Fussball Der Ligaerhalt ist geschafft: Für Buochs ist «alles okay!» Das Zittern hat ein Ende, der SC Buochs schafft den Klassenerhalt in der 1. Liga trotz einem 1:2 gegen Baden. Stephan Santschi 27.06.2021, 15.56 Uhr

Badens Goalie Marvin Hübel klärt gegen den Buochser Emanuele Guidotti. Jakob Ineichen (Buochs, 26. Juni 2021)

Spezielle Situation auf dem Buochser Seefeld: Da kassiert das einheimische Team in der 91. Minute den Gegentreffer zum 1:2, doch der Trainer an der Seitenlinie bleibt ruhig und sagt: «Alles okay!» Tatsächlich konnte die Niederlage dem SC Buochs nichts mehr anhaben, Staff und Spieler waren über die Spielstände der direkten Konkurrenz im Abstiegskampf informiert. Schötz lag gegen Bassecourt ebenfalls mit 1:2 zurück, und vor allem war Muttenz gegen Wohlen beim 0:4 chancenlos.

Am Ende jubelte damit die Zentralschweiz: Neben Zug 94 und dem U21-Nachwuchs des FC Luzern bleiben auch die beiden Kellerkinder aus Buochs und Schötz in der 1. Liga. «Klar hätten wir gerne noch ein Remis geholt. Ich kann der Mannschaft aber nur ein Kompliment machen, sie hat gekämpft, sie ist gerannt», erklärte SCB-Headcoach Marco Spiess und mit einem Lächeln fügte er an: «Der Druck ist weg, nun kann endlich positive Energie aufkommen.»

Tanushaj mit Assist und kuriosem Platzverweis

Die Ausgangslage war eng gewesen, mit Muttenz (unter dem Strich), sowie Buochs und Schötz (knapp darüber) gingen drei Teams punktgleich und fast mit dem gleichen Torverhältnis in diesen Showdown, der nach Goldau den zweiten Absteiger eruieren sollte. Der Auftakt gelang den Nidwaldnern nicht, bereits nach zehn Minuten gerieten sie in Rückstand. Dem Treffer von Christopher Teichmann war eine unsaubere Abwehraktion von Verteidiger Leond Kqira vorausgegangen. Der SCB kämpfte sich danach ins Spiel, trotzte dem Gegner und der Hitze, blieb in der Offensive aber vieles schuldig. Erst nach einer halben Stunde verbuchte das Heimteam den ersten Torschuss.

Kurz vor der Pause setzte sich ein Akteur in Szene, der just im letzten Meisterschaftsspiel zum Comeback nach einem Kreuzbandriss kam: Augustin Tanushaj. Der unberechenbare Techniker bediente auf der linken Seite Teamkollege Kqira, und der Akteur, der beim 0:1 noch einen unglücklichen Eindruck gemacht hatte, kompensierte seinen Fehler mit einem schönen Schlenzer zum Ausgleich. «Ich hätte gerne alle drei Spiele mitgemacht, eine Zerrung warf mich aber zurück», erklärte Tanushaj seine späte Rückkehr. Nach einer Stunde war der Captain mit den Kräften am Ende, wurde ausgewechselt – und kassierte in der 75. Minute auf der Bank einen Platzverweis, weil er einen Fehlentscheid des Schiedsrichters etwas gar forsch kommentiert hatte.

In der zweiten Halbzeit brachte Buochs im Angriff kaum mehr etwas zu Stande, das Spitzenteam aus Baden hingegen setzte immer wieder unangenehme Nadelstiche und verdiente sich den späten Erfolg. Gejubelt wurde im Lager des SCB trotzdem, bereits auf dem Platz genehmigte man sich die ersten Bierchen, die Erleichterung war greifbar.

«Ich habe sehr gebibbert, doch diesen Ligaerhalt haben wir verdient. Es ist extrem wichtig, dass nur ein Team aus der Zentralschweiz absteigt»,

sagte Co-Präsident Daniel Gasser. Ihm bleibt viel Arbeit erspart, denn bei einer Relegation in die 2. Liga inter hätte man viele, bereits abgeschlossene Vertragsgespräche wieder aufnehmen müssen, so auch jenes mit Trainer Marco Spiess.

Schafft es Buochs in die Cup-Hauptrunde?

Wie der Grossteil des Teams bleibt Spiess dem Verein erhalten. Einen Abstiegskampf wie diesen wolle er indes nicht noch einmal erleben, betonte Spiess, am Ende verhinderte Buochs den Worst Case nur dank einem um vier Treffer besseren Torverhältnis als Muttenz.

«Wir müssen den Abwärtstrend der letzten beiden Jahre stoppen, sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis es uns erwischt.»

Zwei Akteure, die für den Rest der verkürzten Saison verpflichtet worden waren, werden den SCB auch in der kommenden Spielzeit verstärken: der physisch präsente Innenverteidiger Valentin Gjokaj und der brillante Fussballer Haxhi Neziraj. Zunächst treten die Buochser aber noch in der zweiten Qualifikationsrunde des Cups an, mit einem Sieg am nächsten Samstag gegen Red Star Zürich schaffen sie es in die 1. Hauptrunde. «Bisher konnten wir nur verlieren», so Spiess. «Jetzt können wir nur gewinnen.»