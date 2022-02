Ehrlicher FCL-Trainer Frick: «Ich habe Campo falsch eingeschätzt»

FC Luzern Frick hat ideale Formation gefunden – der FCL-Trainer gibt ehrlich zu: «Ich habe Campo falsch eingeschätzt» Mario Frick schaut noch einmal auf die Schandtat der Lausanne-Ultras zurück. Der FCL-Coach lobt Goalie Marius Müller für sein sportliches Verhalten und macht Ardon Jashari, Samuele Campo und Asumah Abubakar vor dem Heimspiel gegen Zürich (Mittwoch, 20.30 Uhr) Komplimente. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.02.2022, 18.14 Uhr

Samuele Campo (rechts) jubelt mit Toptalent Ardon Jashari (Nr. 30), Doppeltorschütze Asumah Abubakar (Mitte) und Mohamed Dräger (links). Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Lausanne, 27. Februar 2022)

Am Tag nach dem 2:1-Sieg in Lausanne ist die wegen Böllern und Pyros fast abgebrochene Partie noch immer Thema. FCL-Trainer Mario Frick erklärt: «Der Schiedsrichter hatte es uns überlassen, ob die Partie fortgesetzt wird. Wir wollten weiterspielen und auf dem Rasen und nicht am grünen Tisch gewinnen.» Entscheidend sei gewesen, dass sich Torhüter Marius Müller gleich wieder den gegnerischen Fans stellen wollte. «Diese Einstellung spricht für den Charakter von ‹Mülli›», lobt Frick seinen Goalie.

«Das Wichtigste ist, dass es Marius Müller wieder gut geht, er keine gesundheitlichen Folgen aus dem Vorfall tragen muss.»

Coach Mario Frick berichtet von einer Luzerner Mannschaft, die nach vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ohne Niederlage im Hoch ist. Der Liechtensteiner ist allerdings ein Realist. Er weiss, dass nach den positiven Ergebnissen gegen die Westschweizer Klubs Biel (5:0 im Cup), Sion (1:0), Servette (1:1) und Lausanne in dieser Woche zwei echte Brocken auf den FCL warten: Am Mittwoch (20.30 Uhr, SRF2) empfängt sein Team Leader FC Zürich und am Samstag (18 Uhr) geht’s in Bern gegen Meister YB. Trotzdem rechnet er sich Chancen aus, die Devise lautet: «Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen und an unsere Fähigkeiten glauben.»

Jashari und Campo sorgen für spielerische Klasse

Was für Luzern spricht, ist die gefundene optimale Zusammensetzung der Startelf. Ein wichtiges Puzzleteil ist Samuele Campo, seit der 26-jährige Regisseur spielt, läuft’s. Frick gibt zu: «Ich muss ehrlich sagen, dass ich Campo falsch einschätzte in der Vorbereitung. Er ist der Spieler, der den Unterschied zwischen den Linien machen kann.» Angetan ist Frick vom letzten Pass und den Standards der Nummer 10.

Seit vier Spielen steht Samuele Campo in der Luzerner Startelf, die Zusammenarbeit zwischen der Nummer 10 und Trainer Mario Frick trägt Früchte. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 13. Februar 2022)

Speziallob bekommt auch Ardon Jashari. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat alle fünf Rückrundenspiele in der Super League durchgespielt. Frick wiederholt, dass er von der Reife des Zugers mit Wurzeln in Nordmazedonien beeindruckt ist. «Stark, wie er unser Spiel ankurbelt.» Er will aber nicht zu viel Aufsehen um das talentierte Luzerner Eigengewächs erregen.

«Auf den Jungprofi wird viel zukommen. Nach vier überzeugenden Auftritten, wäre es normal, wenn bei ihm auch mal eine schwächere Leistung dazukommen könnte.»

Mit Routinier Christian Gentner, der seit vier Pflichtspielen nur noch zu Kurzeinsätzen kommt, sei alles okay. Frick sagt über den 430-fachen Bundesligaspieler «Gente» und eigentlichen FCL-Captain: «Natürlich möchte auch er immer spielen. Aber so lange wir erfolgreich sind, ist für ihn klar, dass er den Platz in der Startelf nicht fordert.»

Abubakar spielt mit Herz und Leidenschaft

Sturmtank Asumah Abubakar ist ein Wunschtransfer von Frick. Sowohl gegen Sion wie in Lausanne (sein erstes Doppelpack in der Super League) hat der 24-jährige Ex-Krienser aus Ghana mit insgesamt drei Treffern die Luzerner Saisonsiege Nummer 2 und 3 herausgeschossen. «Er erzielt aber nicht nur Tore, sondern presste in Lausanne mit Herz und Leidenschaft die gegnerische Dreierkette», betont der FCL-Coach sehr zufrieden. Frick erklärt, dass man solche Spielertypen selten findet. «Asumah macht unkonventionelle Bewegungen und ist dazu ballsicher.»

Für Frick ist zentral, dass nun alle gierig auf Siege bleiben. Zu den drei Vollerfolgen in 23 Partien sollten in den verbleibenden 13 Spielen noch einige dazukommen, will man mit dem direkten Abstiegsplatz nichts mehr zu tun haben – und den rettenden Rang 8 nicht aus dem Sichtfeld verlieren.

