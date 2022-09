Europa League: FCZ verliert gegen Arsenal 1:2 - Foda unter Druck

Europa League Der FCZ verliert gegen Arsenal 1:2 – jetzt kommen die Tage der Wahrheit Zum Auftakt in die Europa League zeigt der FC Zürich in St.Gallen gegen Arsenal eine gute Leistung, verliert aber dennoch. Nun folgen vor allem für Trainer Franco Foda zwei entscheidene Partien in Genf und Lausanne. Etienne Wuillemin 08.09.2022, 21.24 Uhr

In Gedenken an die Queen: Die FCZ- und Arsenal-Spieler versammeln sich nach der Pause zu einer Schweigeminute. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Schweigeminuten vor Beginn eines Spiels kommen im Leben eines Fussballers immer wieder vor. An diesem Abend in St.Gallen aber finden die Momente des Gedenkens direkt nach der Pause statt. Es ist das Zeichen für das geschichtsträchtige, traurige Ereignis: den Tod von Queen Elizabeth. Unrühmlich, dass einige Idioten aus der Fankurve des FCZ nichts Besseres wissen, als die Schweigeminute mit Zwischenrufen zu stören.

Wobei das nicht dazu passt, wie sich die FCZ-Fans an diesem Abend geben. Die Stimmung im mit 17070 Zuschauern gefüllten Kybunpark ist herausragend. Es ist, als wollen die Fans ein paar letzte Erinnerungen an die denkwürdige Meisterparty des letzten Frühlings zelebrieren.

Dass es am Ende bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Arsenal bleibt, scheint die wenigsten zu kümmern. Auch nach Schlusspfiff singen sie noch weiter. Die Tage in der Europa League sind eine willkommene Abwechslung zum tristen Alltag in der Super League.

Dzemaili: «Es braucht mehr Selbstvertrauen»

Der entscheidende Treffer: Nketiah trifft per Kopf zum 2:1 für Arsenal. Der FCZ kann nicht mehr reagieren. Daniela Frutiger/freshfocus

«Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das war ein erster Schritt dafür, dass auch Punkte in der Meisterschaft folgen», sagt Mirlind Kryeziu nach dem Spiel. Er hat damit nicht ganz unrecht. Der FCZ zeigt eine ansprechende Leistung. Er kämpft von Anfang bis Ende. Er ist Arsenal in vielen Phasen unterlegen, natürlich, aber beim Gegner handelt es sich auch um den Leader der Premier League. Darum ist es durchaus bemerkenswert, dass die Zürcher einige gefährliche Szenen kreieren.

Das Fazit von Blerim Dzemaili lautet: «Wir können auf diesem Spiel aufbauen. Und nun müssen wir mit mehr Selbstvertrauen ins Spiel vom Sonntag.» Dann spielt der FCZ bei Servette. Und versucht, endlich zum ersten Ligasieg zu kommen. Schliesslich sagt Dzemaili noch: «Wer Meister ist, kann nicht alles vergessen. Manchmal braucht es nur einen Sieg und dann läuft es.» Wenn es nur so einfach wäre!

Ja, wohin führt der Weg dieser Mannschaft? Ist sie bald ­fähig, in der Meisterschaft ihr europäisches Gesicht zu zeigen? Einmal ein Spiel auf ihre Seite zu kippen? So, wie das in der letzten Saison stets gelang. Für niemanden sind diese Fragen wichtiger als für Franco Foda. Der Trainer steht unter Druck. So sehr, dass eine Entlassung noch vor der Länderspielpause Ende September keine grosse Überraschung wäre. Obwohl Präsident Canepa Foda öffentlich fast auffällig viel Unterstützung zuspricht. Nach der Partie in Genf wartet auf den FCZ auch noch das Cupspiel in Lausanne. Es werden die Tage der Wahrheit.

Xhaka zeigt als Captain eine starke Vorstellung

Der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka führt Arsenal gegen den FCZ als Captain aufs Feld. Es gelingt ihm eine starke Leistung, immer wieder legt er für seine Kollegen schön auf – es hätten auch mehr als nur zwei Tore resultieren können. Angestachelt ist der ehemalige FCB-Star vielleicht auch ein bisschen durch die Pfiffe der FCZ-Fans gegen ihn. Nach dem Spiel geben weder Xhaka noch seine Teamkollegen Interviews, aus Respekt vor dem Tod der Queen möchten sie an diesem Abend nicht über Fussball sprechen.

Der Sieg von Arsenal ist ohne Frage verdient. Obwohl nur mit vier Spielern aus der Stammelf angetreten, ist die Überlegenheit teilweise drückend. Die ­Figuren des Abends heissen Nketiah und Marquinhos, beiden gelingt je ein Tor und ein Assist. Dazwischen gleicht Kryeziu kurz vor der Pause mittels Elfmeter aus.