Urs Fischer: Bleibt der Erfolgstrainer bei Union Berlin?

Fussball Das Wunder von Berlin und eine bange Frage: Bleibt Urs Fischer bei Union? Seit der Schweizer Trainer Urs Fischer 2018 Union Berlin übernahm, geht es steil bergauf. Am Samstag darf Union im Spitzenspiel gar Bayern München herausfordern. Was ist das Geheimnis von Unions Erfolg? Und wie sehen die Pläne von Erfolgstrainer Fischer aus? Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie ist das nur möglich? Die Frage wird in Berlin gerade wieder besonders heiss diskutiert. Wobei, was heisst schon <in Berlin> – der Erfolg von Union bewegt längst ganz Deutschland.

Und im Mittelpunkt steht er: Urs Fischer.

Im Mittelpunkt des Erfolgs: Urs Fischer führt Union Berlin an die Spitze. Weil jeder immer weiss, was zu tun ist. Imago/Matthias Koch

Fischer ist der Trainer von Union Berlin. Im Sommer 2018 übernimmt er die Geschicke des Vereins aus dem Berliner Vorort Köpenick. Seither geht es immer aufwärts. Im Schnelldurchlauf sieht das so aus. 2019: Aufstieg in die Bundesliga gleich im ersten Versuch. 2020: Rang 11, souveräner Ligaerhalt. 2021: Rang 7, Qualifikation für die Conference League. 2022: Rang 5, Qualifikation für die Europa League.

Clemens Bilan / EPA

Und jetzt? Steht Union Berlin nach vier Spieltagen mit zehn Punkten auf dem zweiten Tabellenrang der Bundesliga, gleich viele Punkte wie Bayern München. Das ist die Ausgangslage, wenn es heute zum Spitzenspiel Union-Bayern kommt. Die Berliner Zeitung B.Z. hat bereits einmal festgehalten: «Achtung Bayern, Union ist in Meister-Form!»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ist das tatsächlich so, Urs Fischer? Der 56-Jährige ist an diesem Donnerstag bei bester Laune, als er vor die Medien tritt. Natürlich, nach diesem Saisonstart. Nur heisst das für Fischer noch lange nicht, dass er jetzt plötzlich grosse Sprüche klopfen soll.

«Wenn wir an die Bayern denken, kommt bei uns niemandem <Spitzenkampf> in den Sinn. Nur weil es gerade ganz gut läuft, hat sich doch nichts verändert! Wir spielen um den Klassenerhalt – und versuchen Woche für Woche alles Erdenkliche, irgendwie zu gewinnen.»

Understatement? Nein, Fischer tickt wirklich so. Und er versteht es, den gesamten Verein auf Linie zu bringen. Kein Spieler hebt ab. Die Chance ist gross, dass das auch jetzt nicht der Fall ist, nachdem Union am letzten Wochenende 6:1 auf Schalke gewonnen hat. Wobei Fischer in diesem Fall besonders hartnäckig, und bereits wenige Minuten nach Spielende, sowohl in der Garderobe wie auch öffentlich festgehalten hat: «Das war kein gutes Spiel! Nur nicht überschätzen.»

6:1-Sieg aber weit weg von Perfektion. Union Berlin bezwingt Schalke historisch hoch, Trainer Fischer mahnt gleichwohl: "Nur nicht überbewerten!" Martin Meissner / AP

Vor dem Duell mit den Bayern wird Fischer immer wieder auf seine Person angesprochen. Einmal lautet die Frage, ob er sich vor vier Jahren bei seiner Unterschrift hätte ausmalen können, dass Union Berlin dereinst in den Sphären der Bundesliga-Spitze auftaucht. Fischer lacht laut, sagt: «Zunächst einmal habe ich mich damals einfach gefreut auf die Aufgabe. Ich hatte viele positive, gute Gedanken. Aber so weit vorausdenken? Nein. Du versuchst, bestmögliche Arbeit zu liefern. Im Rückblick würde ich sagen: Das haben wir nicht so schlecht hinbekommen.»

Die Besten gehen – aber der Erfolg bleibt

Bemerkenswert am Unioner Erfolg ist vor allem eines: Immer wieder verlassen die besten Spieler den Verein. Zuletzt waren das die Stürmer Awoniyi und Kruse, Mittelfeldmotor Andrich und Abwehrchef Friedrich. Doch der Erfolg geht einfach immer weiter. Entsprechend gross sind die Lobeshymnen vor dem Spiel gegen die Bayern. «Trainer des Jahres!», titelt die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» bereits. «Mit Disziplin, Charme und Methode», überschreibt die «Süddeutsche Zeitung» den Weg von Union.

Im Fokus steht neben Trainer Fischer auch der Sportdirektor Oliver Ruhnert. Das Duo harmoniert perfekt. Ruhnert war es, der Fischer 2018 zu Union holte. Der Sportdirektor wurde 2017 auf Schalke entlassen, zum selben Zeitpunkt als Fischer beim FC Basel trotz drei Titeln in zwei Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhielt. Danach wechselte er zuerst als Chefscout zu Union, wurde dann Sportdirektor.

Geht es sogar mit einem Mülleimer im Sturm?

Ruhnert ist es, der immer wieder neue Spieler findet, die Fischer mit eiserner Beharrlichkeit einbaut und ziemlich schnell zum Funktionieren bringt. Ungläubig über diese sich stets wiederholende Geschichte schrieb ein Fan eines etwas weniger erfolgreichen Klubs vor einiger Zeit ­lakonisch: «Union könnte zwei Mülleimer für den Sturm holen – einer davon würde in der Bundesliga 10 Tore schiessen.»

Das ist natürlich überzeichnet. Aber ein kleines Stück Wahrheit steckt schon darin. Eigentlich müsste es einen ­gerade ziemlich erstaunen, in welcher Selbstverständlichkeit Jordan Siebatcheu nach seinem Wechsel von YB bereits Tore schiesst – aber eben, ist halt Union.

Fünf Spiele, drei Tore. Jordan Siebatcheu, letzte Saison Torschützenkönig in der Schweiz, ist der Start bei Union Berlin vollauf geglückt. Michael Sohn / AP

Elf Spiele lang ist Union Berlin saisonübergreifend nun bereits ungeschlagen, wenn die Bayern im Stadion An der Alten Försterei aufkreuzen. Sie waren es auch, die Union die letzte Niederlage zugefügt haben. Was braucht es, um zu bestehen, Urs Fischer? «Mut! Ganz viel Mut. Es wird auf jeden Fall eine interessante Aufgabe, auf die ich mich wahnsinnig freue.»

Bayern München zu Gast? Spitzenkampf? Schön und recht. Aber etwas ist auf dem Planeten Union schon noch ein bisschen wichtiger: die Zukunft von Urs Fischer. Im nächsten Sommer läuft der Vertrag aus. Geht die Zusammenarbeit weiter? «Ich kann es mir vorstellen, wir befinden uns in Gesprächen. Schauen wir mal.» Dann bricht Fischer in lautes Lachen aus. Im Klartext heisst das: Da geniesst einer viel zu sehr, als dass er weiterziehen wollte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen