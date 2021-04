Fussball Der FC Luzern erleidet einen spektakulären Schiffbruch gegen Basel Der FC Luzern verliert eine turbulente Heimspiel-Achterbahnfahrt gegen den FC Basel mit 3:4 (1:3). Turi Bucher 11.04.2021, 19.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das bittere Ende für den FCL: Basels Arthur Cabral (Zweiter von links) hat soeben per Kopf zum 4:3 getroffen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 10. April 2021)

Vom 1:0 über das 1:3 und 3:3 bis zum 3:4 – was für ein aufwühlendes, spektakuläres, turbulentes und für den FCL letztlich frustrierendes Spiel! Nach dieser samstäglichen Niederlage steckt der FC Luzern tiefer im Abstiegssumpf denn je in dieser Saison. Nachdem Vaduz den FC Sion am Sonntag gleich mit 3:0 bodigte, hat der FCL (32 Punkte/Tordifferenz 0) keinen Punktevorsprung mehr auf den Barragerang (Vaduz 32/–14). Der Abstand auf den direkten Abstiegsplatz beträgt wenigstens noch sechs Punkte (Sion 26/–16).

Der FC Luzern hat sich mit der attraktiven Offensivfussball-Taktik seines Trainers Fabio Celestini unterdessen in der Super League einen Namen gemacht. Der FCL garantiert Spektakel. Aber, und dies hat auch das 3:4 im Heimspiel gegen den zuletzt taumelnden FC Basel gezeigt: Zu oft geht die FCL-Kunst brotlos auf Kosten der «Büez» in der Verteidigungsarbeit. Kür und Pflicht stehen in den Auftritten der Celestini-Mannschaft in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. Selbst Celestini musste nach der schmerzlichen Niederlage gegen die Basler eingestehen: «Wir haben unseren letzten Joker, der uns in der Tabelle nach vorne hätte bringen können, verspielt. In diese Richtung können wir nicht mehr weitermachen», jetzt gelte es, den Abstieg zu verhindern.

Taktik mit Dreier-Abwehrkette inklusive Verstärkung gescheitert

Mit anderen Worten: Der Luzerner Spektakelfussball ist gescheitert, hat Schiffbruch erlitten, muss in den letzten acht Spielen der Saison, des Abstiegskampfs, in der Kabine bleiben.

Celestini betonte hinterher zwar die Offensivqualitäten des Gegners Basel, trotzdem hatte er in der Verteidigung lediglich eine Dreierkette installiert. Auf den Seiten hätten Silvan Sidler und Martin Frydek mit Defensivarbeit unterstützend eingreifen sollen. Eine Bankrotttaktik. Die Dreierkette war restlos überfordert, und Sidler/Frydek kamen meistens zu spät, rannten dem Basler Offensivexpress hinterher und hatten zudem auch nach vorne keine Einflussnahme. In der Pause, da lag der FCL schon 1:3 zurück, wurde dann auf eine Viererkette umgestellt.

Die zwölf aufregendsten Szenen in diesem Spiel Marke «Fussball total» im Zeitraffer:

3. Minute: Die Partie beginnt mit einem Paukenschlag. Ibrahima Ndiaye bedient per Querpass den an der Strafraumgrenze zentral lauernden Louis Schaub, und der gewinnt mit einem platzierten Schuss das Duell der österreichischen Nationalspieler gegen Basel-Torhüter Heinz Lindner. In den folgenden Minuten muss Basel unten durch.

14. Minute: Basels Fabian Frei zirkelt eine 40-m-Flanke auf Valentin Stocker, der das Kopfballduell gegen Silvan Sidler gewinnt. Der Ball landet beim Ex-Luzerner Darian Males, der mit einem Flachschuss zum 1:1 ausgleicht.

18. Minute: Raoul Petretta rennt mit dem Ball in den FCL-Strafraum, Edon Zhegrova verwertet den Abpraller aus der Drehung zum 2:1 für den FCB.

