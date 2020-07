50 Punkte-Marke ist erreicht: Für den SC Kriens ist das halbe Hundert voll Der SC Kriens spielt beim FC Schaffhausen torlos unentschieden. Für einmal vergibt der SCK zu viele Chancen. René Barmettler 17.07.2020, 21.02 Uhr

Der Schaffhauser Verteidiger Serge Müller (links) gegen Kriens-Stürmer Asumah Abubakar klären. Roger Albrecht/Freshfocus

Kriens-Trainer Bruno Berner glaubte bis zuletzt an einen Sieg seines Teams. In der 92. Minute wechselte er Igor Tadic ein, beorderte diesen in die Sturmspitze. Doch Tadic wurde von der Schaffhauser Abwehr gut abgeschirmt – es blieb beim 0:0. Ein eher schmeichelhaftes Remis für das Team von Murat Yakin.