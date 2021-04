Fussball Marius Müller ist der grosse Held – die Luzerner gewinnen in Lugano nach Verlängerung und stehen im Cup-Halbfinal Lange sah es im Tessin nicht nach einem Luzerner Erfolgserlebnis aus, doch dann traf Pascal Schürpf aus dem Nichts und in der Verlängerung gelingt dem Team von Fabio Celestini der Siegtreffer. Der Held des Spiels ist Marius Müller mit einem Assist und einem gehaltenen Penalty. Janick Wetterwald aus Lugano Aktualisiert 13.04.2021, 19.55 Uhr

In der Startphase ist es ein taktisches Abtasten ohne klare Torchancen. Die Luzerner Mannschaft von Trainer Fabio Celestini spielt in einem 4-4-2-System eher abwartend ohne Pressing in der gegnerischen Hälfte. Nach knapp 18. Minuten braucht es zum ersten Mal eine Abwehr von FCL-Goalie Marius Müller gegen eine Schuss von Asumah Abubakar. Wenig später kann Müller nichts mehr ausrichten: Nach einem Fehler von Silvan Sidler geht Lugano in Führung (20.) – Mattia Bottani bedient den Torschützen Sandi Lovric.

Lovric trifft zur Führung für Lugano ... Bild: Pablo Gianinazzi / KESYSTONE/Ti-Press

... und setzt zum Jubellauf an. Bild: Pablo Gianinazzi / KESYSTONE/Ti-Press

FCL-Verteidiger Sidler nach dem Gegentor direkt mit einem Ausrufezeichen: Sein Distanzschuss fliegt an die Latte. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kann Stefan Knezevic das zweite Tor für die Luganesi mit einer Grätsche verhindern – Bottani wartet etwas zu lange mit seinem Schuss. 1:0 für das Heimteam zur Pause, das klar die bessere Mannschaft ist.

Der FC Luzern zu Beginn der zweiten Halbzeit mit mehr Spielanteilen, doch die Lugano-Abwehr steht sehr stabil und lässt kaum Torchancen zu. Mit gleich drei Wechseln nach einer Stunde Spielzeit versucht Celestini neuen Schwung in seine Mannschaft zu bringen – Wehrmann, Schwegler und Alabi betreten das Spielfeld. Es bleibt aber ein Spiel ohne viele Höhepunkte, weil Luzern nicht kann, und Lugano mit der Führung im Rücken nicht muss. Plötzlich trifft Pascal Schürpf in der 79. Minute zum Ausgleich: Sein Schuss von der linken Seitenlinie, der wohl als Hereingabe gedacht ist, rutscht im über den Rist und findet den Weg ins Tor. Da hat der Wind bestimmt auch mitgeholfen – Sebastian Osigwe im Tor von Lugano sieht unglücklich aus.

Die Luzerner bejubeln den etwas kuriosen Ausgleich von Pascal Schürpf. Bild: Martin Meienberger

Es bleibt nach 90. Minuten und drei Minuten Nachspielzeit beim 1:1. Es geht in die Verlängerung, zweimal 15 Minuten. In der ersten Halbzeit dieser Verlängerung wird es kaum gefährlich vor den Toren. Bis kurz vor der Pause, als der eingewechselte Joaquin Ardaiz eine Flanke von Sabbatini an den Pfosten köpft – Pech für Lugano, Glück für Luzern.

Nach der kurzen Pause geht das Gäste-Team in der 107. Minute in Führung: Goalie Müller mit einem weiten Abstoss, Ibrahima Ndiaye entwischt der Lugano-Abwehr und netzt ein. In der letzten Minute der Verlängerung macht sich Marius Müller endgültig zum Held des Spiels: Er hält einen Lugano-Penalty und so bleibt es beim Sieg für den FC Luzern, der somit in den Cup-Halbfinal einzieht.

Torhüter Marius Müller wird von Torschütze Ibrahima Ndiaye, Samuel Alabi (verdeckt) und Stefan Knezevic bejubelt und gefeiert. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 13. April 2021)

Lugano – Luzern 1:2 (1:0, 0:1) n.V.

Cornaredo. – Keine Zuschauer. – SR Bieri.

Tore: 20. Lovric (Bottani) 1:0. 79. Schürpf 1:1. 107. Nidaye (Müller) 1:2.

Lugano: Osigwe; Maric, Ziegler, Daprelà (112. Facchinetti); Lavanchy, Custodio (85. Macek), Sabbatini, Lovric (112. Lungoyi); Bottani (46. Covilo); Gerndt (70. Ardaiz), Abubakar.

Luzern: Müller; Sidler (63. Schwegler), Lucas, Knezevic, Frydek (91. Burch); Grether (63. Wehrmann), Emini (63. Alabi); Tasar, Schaub (109. Alounga), Ndiaye; Schürpf.

Bemerkungen: Lugano ohne Oss (verletzt), Luzern ohne Sorgic, Schulz, Ndenge und Binous (alle verletzt). 105. Kopfball von Ardaiz an Pfosten. 122. Maric scheitert mit Foulpenalty an Müller.

Verwarnungen: 34. Sabbatini, 53. Gerndt, 82. Schwegler, 82. Wehrmann, 97. Ardaiz, 101. Lavanchy, 116. Alabi (alle Fouls).

Am Samstag geht es für den FC Luzern in der Meisterschaft weiter. Abstiegskampf ist angesagt auswärts in St.Gallen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.