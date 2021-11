Interview Louis Schaub – beim FCL Topskorer, in Köln Einwechselspieler: «Es ist mir nicht leicht gefallen, Luzern abzusagen» Mit dem FC Luzern feierte Louis Schaub den Cupsieg. Der 26-jährige Edeltechniker sagt im exklusiven Interview mit unserer Zeitung, warum er trotz Jokerrolle froh ist, zurück in Köln zu sein. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Offensivspieler Louis Schaub während einem intensiven Bundesliga-Einsatz mit dem 1. FC Köln gegen Greuther Fürth. Bild: Mario Hommes/Getty Images (Köln, 1. Oktober 2021)

Bei allen neun Bundesliga-Einsätzen für den 1. FC Köln kamen Sie von der Bank ins Spiel. Können Sie sich mit der Jokerrolle anfreunden?

Louis Schaub: Ich glaube, das ist bei jedem Spieler gleich, jeder würde gerne von Anfang an spielen. Ich finde trotzdem, dass ich meine Einsatzzeiten bekomme, darüber bin ich sehr froh. Ich denke auch, es bei dem einen oder anderen Mal ganz gut gemacht zu haben.

In 115 Minuten kommen Sie auf ein Tor und einen Assist. Beim FC Luzern waren Sie der Edeltechniker und Topskorer. Wie gross ist die Konkurrenz in Köln, dass Sie so oft auf der Bank sitzen?

Das wusste ich vorher, welch grosser Konkurrenzkampf hier herrscht. Wir haben einen sehr grossen und breit aufgestellten Kader. Im Moment sind alle fit, das ist natürlich super, vor allem für den Trainer. Da muss man im Training Gas geben, und wenn man dann ins Spiel kommt, alles geben, damit man gut spielt und sich zeigt.

Im erfolgreichen Pokalspiel beim VfB Stuttgart kamen Sie 72 Minuten im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. In den Achtelfinals geht’s gegen den Ex-Klub HSV. Sind Sie in der Spur Richtung Final wie letzte Saison mit Luzern?

Na ja, ist noch ein ziemlich weiter Weg. Wir wissen, wen wir im Achtelfinal haben, es ist schön ein Heimspiel zu bestreiten. Mit den Fans im Rücken ist es immer überragend, zu Hause zu spielen. Aber wir wissen alle: Im Pokal kann immer alles passieren.

Seit Sommer heisst Kölns Trainer Steffen Baumgart. Er fällt auf mit seiner Schiebermütze, dem offensiven Spielstil und seiner positiven Ausstrahlung. Wie ist Ihr Verhältnis zum Coach?

Ich komme richtig gut klar mit ihm. Er ist ein Trainer, der mit den Spielern spricht und auch immer offen und ehrlich ist. Man sieht, dass er schon viel bewirkt hat. Wir zeigen in vielen Spielen, was er von uns will: Eine hohe Intensität, dass wir sehr gut gegen den Ball arbeiten und offensiv mutig sind.

Eleganter Offensivspieler mit starkem linken Fuss: Louis Schaub im Auswärtsdress des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 19. September 2021)

Köln steht in der Bundesliga mit 13 Punkten aus zehn Spielen auf Platz 11 besser da als der Vorletzte FCL in der Schweiz mit nur zehn Zählern in zwölf Partien. Sind Sie nach dem Cupsieg negativ überrascht vom Ex-Team?

Die Erwartungshaltung nach dem Cupsieg war generell sehr hoch, Euphorie vorhanden. Man hat sich auch gut verstärkt. Das erste Spiel war schon mal bitter gegen die Young Boys zu Hause. Und dann waren mehrere englische Wochen dabei. Aber ich glaube nicht, dass Luzern lange hinten drin sein wird. Die Mannschaft hat trotzdem Qualität und ist nicht schlechter als letztes Jahr. Man braucht einfach diesen Turnaround, um mal zwei, drei Spiele hintereinander zu gewinnen. Eine Steigerung hat man bereits gesehen: Die letzten fünf Pflichtspiele blieben die Luzerner ungeschlagen.

Sie sind noch immer gut informiert, sehen Sie Schweizer Fussball am TV?

Mit dem Sehen der Spiele ist es schwierig, das hat damals schon meine Familie erfahren müssen. Ich bin noch mit ein, zwei Spielern in Verbindung. Vor allem mit Silvan Sidler bin ich öfter in Kontakt, wir schreiben regelmässig und tauschen uns aus.

