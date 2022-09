Urner Radballer überzeugen an der EM

Radball Die Fröhlich-Brüder werden erst im EM-Final gestoppt Yannick und Timon Fröhlich mischen die nationale Radballszene auf. Nun haben sie sich auch den U23-Vize-Europameistertitel gesichert. Urs Hanhart 19.09.2022, 17.22 Uhr

Die Newcomer Timon (Mitte) und Yannick Fröhlich trumpfen gross auf. Bild: Urs Hanhart

Ende des letzten Jahres schafften die Fröhlichs, die für die Radball-Hochburg Radsport Altdorf spielen und das Team Altdorf 3 bilden, mit dem Gewinn des NLB-Meistertitels den Sprung in die höchste nationale Spielklasse. Dort sorgen die beiden Newcomer seither mächtig für Furore. Derzeit belegten sie in der Schweizer Meisterschaft hinter Titelverteidiger Pfungen den 2. Platz.

Nun haben sich die beiden jungen Urner auch auf internationaler Ebene eindrücklich in Szene gesetzt. An der U23-Europameisterschaft, die am Samstag in Aalen-Hofen (Deutschland) über die Bühne ging, schrammten sie als Team Schweiz 1 nur hauchdünn am Gewinn des Titels vorbei. Im Final zogen sie gegen Deutschland 1 mit 4:5 den Kürzeren. «Leider ist das Endspiel aus unserer Sicht etwas unglücklich verlaufen. Aber die Deutschen haben sehr clever gespielt und den knappen Vorsprung geschickt über die Runden geschaukelt», bilanzierte Thomas Marty, Trainerlegende bei Radsport Altdorf, nach dem dramatischen Match. Schweiz 1 geriet mehrfach in Rückstand, konnte jedoch immer wieder ausgleichen. Schliesslich gelang den Gastgebern jedoch der Lucky Punch.

Im Halbfinal fast ausgeschieden

Nachdem die Fröhlich-Brothers im Vorjahr EM-Bronze gewonnen hatten, wollten sie diesmal eigentlich Gold. Aber letztlich durften sie auch mit Silber zufrieden sein. Vor allem auch angesichts der Tatsache, dass sie im Halbfinal gegen Tschechien 1 beinahe ausgeschieden waren. Durchsetzen und damit das Finalticket lösen konnten sie erst im Penaltyschiessen. «Insgesamt hat unser Team ein ganz tolles Turnier gespielt. EM-Silber ist zweifellos ein grosser Erfolg», betonte Marty. Schweiz 1 fegte in der Vorrunde Österreich 1, Tschechien 2 und Frankreich 1 richtiggehend vom Platz. Nur Deutschland 2 musste es ein 2:2-Remis zugestehen. Mit Blick in die Zukunft sagte Marty: «Die Gebrüder Fröhlich bekommen im nächsten Jahr nochmals eine Chance, den Traum vom Gewinn von U23-EM-Gold zu verwirklichen, und dies erst noch vor heimischer Kulisse.» Der Kontinentaltitelkampf wird 2023 höchstwahrscheinlich in Altdorf durchgeführt.

Am kommenden Samstag erhält das Urner Duo eine weitere internationale Startgelegenheit. Es bestreitet das Weltcup-Turnier in Hardt (Deutschland) und trifft dort auf hochkarätige Gegner. Danach liegt der Fokus ganz auf dem grossen SM-Finalturnier, das am 8. Oktober in Seuzach ausgetragen wird und an dem die fünf besten Teams teilnehmen dürfen.

Gute Chancen auf eine SM-Medaille

Für den nationalen Showdown haben sich die beiden Jungspunde trotz einer noch ausstehenden Qualifikationsrunde bereits fest qualifiziert. Marty zu den Erfolgsaussichten: «Wenn es gut läuft, liegt eine Medaille sicherlich in Reichweite. Titelaspirant Nummer eins ist aber Pfungen. Den Zürchern dürfte Gold kaum zu nehmen sein.»

Die Zeichen stehen gut, dass Radsport Altdorf noch mit einem zweiten Duo im Züribiet vertreten sein wird. Altdorf 1 (Fabian Hauri/Jon Müller) und Altdorf 2 (Beda Planzer/Claudio Zotter) machen den fünften SM-Finalplatz im Rahmen der letzten Qualifikationsrunde vom 1. Oktober in Pfungen aller Wahrscheinlichkeit nach unter sich aus.