Fussball «Cupsieg zum Abschied? Fast zu kitschig»: Der Trainer der FCL-Frauen im grossen Interview Die Frauen des FC Luzern treten am Samstag im Cupfinal gegen den FC Zürich an. FCL-Trainer Glenn Meier hofft auf ein Happy End. Interview: René Barmettler 04.06.2021, 05.00 Uhr

Von Nervosität ist im FCL-Training mit Trainer Glenn Meier vor dem Cupfinal noch nichts zu spüren. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Juni 2021)

Nach vier Jahren beim FC Luzern setzen Sie mit Ihrer Mannschaft einen Schlusspunkt unter Ihre Ära. Sind Sie vor dem Cupfinal nervöser als vor einem Meisterschaftsspiel?

Glenn Meier: Ja, definitiv. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Ich weiss, dass Zürich schlagbar ist, weil wir es schon besiegt haben, und auch unsere Spielerinnen wissen das. Wenn du gewinnst, hast du den Titel, aber der Druck war auch schon im Halbfinal gross. Nun kommt die Aufmerksamkeit von Fernsehen und Medien hinzu, das schraubt die Nervosität zusätzlich nach oben.

Das Spiel findet in Zürich im Letzigrund vor 300 Zusehenden statt. Hätten Sie sich die Austragung in einem kleineren Stadion gewünscht?

Das Wunschszenario in einem grossen Stadion mit vielen Leuten: Es wäre ein grosses Fussballfest geworden. Man hat gesehen, dass im Männerfinal vor 100 Zuschauern keine Stimmung aufkommen kann. Unter den jetzigen Umständen wäre die Austragung in einem kleineren Stadion vermutlich besser gewesen. Auch verstehe ich nicht, weshalb man den Frauen- und Männerfinal auch aus marketingtechnischen Gründen nicht gleichentags ausgetragen hat.

Sie sind mit dem FCL klarer Aussenseiter gegen den Serienmeister FC Zürich. Dennoch haben Sie sicher ein Rezept, wie Ihr Team dagegenhalten kann?

Im letzten Spiel gegen den FCZ fiel das Resultat mit 0:3 krass aus, weil es innert rund fünf Minuten, durch krasse Eigenfehler, zu Stande kam. Uns liegt die Rolle des Underdogs. Zürich holte erstmals seit langem den Meistertitel nicht, deshalb liegt mehr Druck auf seinen Schultern. Vielleicht glauben sie auch, dass es gegen uns ein Selbstläufer werden könnte.

Wie sieht die Vorbereitung für das Spiel am Samstag aus?

Wir haben uns akribischer mit dem Gegner auseinandergesetzt, auch mit Videostudium. Ich wollte nichts unversucht lassen. Am Spieltag selber möchte ich nichts ändern, speziell motivieren muss ich ja niemanden.

Egal wie das Spiel für Ihr Team ausgehen mag: Sie beenden Ihre Tätigkeit beim FCL auf dem Höhepunkt?

Für den ganzen Verein, der vor vier Jahren aus dem Nichts entstanden ist, ist es ein unglaubliches Highlight. Ein Cupsieg zum Abschied empfände ich fast zu kitschig. Ein solches Happy End wäre einfach unglaublich, fast wie ein Hollywoodfilm.

Was hat sich seit Ihrem Antritt nach dem Neustart der FCL-Frauen verändert?

Wir starteten am Nullpunkt, brauchten unbedingt Sponsoren. Nun ist alles auf vielen Schultern verteilt, auch beim Nachwuchs. Die Nachwuchstrainer leisten grossartige Arbeit und wir können jedes Jahr eigene Spielerinnen in die erste Mannschaft integrieren. Vieles hat sich verändert, die erste Mannschaft hatte zu Beginn nicht mal einen eigenen Schuhschrank und auch keinen Physio. Wir mussten alles von Grund auf aufgleisen. Der nächste Schritt, der nun kommen muss, ist die Integration bei den FCL-Männern.

Fast jedes Jahr haben Spielerinnen von Ihnen den Sprung ins Ausland geschafft. Nun wagen ihn mit Svenja Fölmli und Irina Pando zwei Akteurinnen aus dem aktuellen Kader. Sie müssten inzwischen einen guten Ruf als Ausbildner in der Szene geniessen.