22. Minute: Wieder viel zu viel Luft in der FCL-Abwehr. Arthur Cabral schiebt den Ball zu Zhegrova – Basel erzielt innert acht Minuten das dritte Tor. Eine krasse Kehrtwendung.

28. Minute: Cabral grätscht vor der FCL-Torlinie am Ball vorbei – es hätte das 4:1 sein können.

47. Minute: Cabral trifft die Latte.

49. Minute: Petretta foult Filip Ugrinic im Strafraum. Pascal Schürpf zielt den Strafstoss in die Mitte – Lindner wehrt mit dem Bein ab.

64. Minute: Ibrahima Ndiaye profitiert von Basler Fehlern und verkürzt auf 2:3.

73. Minute: Der eingewechselte Varol Tasar knallt den Ball aus 20 Metern Tordistanz an den Pfosten.

83. Minute: Die Videokonsultation deckt ein Handspiel von Pajtim Kasami auf. Diesmal nimmt Schaub zum Penalty Anlauf – und gewinnt das Ö-Duell erneut.

87. Minute: Kasami trifft aus kurzer Distanz den Pfosten.

93. Minute: Luzerns Marco Burch ermöglicht rechts aussen am Strafraum noch unnötig einen Basel-Einwurf. Yvan Alounga kann Petrettas Flanke nicht blocken. Alex Carbonell steht zu wenig nah beim Brasilianer Cabral, der hochsteigt und wuchtig zum 4:3 einköpfelt.

Das Last-Minute-Tor bedeutet zugleich die vierte Niederlage des FCL gegen den FCB in dieser Saison. Während Basels Interimstrainer Patrick Rahmen scheinbar die richtigen Worte gefunden hat, konnte Luzerns Coach Celestini für die stundenlang analysierten Defensivmängel keine Lösung präsentieren.

Nach dem Cupspiel gegen Lugano am Mittwoch, in dem der Halbfinaleinzug winkt, muss der FC Luzern am Samstag in St. Gallen antreten. Die Ostschweizer verloren 0:2 gegen YB und haben auch nur einen Punkt Vorsprung auf Luzern. Dass Vaduz und Sion schon seit Saisonbeginn auf einen intensiven Fight am Tabellenende fokussiert sind, macht es für Luzern auch nicht einfacher. Willkommen im Horror des Abstiegskampfs, FCL.

Luzern – Basel 3:4 (1:3)

Swisspor-Arena. – 5 Zuschauer. – SR San.

Tore: 3. Schaub (Ndiaye) 1:0. 14. Males (Stocker) 1:1. 18. Zhegrova (Petretta) 1:2. 22. Zhegrova (Cabral) 1:3. 64. Ndiaye (Tasar) 2:3. 83. Schaub (Foulpenalty) 3:3. 93. Cabral (Petretta) 3:4.

Luzern: Müller; Knezevic, Alves (46. Tasar), Burch; Sidler (77. Schwegler), Ugrinic (90. Carbonell), Emini (70. Alabi), Frydek; Schaub; Ndiaye (77. Alounga), Schürpf.

Basel: Lindner; Widmer, Frei, Klose, Petretta; Abrashi (77. Sène), Zuffi; Stocker, Males (67. Kalulu), Zhegrova (67. Kasami); Cabral.

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic, Schulz, Binous und Ndenge (alle verletzt). Basel ohne Cömert, Xhaka, Padula, Jorge, Isufi, Chiappetta (alle verletzt) und Hajdari (krank). 47. Lattenschuss Cabral. 51. Lindner hält Foulpenalty von Schürpf. 73. Pfostenschuss Tasar. 87. Pfostenschuss Kasami. Verwarnungen: 22. Emini (Foul), 61. Arthur Cabral (Reklamieren), 68. Zuffi, 84. Widmer (Fouls), 84. Frei (Reklamieren), 92. Alabi (Foul).