Fabio Celestini wollte Sie unbedingt im Team behalten. Gab’s keine Chance, dass Sie in Luzern bleiben?

Es war schwer. Ich muss ehrlich sagen, immer gehofft zu haben, noch einmal für Köln zu spielen. Im Sommer hat sich die Chance ergeben. Es war früher mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Bekommt man die Gelegenheit, muss man sie nutzen. Alle haben sich sehr Mühe gegeben, es ist mir nicht leicht gefallen, Luzern abzusagen. Im Endeffekt war es eine Entscheidung für meinen Bundesliga-Traum, bis jetzt kann ich mich auch nicht darüber beschweren.

Louis Schaub bei seinem typischen Torjubel im FCL-Dress. Es scheint, als ob er dabei seinem verstorbenen Vater, Ex-Profi Fred Schaub, gedenkt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 13. März 2021)

Auf Instagram sah ich ein Video von Ihnen und dem vierjährigen Sohn. Ihr singt die FC-Hymne mit. Klar ist: Das Herz schlägt für Köln.

Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt und kann mich zu 100 Prozent mit dem Klub identifizieren. Es ist einfach schön, in Köln zu sein. Deswegen war es schwer für Luzern, mich zu überzeugen. Meine Familie hat sich in Köln auch immer sehr wohl gefühlt, daran hat sich nichts geändert, wie man sieht. Mein Sohn ist auch schon Köln-Fan, er geht gern ins Stadion, singt die Hymne mit.

Seit einigen Spielen ist das Stadion wieder ausverkauft. Wie ist die Stimmung in Köln Müngersdorf?

Da ist was los mit 50 000 Zuschauern, die Stimmung ist einmalig, finde ich. Ich habe bereits in einigen Stadien spielen dürfen, aber in Köln, würde ich sagen, haben wir die beste Atmosphäre.

Mit dem FC Luzern hatten Sie ein wenig Pech, weil der Cupfinal gegen St. Gallen wegen der Massnahmen ohne Publikum ausgetragen wurde. Haben Sie trotzdem schöne Erinnerungen?

Auf alle Fälle! Ich bin ja dann mit der Cupfeier entschädigt worden. Das war sehr eindrücklich, wie viele Fans trotz Coronaregeln sich da versammelt und mit uns gefeiert haben. Luzern war sicher eine sehr schöne Zeit für mich – und mit dem Pokalsieg schliesslich sehr erfolgreich. Ich glaube, am Ende haben wir alle unsere Ziele erreicht.

Louis Schaub (Zweiter von rechts) feiert zusammen mit seinen FCL-Mitspielern den Gewinn der Sandoz-Trophäe (von links): Lucas Alves, Dejan Sorgic, Filip Ugrinic und Jordy Wehrmann. Bild: Philipp Schmidli (Bern, 24. Mai 2021)

Der Vertrag mit dem 1. FC Köln läuft Ende Saison aus. Können sich Rapid Wien und der FC Luzern leise Hoffnung machen, dass Louis Schaub dort für die kommende Saison unterschreibt?

Im Fussball kann man nie etwas voraussagen. Es sind noch sehr viele Monate bis dahin, aber ich würde im Voraus nie zu etwas nein sagen, oder etwas ausschliessen. Aber ich würde sagen, dass der erste Ansprechpartner Köln sein wird. Man wird sich irgendwann zusammensetzen müssen, und schauen, wie es weitergeht.

Persönlich Louis Schaub bestritt die vergangene Saison leihweise für den FC Luzern. Der 26-jährige Spielmacher trug die Nummer 10 und hatte mit acht Toren und zehn Assists massgeblichen Anteil am fünften Platz: Er war der Topskorer des Teams von Fabio Celestini. Beim 3:1-Sieg im Cupfinal gegen St. Gallen gab er die gekonnte Vorlage zum 2:0 von Jordy Wehrmann. Trotz FCL-Kaufoption kehrte Schaub im Sommer zum 1. FC Köln zurück. Vorher hatte er mit Österreichs Nationalmannschaft an der EM teilgenommen, im Achtelfinal gegen den späteren Europameister Italien (1:2 n.V.) gab er die Eckballvorlage zum Anschlusstreffer durch Sasa Kalajdzic. Mehrere Jahre spielte Schaub erfolgreich für Rapid Wien – unter anderem in der Europa League. Leihprofi war er zudem beim Hamburger SV.