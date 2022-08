Squash Endlich ist sie zurück: Für Ambre Allinckx endet eine lange Leidenszeit Eineinhalb Jahre ist die 20-jährige Squasherin aus Kriens ausgefallen. An der Europameisterschaft gibt sie ihr Comeback. Stefan Kleiser 15.08.2022, 16.52 Uhr

Ambre Allinckx (vorne) an der Schweizer Meisterschaft, hier im Final gegen Cindy Merlo. Bild: Stefan Kleiser (Langnau ZH, 6. September 2020)

Es ist eine überraschende Selektion. An der Europameisterschaft im Squash wird neben Cindy Merlo (Nummer 41 der Welt) nicht etwa Nadia Pfister (Position 70) die Schweiz vertreten. Ebenso wenig die Schweizer Einzelmeisterin Céline Walser, die Nummer 105 des Rankings der Professional Squash Association. Vom 17. bis 20. August in Hamburg wird Ambre Allinckx, die auf Platz 294 geführt wird, die zweite Starterin für Swiss Squash sein.

«Das zeigt, dass der Verband an mich glaubt», sagt die 20-jährige Krienserin. Die Teilnahme an der Einzel-EM ist ihr erster Schritt zurück in den Wettkampf nach einer langen Leidenszeit. Im September 2020 wurde die frühere Nummer eins der europäischen Junioren-Rangliste erstmals Schweizer Einzelmeisterin – mit einem halben Jahr Verspätung, da sie die vorangegangenen nationalen Titelkämpfe wegen einer Muskelverletzung auslassen musste.

Entzündungen und Risse

Auch die Titelverteidigung im Dezember 2021 war ihr nicht vergönnt. Erneut fiel Allinckx aus. «Eigentlich habe ich länger als eineinhalb Jahre keine Wettkämpfe mehr bestritten», blickt sie zurück. 2019 hatte sie das Gymnasium verlassen und arbeitete sich danach auf Platz 68 des PSA-Rankings hoch, war aber vom Verletzungspech verfolgt: Sehnenentzündung am Handgelenk, Muskelriss am Oberschenkel, Sehnenplattenentzündung zuerst am rechten und dann am linken Fuss. Inzwischen seien die Probleme mit den Füssen gelöst, versichert Allinckx. Scans offenbarten zwar einen Riss in der Sehnenplatte an der Fusssohle. Von einer Operation sah die Squasherin jedoch ab. Stattdessen intensivierte sie die Physiotherapie und arbeitete mit einer Spezialistin, «um kräftigere Füsse zu bekommen», wie sie erklärt.

Jetzt muss sie nur noch ihre Spielstärke im Court wiederfinden. Ende April begann sie mit dem Solotraining, vor zwei Monaten mit leichten Einheiten auf dem Platz. Seit einem Monat trainiert Allinckx voll, zwei Mal am Tag. «Es war aber schwierig, wieder Vertrauen im Court zu finden», räumt die Innerschweizerin ein.

«Ich hatte Angst, Druck auf das linke Bein zu bringen.»

Lernen von der Nummer 18

Um sich besser bewegen zu lernen, hat Ambre Allinckx zuletzt mit einem französischen Spitzenspieler zusammengespannt. In der ersten Augustwoche übte sie in Toulon mit Victor Crouin, der im Juli die World Games gewann. «Victor bewegt sich sehr gut im Court, deshalb war ich bei ihm und seinem Vater Emmanuel im Training», erklärt Allinckx. Wie sie die Sessions arrangieren konnte? Die Squash-Szene ist klein: Crouin, aktuell die Nummer 18 der Welt, nahm 2016 an der internationalen Turnierserie in Kriens teil – und wohnte da bei der Familie Allinckx.

Nun freut sich die junge Luzernerin extrem auf die Wettkämpfe, «obwohl ich nicht weiss, wo ich im Vergleich mit den anderen stehe». Sie werde einfach spielen und das herausfinden, meint sie, «aber es wird schon auch Druck sein, den ich mir selber mache».

Die Zeit für einen gelungenen Restart ist knapp. Ambre Allinckx verfügt über ein geschütztes Ranking – aber nur für die ersten vier Turniere nach der EM. Ende August startet sie in Lille, Mitte September in London (Kanada).