung will, dass jeder Sprung zählen soll. So nimmt man das Niveau und den Risikofaktor runter. Das Big Air in Chur wird ein gutes Beispiel dafür sein, dass es eine solche Regeländerung braucht. Denn weil die Schanze in Chur vergleichsweise klein ist, werden die Sprünge extrem ähnlich sein. Für die Punktrichter dürfte es damit schwierig werden zu differenzieren. Ich bin überzeugt, dass mir die Mehrzahl der Fahrerinnen und Fahrer sowie Trainer zustimmen werden, dass es eine solche Änderung braucht. Aber es wird dauern, bis dem zugestimmt wird. Vielleicht bis zu den Olympischen Spielen 2026.

Wo Sie eines Ihrer letzten grossen Ziele erreichen wollen, den Olympiasieg.

So weit denke ich aktuell noch nicht. Ich nehme Wettkampf für Wettkampf, sehe jeden Anlass als gleich wichtig an und will immer meine beste Leistung abrufen. Aber klar, die drei Heimevents und die WM in Georgien sind schon wichtig. Da will ich attackieren. Und im Endeffekt meine vergangene Saison toppen, auch wenn ich weiss, dass dies schwierig wird.