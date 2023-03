Granit Xhaka reist mit Nati nach Serbien: Wie sicher ist das?

Fussball Der Flieger ist gelandet – so wurde die Schweizer Nati in Belgrad empfangen Die Schweiz muss ihr erstes EM-Qualifikationsspiel ausgerechnet in Serbien austragen. Was ist aus dem Versprechen der Serben geworden, dass alles ruhig bleibt? Ein Augenschein vor Ort. François Schmid-Bechtel, Novi Sad Jetzt kommentieren Aktualisiert 24.03.2023, 20.55 Uhr

An der WM kam es zu hitzigen Auseinandersetzungen zwischen dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka (links) und serbischen Spielern. Bild: Keystone

Es ist kurz nach 18 Uhr in Belgrad. Soeben ist der Swiss Flug LX 8864 gelandet. 94 Minuten nach dem Abflug aus Basel. Die Schweizer Nati ist in Serbien angekommen. Spieler und Staff steigen in zwei Busse. Los geht’s in Richtung VIP Ausgang, die Strasse auf dem Weg dahin ist mit Maschendrahtgitter versperrt.

Die Schweizer Nati ist gelandet. Kein Problem für die Securitys - es bleibt ruhig am Flughafen Belgrad. Francois Schmid-Bechtel

Ein paar Minuten später steht die Passkontrolle an. Die Spieler passieren einen Container, der irgendwie an Corona-Tests erinnert – aber nicht an wüste Szenen voller Hass wie einst 2005 in der Türkei rund um die unvergessliche Barrage, als ein grimmig dreinschauender Beamter 21 Minuten unmotiviert in Alex Freis Pass blättert und der Weg ins Hotel zum Spiessrutenlauf wird.

Pass-Kontrolle wie beim Corona-Test? Hier werden die Schweizer Nati-Spieler ins Land gelassen. Francois Schmid-Bechtel

«Welcome to hell» war etwas vom Ersten, was die Spieler und ihr Trainer Köbi Kuhn damals nach der Landung auf dem Flughafen Atatürk gesehen haben. Diesmal ist alles anders. Das Interesse der Serben an der Schweiz? Quasi null. Vielleicht, weil ihr Team am Freitagabend in Belgrad das EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen austrägt. Vielleicht aber auch, weil der Flughafen gerade an eine ziemlich grosse Baustelle gemahnt. Nein, das ist definitiv kein Ort zum Verweilen.

Der Flughafen von Belgrad - eine grosse Baustelle. Francois Schmid-Bechtel

Nur wenige Minuten nach der Landung sitzen Granit Xhaka und Co. bereits im Bus. Sie werden mit Blaulicht eskortiert, zwei Autos vorne, zwei Autos hinten. Es geht in Richtung Norden, gut 100 Kilometer von Belgrad entfernt liegt Novi Sad.

Dort bestreitet die Schweiz am Samstag um 18 Uhr also ihr erstes EM-Qualifikationsspiel gegen Weissrussland. Das Spiel, um das es so grosse Aufregung gibt wegen des Entscheids der Uefa, die Weissrussen erstens überhaupt zuzulassen in dieser Kampagne und zweitens das Heimspiel gegen die Schweiz ausgerechnet in Serbien auszutragen. So, als hätte es nie Probleme gegeben zwischen den beiden Ländern.

Die Innenstadt von Novi Sad. Am Tag der Ankunft der Schweizer Nati ist es 25 Grad warm. Viele Menschen sind bereits kurzärmlig unterwegs. Francois Schmid-Bechtel

Nationaltrainer Murat Yakin gibt sich trotz dieser Ausgangslage zwar ziemlich gelassen. Er sagt: «Die Spieler sehen den Flughafen, das Hotel und das Stadion. Deshalb müssen wir uns gar nicht gross damit befassen, wo wir spielen. Wichtiger ist, dass sich die Spieler darauf vorbereiten, vor leeren Rängen spielen zu müssen.»

Trotzdem hat sich der Schweizerische Fussballverband im Vorfeld etwas intensiver mit diesem Auswärtsspiel beschäftigt als sonst. Wobei sich an diesem Abend eines sehr rasch zeigt: Die Beteuerungen des serbischen Fussballverbands, dass es keinerlei Probleme geben werde und man alles mache, um die Schweiz zu unterstützen, sind mehr als leere Worte. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend.

