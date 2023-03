Infantino holt Model Adriana Lima und Sexist Le Graët zur Fifa

Fussball Supermodel Lima, Infantino und der Sexist: Wie die Fifa in jedes Fettnäpfchen tritt und weshalb sie trotzdem Milliarden kassiert Die Fifa erklärt ein brasilianisches Supermodel, das Hungerkuren macht und Abtreibung als Verbrechen bezeichnet, zur Botschafterin. Einem mutmasslichen Sexisten verschafft sie einen neuen Job. Trotz mieser Reputation scheffelt Gianni Infantino Milliarden. Wie geht das? Simon Häring Jetzt kommentieren 02.03.2023, 17.00 Uhr

Es ist erst wenige Wochen her, da setzte Fifa-Präsident Gianni Infantino vor der Fussball-WM in Katar zu einem bizarren Monolog an. Er wisse, was es bedeute, diskriminiert zu werden. Er sei Sohn von Gastarbeitern und als Kind wegen seiner roten Haare gehänselt worden. «Heute fühle ich mich katarisch, heute fühle ich mich arabisch, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich schwul, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Gastarbeiter», sagte Infantino. Es hagelte Kritik.

Gianni Infantinos bizarre Rede vor der Fussball-WM in Katar. Youtube

Nachdem die Fifa verboten hatte, die One-Love-Binde zu tragen und mit Sanktionen gedroht hatte, äusserten vereinzelt europäische Verbände wie Dänemark die Absicht, dem Weltverband den Rücken zu kehren. Daraus geworden ist nichts. Denn die Reputation der Fifa mag einen Tiefpunkt erreicht haben, wirtschaftlich aber ist sie so erfolgreich wie noch nie.

Mitte Februar präsentierte die Fifa ihren Finanzbericht. Zwischen 2019 und 2022 betrugen die Einnahmen 7,6 Milliarden Dollar und stiegen damit um mehr als eine Milliarde im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum. «Extrem gut», nannte Infantino die Zahlen. Dass die Einnahmen trotz der Coronapandemie gestiegen seien, zeige, «wie stark die Fifa heute ist». Ein Ende ist nicht absehbar: Für den WM-Zyklus von 2023 bis 2026 rechnet die Fifa mit Einnahmen in der Höhe von insgesamt 11 Milliarden Dollar.

Infantinos Schutzschild: Mehr Geld für alle

Der wirtschaftliche Erfolg ist Infantinos Aktionismus geschuldet. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird neu mit 48 Teams statt wie bisher mit 32 ausgetragen. Das stärkt die Position in Verhandlungen um die wichtigste Einnahmequelle: TV-Gelder. Und es sichert zugleich auch die Macht von Gianni Infantino ab, der sich im März am Fifa-Kongress in Paris per Akklamation bis 2027 als Präsident bestätigen lassen wird.

In Europa mag Infantino umstritten sein (der deutsche Fussballbund DFB unterstützt die Wiederwahl nicht), im Rest der Welt aber ist er unantastbar. Geschuldet ist das dem Giesskannenprinzip der Fifa, die mit Geld nur so um sich werfen kann. 90 Prozent ihrer Nettoeinnahmen reinvestiert sie in den Fussball. Das sind 5,266 Milliarden Dollar. Der Schweizer Verband SFV etwa erhält 8 Millionen Franken – 2 Millionen mehr als im letzten Zyklus.

Fifa-Präsident Gianni Infantino bei der Übergabe des WM-Pokals an Lionel Messi an den Weltmeisterschaften in Katar. Bild: Friedemann Vogel/EPA

Noch hat Infantino die Zitrone nicht ganz ausgepresst. Dafür bläht er die bisher nicht sonderlich bedeutende Klub-Weltmeisterschaft auf. Ab 2025 nehmen an dieser 32 Mannschaften statt wie zuletzt 7 teil. Was das neben einem noch dichteren Kalender bringt, ist klar: weitere Millionen.

Solange das Geld fliesst, so lamentabel das ist, können sich die Fifa und Infantino leisten, in der öffentlichen Wahrnehmung abgestraft zu werden und in jedes Fettnäpfchen zu treten, ohne Konsequenzen zu fürchten.

Hungerndes Model als Vorbild für Mädchen?

Das jüngste Beispiel ereignete sich Anfang Woche, als das «brasilianische Supermodel» Adriana Lima – so der Wortlaut der Fifa – zur globalen Fanbotschafterin ernannte wurde. Infantino begründete das damit, dass sie «den Fussball lebt und atmet». Lima sagte einmal, vor Modenschauen ernähre sie sich während neun Tagen nur noch von Proteinshakes, um Gewicht zu verlieren. Abtreibungen lehnt sie als «Verbrechen» ab. Statt einer Sportlerin macht Infantino ein Model zur Botschafterin. Eines mit streitbaren Werten, ungeeignet als Vorbild für Fussball spielende Mädchen.

Bekannt wurde Adriana Lima als Laufstegmodel für Victoria's Secret. Bild: Keystone

Von der Justiz verfolgt, von der Fifa hofiert

Ebenfalls wenig geeignet als Vorbild ist Noël Le Graët. Der 81-Jährige trat Anfang Woche als Präsident des französischen Fussballverbands zurück. Gegen ihn ermittelt derzeit die Pariser Justiz. Es geht um Belästigungen von Frauen mit Worten und Kurznachrichten. Das Sportministerium hat Le Graët in einem Bericht de facto zum Sexisten erklärt. Der bestreitet, jemals jemanden «moralisch oder sexuell» belästigt zu haben. «Ich glaube, ich habe nie die rote Linie überschritten», sagte er zur Zeitung «Le Monde».

Noël Le Graët wird zu Gianni Infantinos rechter Hand in Paris. BIld: Christophe Ena/AP

Gleichzeitig machte Le Graët bekannt, dass er sich nicht etwa zurückzieht, sondern einen neuen Job antritt. Wo? Bei der Fifa. «Ich werde die rechte Hand von Infantino.» Ab kommender Woche leitet er das Pariser Büro des Weltverbands. Bei der Fifa hat man den moralischen Kompass ja schon länger verloren. Aber eines muss man ihr lassen: Dass sie trotz mieser Reputation so erfolgreich wirtschaftet, macht sie zu einem Phänomen.