Es ist immer ein Kompliment auch für uns, wenn es Spielerinnen ins Ausland schaffen. Es war immer unser Ziel, Spielerinnen möglichst gut auszubilden. Ein Spitzenplatz in der Liga ist für uns derzeit unerreichbar. Wir wollen es unseren Fussballerinnen mit unserer Ausbildung und Begleitung ermöglichen, diesen Schritt zu erreichen. Und dass sie diesen auch so schaffen, dass sie ein Jahr später nicht wieder bei uns auf der Matte stehen. Da haben wir vieles richtig gemacht.

Glenn Meier hält im Training ein Ansprache. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Juni 2021)

Und trotzdem nehmen Sie nach dem Cupfinal eine Auszeit unbestimmter Länge. Wie viel Energie hat ihr Job trotz aller Freude gekostet?

Sehr viel. Mit meiner Doppelfunktion als Technischer Leiter und Trainer warst du für fast jede Spielerin zuständig, auch in Sachen beruflicher und schulischer Ausbildung. Aber ich habe das alles nie als Stress wahrgenommen. Seit ich sechs Jahre alt war, kenne ich nichts anderes, als am Abend auf dem Trainingsplatz zu stehen. Das ist mein Leben.

Könnten Sie sich eine Rückkehr zum Frauenfussball vorstellen? Zum Beispiel als Coach der Nationalmannschaft?

Auf jeden Fall. Ich schliesse es nicht aus, zum Fussball zurückzukehren. Ich gehe nämlich auch ein bisschen mit Wehmut. Bedingung für eine Rückkehr ist, dass gute Perspektiven vorhanden sind. Auch etwas Verrücktes dürfte es sein, mit Spezialtrainern für Neuroathletik, Achtsamkeit usw. Oder auch die Spitzensportstrukturen komplett aufzubrechen, würde mich sehr reizen. Es braucht noch viel mehr und bessere Spezialisten, die zum Frauenfussball kommen müssten, um international den Anschluss nicht zu verlieren. Meine Traumvorstellung ist, wenn ich am Ruder wäre: Ich würde ein Ausbildungszentrum gründen, das jährlich die besten 25 Spielerinnen jedes Jahrgangs aufnimmt und vereinsunabhängig umfassend betreut.

Klubs wie künftig auch die Grasshoppers führen für ihre Super-League-Teams den Bezahlfussball ein. Wie lange glauben Sie, dass es dauert, bis es bei allen Klubs in der obersten Liga der Fall sein wird?

Spätestens in einem Jahr müssten alle Frauen zu 50 Prozent vom Fussball leben können. Sonst werden wir international abgehängt. Wir haben zu viele verletzte Spielerinnen, weil sie von der Arbeit müde ins Training kommen oder deswegen zu wenig Schlaf kriegen. Mit Bezahlfussball könnten wir die Spielerinnen dank besserer Fitness schützen und gleichzeitig vorwärts bringen.

Noch immer gibt es zu wenige Trainerinnen für Frauenteams. Wieso würden Sie einem Mann empfehlen, ein Frauenteam zu trainieren?

Ich bin der Erste, der sagt: Es müssen mehr Frauen an die Seitenlinie. Ein Grossteil meines Wissens stammt allerdings von Spitzentrainern, welche ich als Spieler selbst erleben durfte. Nur die wenigsten Frauen, welche aktuell an der Seitenlinie agieren, hatten bedauerlicherweise dieses Privileg. Eine Frau muss vermutlich mehr Eigenstudium betreiben. Marisa Wunderlin ist da ein supertolles Beispiel für eine überragende Trainerin. Am Ende des Tages spielt das Geschlecht keine Rolle, es zählt nur die Qualität der Person, welche an der Seitenlinie steht. Ich wusste damals nicht, was mich bei den Frauen erwartet. Begeistert hatte mich, dass die Spielerinnen der Sache wegen bis sechs Mal trainieren. Da weniger Geld vorhanden ist, geht es mehr um den Fussball. Spannend ist der Frauenfussball auch deswegen, weil es in ihm noch so viel Entwicklungspotenzial gibt, da er im Vergleich zu den Männern noch immer in den Kinderschuhen steckt.