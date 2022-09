Doppeladler für Nati-Stars verboten - WM mit Schweiz-Serbien naht

An der WM 2018 gab es rund um das Spiel Schweiz-Serbien viele Nebengeräusche, auch wegen des Doppeladlers. In zwei Monaten kommt es an der WM in Katar wieder zum Duell. Nati-Direktor Pierluigi Tami spricht Klartext, was er von den Nati-Stars erwartet.

Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr