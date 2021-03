Lorik Emini spielte in Chiasso anstelle von Filip Ugrinic im zentralen Mittelfeld. Ugrinic bekam wie Innenverteidiger Stefan Knezevic in der sechsten englischen Woche des FCL in Serie eine Verschnaufpause. Die beiden Stammspieler blieben 90 Minuten auf der Bank. Für den Zuger Emini dagegen war’s eine Chance, um sich Trainer Fabio Celestini wieder einmal in der Startelf zu präsentieren. Der 21-Jährige mit den blond gefärbten Haaren sagte nach dem 2:1-Sieg in Chiasso: «Wir wurden kalt erwischt. Einmal mehr haben wir den Gegner zum 0:1 eingeladen.» Emini befand zudem: «Doch in der Folge haben wir reagiert und das Spiel mit zwei Toren gedreht.»

Auch das ist dem FCL zuletzt in der Liga gelungen: Am Sonntag gegen St. Gallen lagen die Innerschweizer sogar 0:2 zurück, ehe sie die Partie 4:2 gewannen. Für die Musik im Bus auf Rückreise aus dem Tessin soll übrigens Lucas Alves gesorgt haben, wie Pascal Schürpf dem Radio Pilatus verriet.