Das sagt Yann Sommer über seinen Transfer zu Bayern München

Plötzlich geht es schnell: Der Schweizer Nationaltorhüter verlässt Borussia Mönchengladbach nach achteinhalb Jahren und unterschreibt in München bis 2025. Er wird wohl schon am Freitag in Leipzig im Tor der Bayern stehen.

François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 16.28 Uhr