Security auf dem Gang vor den Hotelzimmern

Zwei Securitys aus dem Schweizer Lager sind bereits im Vorfeld nach Belgrad gereist. Zwei weitere fliegen mit dem Team mit. Das Dispositiv sieht vor, dass die Securitys das Team stets begleitet, sobald es sich verschiebt. Auch in den Gängen vor den Hotelzimmern sind Sicherheitsleute postiert. Wobei SFV-Kommunikationschef Adrian Arnold betont: «Wir werden auf allen unseren Auswärtsspielen von eigenen Sicherheitsleuten begleitet.» Auch als die Schweiz im Hotel etwas ausserhalb von Novi Sad ankommt, bleibt alles ruhig.

Xherdan Shaqiri macht die Reise nach Serbien nicht mit, weil er verletzt ist. Mit seinem Doppeladler-Jubel an der WM 2018 brachte er das Blut serbischer Nationalisten in Wallung. Bild: Keystone

Allein, weil die Schweiz am 27. Februar 2008 als 19. Land den Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt hat, steht die Schweiz in den nationalistischsten Kreisen Serbiens nicht besonders hoch im Kurs. Wenn es aber um Fussball geht, erfasst die Abneigung gegenüber unserem Land weitere Teile. Grund dafür sind die Nati-Spieler mit kosovarischen Wurzeln. Wobei vor allem Granit Xhaka zur Zielscheibe wurde.

Das führte bei den Aufeinandertreffen zwischen Serbien und der Schweiz an den letzten beiden Weltmeisterschaften zu üblen Provokationen, Drohungen, Reibereien und Gehässigkeiten. Auf, aber auch neben dem Platz, weil serbische Politiker diesen Partien eine politische Note gaben. Das führte dazu, dass sich Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri während der Spiele anhören mussten, wie serbische Ultras skandierten: «Tötet sie!»

Serbien und Kosovo – eine Einigung ist in weiter Ferne

Noch immer sind sich die einstigen Kriegsparteien Serbien und Kosovo nicht friedlich gesinnt und ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Obwohl die USA und die EU darauf drängen, dass die beiden Staaten ihre Beziehungen normalisieren.

Zu diesem Zweck kam es vor einer Woche zu einer weiteren Verhandlungsrunde. Aber einmal mehr verabschiedeten sich Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und sein kosovarisches Pendant Albin Kurti ohne nennenswertes Resultat. Von einer Vereinbarung, wie sie dem Westen vorschwebt, sind die Parteien weit entfernt. Serbien wird Kosovo weiterhin nicht anerkennen und pocht darauf, dass Pristina der Bildung eines serbischen Gemeindeverbands im Nordkosovo zustimmt. Die Fronten sind verhärtet wie eh. Auch, weil auf beiden Seiten einflussreiche Nationalisten Druck auf die Politiker machen, kein Jota nachzugeben.

Doch noch etwas Aufregung um Xhaka

Am Abend entsteht doch noch einmal kurz Aufregung. Die Frau von Granit Xhaka, Leonita, teilt am Donnerstag via soziale Medien einige Szenen aus «The Pressure Game», der Doku-Serie über die Schweizer Nationalmannschaft, die in dieser Woche erstmals ausgestrahlt wurde. Verbunden mit einer Liebeserklärung an ihren Mann.

Erinnerungen an 2018: Granit Xhaka zeigt nach seinem Treffer gegen Serbien an der WM den Doppeladler. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Diese Botschaft verbreitete am Freitagmorgen auch Granit Xhaka. Dass dabei am Tag der Reise nach Serbien auch die Doppeladler-Szenen der WM 2018 vorkommen, ist vermutlich nicht gerade eine Meisterleistung an Diplomatie. Aber Xhaka nun deswegen einen Strick draus ziehen? Fraglich.

Das alles ist also der Rahmen, wenn für die Nati nun das Abenteuer «EM 2024» beginnt. Noch ist das 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal nicht vergessen. Ein erster guter Auftritt könnte helfen, das Trauma zu verarbeiten. Nach 94 Minuten von Novi Sad wissen wir ein bisschen mehr

