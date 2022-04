Kriens verliert mit 0:5 gegen Xamax

Fussball 0:5-Ohrfeige für Kriens – Schock für Xamax Der SC Kriens blamiert sich im Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax im Kleinfeld deutlich mit 0:5 (0:2). Zu zahlreich die Unzulänglichkeiten – zu hoch die Fehlerquote. In der ersten Halbzeit musste das Spiel für 12 Minuten unterbrochen werden, weil sich ein Xamax-Spieler schwer verletzte. Turi Bucher Jetzt kommentieren 16.04.2022, 21.10 Uhr

Der Krienser Lino Lang (am Ball) wird von Xamax-Captain Liridon Berisha bedrängt. Bild: Daniel Gehrig (Kriens, 16. April 2022)

Kriens verlor gegen Xamax vor diesem Samstagabend alle drei Duelle in dieser Saison (0:4, 0:1, 1:2). Und Kriens musste nun in der vierten Begegnung ganz unten durch: Xamax setzte dem SCK am Abend vor Ostern fünf «Eier» ins Nest, pardon, ins Netz. «Diese Niederlage ist ein Spiegelbild der ganzen Saison», sagte Kriens-Präsident Werner Baumgartner nach der 0:5-Ohrfeige. «Wir sind doch nicht um diese fünf Tore schlechter als Xamax, oder?», fragte Baumgartner nach dem Schlusspfiff und antwortete gleich selbst: «Wir waren lange Zeit ebenbürtig. Aber wir haben wieder einmal zu viele Fehler gemacht.»

Beim SC Kriens von Beginn weg dabei wie zuletzt beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Wil war der 19-jährige Petar Ivanov. Kriens-Trainer René van Eck hatte Ivanov gelobt und wieder in die Startelf gestellt. Doch diesmal, gegen Xamax, musste Ivanov viel, sehr viel Lehrgeld zahlen. Schon in der 2. Minute schlug er den Ball nicht weg, sondern ein «Luftloch» - Xamax-Legende Raphaël Nuzzolo konnte alleine mit dem Ball aufs Kriens-Tor laufen, lupfte den Ball über den vor ihm stehenden Torhüter Joschua Neuenschwander, aber auch übers Tor. Richtig schlecht sah Ivanov dann in der 16. Minute aus. Der SCK-3.-Liga-Nachwuchsmann verteidigte im Strafraum gegen Henri Koide ungenügend, Koide konnte mit einem Querpass Franck Surdez bedienen: Surdez hatte keine Mühe, zum 1:0 für Xamax einzuschieben. Ivanov verteidigte später auch beim 0:3 ungenügend.

Xamax-Torschütze mit epileptischem Anfall

Kriens-Stürmer Albion Avdijaj beim Schussversuch, hinten der später schwer verletzte Xamax-Spieler Franck Surdez. Bild: Daniel Gehrig (Kriens, 16. April 2022)

Zwei Minuten nach dem 1:0 für Xamax der Schock: Torschütze Surdez und SCK-Captain Marijan Urtic (150. Spiel im Kriens-Dress) prallten beim Kopfballduell zusammen. Surdez blieb danach zitternd am Boden liegen, wurde minutenlang gepflegt und später mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Krienser Mannschaftarzt Arnold Eggerschwiler musste dem 19-jährigen Surdez die Zunge aus dem Rachen holen, ausserdem soll der Zusammenstoss gemäss Eggerschwiler beim Xamax-Spieler einen epileptischen Anfall ausgelöst haben.

Schiedsrichter Nico Gianforte wies beide Teams zur Beruhigung in die Garderoben. Das Spiel blieb für rund zwölf Minuten unterbrochen, diverse Internetmeldungen sprachen bereits von einem Spielabbruch. Das sorgte für grosse Verunsicherung im Publikum, auch im Zusammenhang mit dem gesundheitlichen Zustand des jungen Spielers. Doch Surdez war bei seinem Abtransport ansprechbar, es war von einer Hirnerschütterung die Rede. Eggerschwiler: «Er hatte ein mehrminütiges Blackout, konnte sich bei der Abfahrt ins Spital an nichts erinnern.» Später hiess es aus dem Xamax-Lager, es gehe Surdez bereits besser.

Selasi: Nach drei Minuten Gelb, nach sechs Minuten Rot

Mitten im Kleinfeld-Publikum sitzend übrigens Kriens-Coach Van Ecks Tochter Janice, gemeinsam mit ihrem Ehemann Jonas Omlin, dem Schweizer Nationaltorhüter, Keeper von Montpellier (Ligue 1) und ehemaligen Kriens-Goalie. Omlin ist nach einer roten Karte für das Montpellier-Spiel gegen Reims gesperrt und konnte deshalb in Luzern sein.

Apropos Blackout. Beim SCK dominierten bei Wiederaufnahme des Spiels hinten und vorne die Unzulänglichkeiten. Kriens überstand die 12-minütige Nachspielzeit in der ersten Halbzeit nicht schadlos, kassierte kurz vor dem Pausenpfiff noch das 0:2.

Bald nach der Pause die nächsten Blackouts. Der eingewechselte Ransford Selasi verschätzte sich in der 51. Minute als hinterster Mann und verlor den Ball an Nuzzolo. Selasi, nach drei Minuten Spieleinsatz bereits wegen eines Fouls verwarnt, konnte Nuzzolo nur noch zurückhalten und kassierte dafür direkt die rote Karte.

Kriens also 0:2 zurück, mit einem Mann weniger auf dem Feld und schon zuvor in kompletter Ausführung ziemlich schwach auftretend – das Spiel war jetzt entschieden. Zwar hatte Liridon Mulaj noch die Chance, auf 1:2 zu verkürzen. Doch die Gäste aus Neuenburg erhöhten in der Folge auf 3:0, und auf 4:0, und auch noch auf 5:0 - Ei um Ei um Ei.

Frohe Ostern geht definitiv anders, jedenfalls aus Krienser Sicht.

Kriens – Neuchâtel Xamax 0:5 (0:2)

Kleinfeld. – 700 Zuschauer. – SR Gianforte.



Tore: 16. Surdez 0:1. 45. (+12) Lahioul 0:2. 68. Nuzzolo 0:3. 76. Lahioul (Handspenalty) 0:4. 91. Ouattara 0:5.



Kriens: Neuenschwander; Urtic, Ivanov, Isufi, Busset; Lang (46. Selasi), Aliu (81. Yesilçayir), Mistrafovic, Balaruban (64. Sukacev); Mulaj, Avdijaj (64. Kameraj).



Xamax: Guivarch; Ouattara, Epitaux, Berisha, Tavares; Veloso (65. Gazzetta), Saiz (73. Marchand), Hammerich (65. Maurer), Surdez (30. Lahioul); Koide, Nuzzolo (73. Ouhafsa).



Bemerkungen: Kriens ohne Sessolo, Marleku, Harambasic, Costa und Alessandrini (alle verletzt). Xamax ohne Alili, Pasche und Beloko (alle verletzt). 79. Pfostenschuss Lahioul. Platzverweis: 51. Selasi (Notbremsefoul). Verwarnungen: 42. Lang, 45. (+4) Hammerich, 45. (+10) Ouattara, 48. Selasi (Fouls), 62. Mistrafovic (Reklamieren), 76. Isufi (Hands).

