Olympia: Fabian Bösch startet im Slopestyle und Big Air

Der Engelberger Fabian Bösch träumt vom olympischen Podest: «Ich bin nah dran, es fehlt nicht viel» Bei seinen dritten Olympischen Spielen strebt Freeskier Fabian Bösch aus Engelberg nach den olympischen Medaillen. Als Vorbereitung hat er sich den optimalen Lauf überlegt. Jule Seifert 31.01.2022, 05.00 Uhr

Wenn Fabian Bösch am Start steht, geht er nochmals alle Tricks im Kopf durch. Er stellt sich vor, wie es sich anfühlt, den perfekten Run zu stehen. Manchmal erinnert er sich an die Schlüsselstellen, welcher Absprung eisig ist oder wo es ein Loch in der Landung hat. Dann gibt er seinem Trainer das «Füschtli» und fährt los. Der Engelberger ist Freeskier, er startet im Slopestyle und Big Air.

Fabian Bösch beim Big Air World Cup in Chur. Bild: Christian Merz/EPA (Chur,

22.10.2021)

Fabian Bösch ist Weltmeister, im Weltcup erfolgreich und hat die X-Games gewonnen. Doch Olympia lief für den 24-Jährigen bisher noch nicht nach Wunsch. Beide Male schied er nach der Qualifikation aus. In Sotchi 2014 war er zu unerfahren, es war seine erste Profisaison. In Pyeongchang 2018 erkrankte er am Norovirus, musste in Quarantäne und verpasste das Training. Dafür erlangte er Berühmtheit mit dem Rolltreppenvideo, das auch jetzt wieder in der Werbung zu sehen ist. «Es ging drunter und drüber», sagt er über die Zeit in Korea.

Gute Saisonergebnisse für Bösch

Mit der aktuellen Saison ist Bösch zufrieden. Er zeigte konstante Leistungen und erreichte im Slopestyle immer die Finals. Dennoch sei es teilweise etwas frustrierend gewesen, da er immer knapp das Podest verfehlte. Das Niveau der Fahrer ist hoch, es entscheiden nur wenige Punkte, ob es zum Sieg reicht.

«Ich bin nah dran, es fehlt nicht viel»,

analysiert er. «In der Railsection wählte ich zu einfache Tricks. Dort verliere ich die paar Punkte, die mir dann zum Sprung aufs Podest fehlen.» Während im Big Air die Athletinnen und Athleten an einem Sprung ihr Können zeigen, gibt es im Slopestyle mehrere Sprünge und Rail-Elemente.

An seinen dritten Olympischen Spielen sieht er sich selbst nicht als Topfavorit, aber mit einer Spur mehr Risiko habe er durchaus Chancen, um die Medaillen mitzufahren. Vor dem Abflug nach Peking hat er deswegen die Pläne des Kurses studiert und sich verschiedene Runs überlegt. Auch einen sehr risikoreichen, der viele Punkte gibt. Vor Ort wird er schauen, ob dieser Run umsetzbar ist.

Schon als kleines Kind stand Bösch auf den Ski. Zehn Jahre lang fuhr er Alpinrennen, schaffte es in den Zentralschweizer Kader und an die Sportschule. Doch mit 14 entschied er sich, keine Rennen mehr fahren zu wollen. «Das Training war zu strukturiert. Ich wollte mehr Freiheiten als Athlet haben», erklärt er. Auf die Sportschule gehen wollte er trotzdem. Er konnte mit seinen Fähigkeiten auf dem Trampolin überzeugen und wechselte ins Freeski-Team. Eine Profikarriere hatte er damals nicht im Sinn. Er wollte die Matura machen und Sportlehrer werden. Doch es kam anders. Heute ist er Profisportler und macht eine KV-Ausbildung.

Der Profisport hat gute und schlechte Seiten

Es ist der Drang, immer neue Tricks lernen zu wollen, was ihn so erfolgreich werden liess. «Ich frage mich immer, was noch für Tricks möglich sind», sagt er. Freestyle-Skifahren fasziniert ihn, weil er seine Vorstellungen umsetzen und seine Kreativität ausleben kann. Immer wieder muss er sich überwinden, das macht den Sport spannend für ihn. Doch der Profisport sei «auch nicht immer lustig», erzählt er. Eine Ausbildung, das Training und die Wettkämpfe zu vereinbaren, ist schwierig. Im Slopestyle und Big Air über lange Zeit vorne mitzufahren und verletzungsfrei zu bleiben, nicht einfach. Er sagt:

«Mental erlebt man die grössten Hochs und tiefsten Tiefs.»

Auch die schweren Zeiten kennt Bösch. Er war der Erste, der dreieinhalb Mal über Kopf mit fünf Drehungen sprang und im Wettkampf zeigte. «Der Triple Cork 1980 war revolutionär. Den Trick hat es damals nicht gegeben, man konnte es sich gar nicht vorstellen, dass es möglich ist.» Doch belohnt wurde er von den Schiedsrichtern nicht. «Es war mehr akrobatisch und weniger stylish», gibt er zu. Lange versuchte er mit dem Sprung zu punkten, doch es ging nie auf. Erst als er andere Tricks zeigte und sich darauf konzentrierte, den Ski möglichst lange in der Luft zu greifen, konnte er wieder Erfolge feiern. Nachdem er 2015 Slopestyle-Weltmeister wurde, holte er 2019 auch im Big Air WM-Gold. Für Bösch ist es sein wichtigster Erfolg.

Big Air ist in Peking zum ersten Mal olympisch. «Es ist sicher ein Spektakel zuzuschauen», sagt er. In beiden Big-Air-Wettkämpfen der Saison schied Bösch jeweils nach der Qualifikation aus. Die zwei Tricks, die er bei Olympia zeigen will, hat er im Kopf. Doch selbst wenn er sie perfekt steht, sei es schwierig zu sagen, zu welchem Resultat das führt.

«Es ist wie ein Kartenspiel: Du legst deine Karten auf den Tisch und schaust, was das Spiel ergibt.»

