Noé Roth will bei der WM in Bakuriani aufs Podest

Freestyle Ski Schwindelfrei und ohne Höhenangst: Skiakrobat Noé Roth aus Baar träumt vom Weltmeistertitel Die Weltmeisterschaften in Georgien begannen ohne Skiakrobat Noé Roth aus Baar. Der 22-Jährige träumt aber weiter vom WM-Titel. Jule Seifert Jetzt kommentieren 20.02.2023, 19.35 Uhr

Seit Sonntag messen sich die Snowboarderinnen und Freestyle-Skifahrer an der Weltmeisterschaft im georgischen Bakuriani. Das Schweizer Aerial-Team trat jedoch nicht zum Mixed-Team-Wettkampf an. Grund dafür war ein Trainingssturz von Alexandra Bär. Die 20-jährige Zürcherin verletzte sich an der Hüfte. Teamkollege Noé Roth aus Baar gibt Entwarnung. Die Verletzung sei nicht schlimm, trotzdem sei es besser für Bär zu pausieren, um am heute beim Einzelwettkampf starten zu können.

Noé Roth will nach seinem Weltcup-Sieg auch bei der WM glänzen. Bild: Rick Bowmer/Keystone (Deer Valley, 6. Februar 2021)

«Es ist schade, aber sicher eine gute Entscheidung», sagt Roth. Vor zwei Jahren gewann er mit dem Schweizer Team WM-Silber, vor vier Jahren Gold. Auch in diesem Jahr hätten Bär, Roth und Pirmin Werner «mit einem guten Sprung und etwas Glück» Medaillenchancen gehabt. Doch die Bedingungen in Bakuriani seien schwierig, erzählt der 22-Jährige. Es ist sehr windig auf der Sprunganlage: Die Böen sind unberechenbar und bremsen die Springerinnen und Springer in der Anfahrt ab. Das macht den spektakulären Sport noch gefährlicher.

Wetterprognosen für Einzel sind schlecht

Auch am Dienstag für die Qualifikation soll es windig werden, für den Final am Mittwoch sehen die Wetterprognosen noch schlechter aus. «Hoffentlich erweisen sich die Vorhersagen als falsch», sagt Roth. Einen Ausweichtag gibt es für die Wettkämpfe nicht. Sollte es morgen zu windig sein, wird das Resultat der Qualifikation entscheiden, ob der Juniorenweltmeister von 2018 in diesem Jahr auch bei der Elite triumphieren kann.

Obwohl der Wind im Kleinen Kaukasus bläst, geniesst Roth die neuen Eindrücke in Georgien. «Bakuriani ist ein herziges, kleines Dorf mit guten Restaurants. Die Atmosphäre ist gut», sagt Roth. An die Weltmeisterschaften reiste Roth zuversichtlich. In dieser Saison stand er bereits dreimal auf dem Weltcup-Podest. Neben zwei zweiten Plätzen holte er sich in Kanada den dritten Weltcup-Sieg in seiner Karriere.

Trotz der verpassten Medaillenchance im Team-Event bleibt er fokussiert, auch wenn es ihn etwas ärgert, dass der Wind das Training erschwert. «Meine Motivation bleibt hoch», sagt Roth. «Ich träume vom Weltmeistertitel, aber alles kann passieren.»

Aerials-Springer Noé Roth will in Georgien den perfekten Sprung zeigen. Bild: Redbull-Mediahouse (Saas-Fee,

18. August 2021)

Erst mal muss Roth die Qualifikation überstehen und sich dann im Final der Top 12 und im Superfinal der Top 6 beweisen. Seine grösste Konkurrenz sieht Roth bei den US-Amerikanern, die bereits im Team-Event die Goldmedaille gewannen, beim ukrainischen Springer und auch im eigenen Team. Sein Teamkollege, der 23-jährige Pirmin Werner aus Zürich, sicherte sich in diesem Winter ebenfalls einen Weltcup-Sieg.

Im Schnee will Roth den perfekten Sprung zeigen

Beim Wettkampf entscheidet Roth vor dem Start, meist schon am Vortag, welche Sprünge er zeigen will. Die Sprünge hat er Hunderte Male geprobt, erst auf dem Trampolin, dann auf der Wasserschanze. Der Trick, den er auch im Schlaf kann, ist der Full-Full: Zwei Salti und zwei Schrauben. Um seinem Traum vom WM-Titel zu erfüllen, braucht es aber den schwierigsten Trick in seinem Repertoire: Den Dreifachsalto mit fünf Schrauben. Dabei zeigt Roth während 2,5 Sekunden in bis zu 15 Meter Höhe zwei Schrauben im ersten Salto, zwei Schrauben im zweiten Salto und eine Schraube im dritten Salto. ­Bewertet werden Schwierigkeitsgrad der Tricks und die Haltung. «Die Ausführung des Sprungs soll perfekt sein, im Alltag bin ich nicht so pingelig», sagt Roth.

Die Sprungkombinationen, die andere schon beim Zuhören schwindelig werden lässt, sind für Roth kein Problem. Bevor er mit der Skiakrobatik anfing, war er im Kunstturnen. So behält er auch mit den Ski die Orientierung in der Luft. Manche Athleten leiden unter Höhenangst, erzählt Roth, er selbst ist aber schwindelfrei.

Trotz Wind hofft Roth auf fairen Wettkampf

Sollte er in der Anfahrt merken, dass der Wind ihn abbremst, kann er beim Absprung variieren, um mehr Rotation zu bekommen. So passieren dann aber schnell die weniger guten Sprünge und im schlimmsten Fall Stürze, erzählt Roth. Trotz Wind geht er davon aus, dass die Weltmeisterschaft ein fairer Wettkampf sein wird, sobald sich die Organisatoren für die Durchführung entscheiden. Und er vertraut auch seinem Vater, dem Schweizer Nationaltrainer: «Wenn es zu gefährlich wäre, wird er uns nicht mehr springen lassen.»

Überwinden muss Roth sich manchmal bei neuen Sprüngen, und eine gewisse Portion Respekt hat er vor den schwierigen Tricks, aber Angst hat er keine: «Ich bin wahrscheinlich schon überdurchschnittlich mutig, wenn es um akrobatische Sachen geht.» Trotzdem: Wenn er etwas macht, überlegt er vorher genau, was er tut. So wird er auch seine Sprüngen an der Weltmeisterschaft in den Schnee zaubern.

