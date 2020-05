Interview Für den FC Luzern gilt: «Jeder Rappen zählt jetzt» – Präsident Studhalter über Darlehen, Emotionen und Entlassungen Philipp Studhalter, Präsident des FC Luzern, will nichts von einem Geldsegen des Bundesrates wissen. Er bekräftigt im Interview, einen solchen Kredit so lange wie möglich nicht in Anspruch zu nehmen. Turi Bucher 15.05.2020, 18.20 Uhr

Hand aufs Herz, wie haben Sie am Mittwoch die Nachricht des Bundes betreffend Darlehen für die Proficlubs aufgenommen?

Philipp Studhalter: Positiv. Es ist ein wichtiges Zeichen des Bundesrates, ein Zeichen dafür, dass der Fussball in der Schweiz gesellschaftlich akzeptiert, wertvoll und relevant ist. Klar, die mit den Darlehen verbundenen Auflagen sind schwierig. Von einem Geschenk kann nicht die Rede sein.

In der Tagesschau vom vergangenen Mittwoch war von einem Geldsegen für die Proficlubs die Rede.

Ein Geldsegen wäre es gewesen, wenn der Bund die Millionenbeträge à fonds perdu gesprochen hätte. Aber ich finde, mit diesem «Memorandum of Understanding», mit dieser Absichtserklärung ist für den Fussball immerhin wieder ein Licht aufgegangen.

Was für einen Entscheid hätten Sie sich denn gewünscht?

Es ist ja noch kein greifbarer Entscheid. Wir, die Fussballclubs, müssen nun zuerst unsere Hausaufgaben machen. Ich finde es angemessen, was der Bund anbietet. Der Bürger ist mehrheitlich überfordert mit den Zahlen, die im europäischen Fussball kursieren. Auch wenn diese Zahlen nicht auf den Schweizer Fussball zutreffen, wäre eine Geldausschüttung à fonds perdu für den Profifussball in der Schweiz nicht erklärbar gewesen.

Was haben Sie beim FC Luzern entschieden? Werden Sie ein Darlehen beziehen?

Wir wollen ein solches Darlehen so lange wie möglich nicht in Anspruch nehmen. Aber natürlich gilt es, sich laufend der neuen Ausgangslage anzupassen. Unsere nächsten Eckdaten sind der 27. und 29. Mai. Zudem die Session im Juni, an welcher das Parlament noch über das Paket abstimmen muss. Jene Tage also, an denen der Bundesrat, die Swiss Football League und das Parlament über eine allfällige Weiterführung der unterbrochenen Saison sowie über die Darlehen entscheiden werden.

Patrick Lengwiler, der CEO der Zuger Profi-Eishockeyaner, hat sich zum Darlehensangebot des Bundes sehr kritisch geäussert.

Und ich möchte mich nur zum FC Luzern äussern. Wir analysieren zurzeit intensiv, welche Schritte uns weiterbringen. Die grosse Frage ist doch auch: Was passiert, wenn die Saison nicht weitergeführt wird? Dann wird es für jene Clubs mit Liquiditätsengpässen nämlich keine Darlehen geben.

Wie steht es um die Liquidität des FCL? Können Sie laufende Rechnungen bezahlen?

Wir können im Moment überleben. Aber jeder Rappen zählt. Was die Kurzarbeit betrifft, fühlen wir uns nicht korrekt behandelt. Schliesslich wurden wir durch das Notrecht in diese Situation versetzt. Die Kurzarbeit ist existenziell für uns. Trainings mit den geforderten Sicherheitsbestimmungen oder auch Spiele ohne Zuschauer kann man meiner Meinung nach nicht als volle Arbeitseinsätze bezeichnen.

Wie werden die FCL-Aktionäre, insbesondere Bernhard Alpstaeg und Samih Sawiris, den FCL in dieser Krisenzeit unterstützen?

Die Aktionäre des FC Luzern sind über alle Schritte und Optionen unterrichtet. Es findet ein positiver und zielorientierter Diskurs statt.

Befindet sich die FCL-Belegschaft immer noch im Kurzarbeit-Modus?

Ja. 164 FCL-Angestellte haben sich im April solidarisch gezeigt und verhalten sich auch im Mai so, verzichten freiwillig auf einen Teil ihres Lohnes. Von den Trainern über die Spieler bis zur Geschäftsstelle. Auch wenn der Fussball wieder starten sollte, ist es gut möglich, dass ein Teil der Angestellten weiterhin Kurzarbeit verrichten wird.

Hat es oder wird es Entlassungen geben?

Nein.

Wie ist die aktuelle Haltung des FCL im Bezug auf die Wiederaufnahme der Saison mit Geisterspielen?

Wichtig ist im Moment, dass sich alle Clubs solidarisch zeigen. Wie schon erwähnt, steht für mich ein ganz wichtiger Aspekt neu im Raum: Wenn wir nicht spielen, wird es keine Darlehen geben. Und dies wird allenfalls für einige Klubs existenzbedrohend.

Beschreiben Sie die aktuelle Situation des FCL zum Schluss noch kurz und prägnant mit vier Adjektiven?

Positiv. Kämpferisch. Solid und solidarisch.