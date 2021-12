SC Kriens: Das Spiel gegen den FC Aarau im exklusiven Livestream

Für Abonnenten Die Partie zwischen dem SC Kriens und dem FC Aarau am Freitagabend im LZ-Livestream Am zweitletzten Spieltag vor der Winterpause spielt der SC Kriens gegen den FC Aarau - wer behält die Oberhand? Die Luzerner Zeitung zeigt die Partie im Livestream für Abonnentinnen und Abonnenten. René Meier Jetzt kommentieren 07.12.2021, 17.25 Uhr

Der SC Kriens steht akut abstiegsbedroht da: Er hat in 16 Spielen gerade mal 6 Punkte geholt und somit 15 Punkte Rückstand auf den rettenden 9. Rang. Kommts am Freitag gegen beim Heimspiel (20.30 Uhr) gegen den FC Aarau endlich zum Turnaround? Für unsere Abonnentinnen und Abonnenten zeigen wir das wichtige Spiel im Livestream.

Zuletzt gab es am vergangenen Wochenende eine 1:3-Niederlage gegen den neuen Tabellenleader FC Vaduz. Dabei zeigten die Krienser zwei Gesichter: Die erste Halbzeit prägte das Team von Trainer René van Eck mit, ja dominierte Vaduz mehrheitlich. In der zweiten Halbzeit agierte Kriens mit einem Mann mehr. In Überzahl kassierte der SCK zwei Tore, die Abwehr versagte erneut.

Gelingt dem SC Kriens nun ausgerechnet gegen den FC Aarau den langersehnten Befreiungsschlag? Sie können die Partie im LZ-Livestream verfolgen - Anpfiff ist am Freitag, 10. Dezember, um 20.30 Uhr

