Laufsport Für einmal soll der Luzerner Stadtlauf an einem Sonntag stattfinden Der nächste Stadtlauf findet am 12. September 2021 statt – wenn das Virus ihn zulässt. Turi Bucher 03.03.2021, 05.00 Uhr

Impressionen vom vergangenen Luzerner Stadtlauf.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 5. Mai 2019)

Der schweizweit beliebte Luzerner Stadtlauf konnte im April 2020 aus Gründen, die allen bekannt sind, nicht durchgeführt werden. Auch in diesem Jahr ist eine Austragung im April nicht realisierbar. Was aber nicht heisst, dass der Laufevent überhaupt nicht stattfindet. Er geht 2021 einfach nicht am üblichen Datum und nicht in gewohnter Form über die Bühne. «Wenn immer möglich, möchten wir 2021 den Stadtlauf durchführen», sagt Andreas Grüter, der Stadtlauf-Geschäftsleiter.