SC Kriens könnte am Samstag auch mathematisch absteigen

Fussball Achtung Abstiegsgefahr! Der Fall in die Promotion League könnte für den SC Kriens am Samstag Tatsache werden Kassiert der SC Kriens am Samstag die 15. Niederlage in Serie? Auch mathematisch könnte der SCK nun absteigen. Turi Bucher 18.03.2022, 05.00 Uhr

Kriens-Spieler Cedrin Kameraj (links) verlässt enttäuscht das Spielfeld Bild: Martin Meienberger

Achtung Abstiegsgefahr. Nein, diese Schlagzeile ist kein Witz. Natürlich steht der Abstieg des SC Kriens von der Challenge League in die Promotion League nach menschlichem und vor allem sportlichem Ermessen längst fest. Aber an diesem Wochenende könnte der SCK-Abstieg auch mathematisch besiegelt werden. Und zwar, wenn Kriens daheim (Samstag, 18 Uhr, Kleinfeld) gegen Schaffhausen verliert und Aufsteiger Yverdon gleichzeitig auswärts beim Leader Aarau gewinnt. Gut möglich, dass Kriens die 15. Niederlage in Serie kassiert; gut möglich aber auch, dass die Mannschaft von Trainer René van Eck die definitive Relegation dank Aarau noch um eine Woche herausgezögert bekommt.

Sessolo gegen Ex-Klub Schaffhausen gesperrt

Kriens fehlt am Samstag der gesperrte Offensivspieler Helios Sessolo, der zuletzt beim 2:3 in Vaduz beide SCK-Tore erzielt hatte. Sessolo hatte zwischen 2017 und 2021 beim FC Schaffhausen 87 Challenge-League-Partien gespielt und dabei 27 Tore sowie 22 Assists verbucht, bis er vom damaligen Trainer Murat Yakin ausgemustert wurde. Ausserdem sind Robin Busset, Pascal Brügger, Diogo Costa und Elia Alessandrini verletzt. Liridon Mulaj (in Vaduz gesperrt) kehrt ins Team zurück.