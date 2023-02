Noe Roth ist Aerials-Weltmeister im Ski-Freestyle

Freestyle Ski Exploit im Superfinal: Der Schweizer Noé Roth ist Aerial-Weltmeister Der Zuger Skiakrobat Noé Roth krönt sich nach einem schwierigen Wettkampf zum Weltmeister. Im georgischen Bakuriani zeigt der 22-Jährige seinen besten Sprung im entscheidenden Moment. Jule Seifert 23.02.2023, 13.29 Uhr

Der Sprung im Superfinal. Video: Youtube

Zweimal wurde der Aerial-Wettkampf der Männer im georgischen Bakuriani verschoben, am Mittwoch war das Wetter gut genug: Die Skiakrobaten konnten um die WM-Medaillen springen. Nach WM-Bronze vor vier Jahren und einem Weltcup-Sieg in dieser Saison hatte Noé Roth aus Baar grosse Ambitionen auf die WM-Medaillen.

In dem verkürzten Wettkampf zeigten die Aerial-Springer drei Sprünge, je einen in der Qualifikation, im Final und im Superfinal. Ein besonderer Wettkampfmodus, bei dem in jeder Runde wieder mit null Punkten gestartet wurde. Nicht unbedingt der WM-Wettkampf, den sich Roth wünschte. Auch das Wetter machte es nicht einfacher: Die Skiakrobaten kämpften gegen stärker werdenden Schneefall und unberechenbare Böen. Eine Herausforderung für die Athleten, die ihren Fokus schon über mehrere Tage aufrechterhalten mussten.

In der Qualifikation zeigte Roth einen soliden Sprung, «ohne die Landung gesehen zu haben». Verständlich, dass sich sein erster Sprung des Tages dadurch «etwas komisch anfühlte». Trotz der Orientierungslosigkeit schafften es der 22-Jährige wie auch sein Teamkollegen Nicholas Gygax unter die Top 12.

Die Bedingungen wurden im Final noch schwieriger. Einige Athleten stürzten oder wurden in der Landung zusammengestaucht, andere wie Gygax konnten ihren angesagten Trick nicht zeigen und bekamen null Punkte. Auch für Roth lief der zweite Sprung nicht nach Wunsch. Wegen des aufkommenden Windes verpasste er den Absprung. Seinen Trick, den Back Double Full-Full-Full, zeigte er nicht ganz gestreckt, doch diesmal landete er sicher. Kopfschüttelnd wartete Roth auf seinen Skore, mit seiner Leistung war er nicht zufrieden.

Er klassierte sich zunächst auf dem dritten Zwischenrang und schaffte es als Sechster gerade noch ins Superfinal. «Runde für Runde hat Noé überlebt», sagte Trainer Michel Roth über die Leistungen seines Sohnes. Der Athlet selbst hat nicht daran geglaubt, es unter die Top 6 zu schaffen. Doch auch die Konkurrenz patzte und somit hatte der Zuger im Superfinal wieder alle Chancen auf eine WM-Medaille. Der nächste Sprung entschied, ob Roth oder einer der anderen sechs Finalisten Weltmeister werden würde.

Roth startete als Erster und zeigte den Back Full-Double Full-Full. Beim dreifachen Rückwärtssalto mit Doppelschraube im ersten, im zweiten und dritten Salto mit je einer Schraube) Der Absprung gelang ihm, er behielt die Spannung und zauberte in der Landung. Seinen besten Sprung des Tages hat Roth im entscheidenden Moment gezeigt: im WM-Superfinal. Dann hiess es warten: «Ich war noch selten so nervös», sagte Roth. «Der Sprung war sehr gut. Die Landung war aber nicht einwandfrei, deswegen hätte ich niemals gedacht, dass es zum Titel reichen würde.» Doch keiner der anderen Springer schafft es, an ihm vorbeizuziehen. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur glücklich», sagte der sichtlich überraschte Weltmeister.