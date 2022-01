SC Kriens organisiert um: Sportchef und Geschäftsführer gesucht

Fussball Der SC Kriens organisiert um – Positionen Sportchef und Geschäftsführer werden neu besetzt Der SC Kriens leitet Veränderungen in der Führungsstruktur ein. Die Leitungsfunktionen Sportchef und Geschäftsführer werden neu besetzt werden, Bruno Galliker bleibt als Technischer Leiter beim Verein. 14.01.2022, 10.55 Uhr

Bruno Galliker gibt Verantwortung ab. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 21. Januar 2019)

«Der SC Kriens baut seine Führungsstrukturen aus» heisst es in einer Mitteilung des Vereins am Freitag. Die drei Leitungsfunktionen Sportchef, Geschäftsführer und Technischer Leiter, bis dato alle von Bruno Galliker ausgeübt, werden aufgeteilt und neu besetzt. Mit dem stetigen Wachstum des SC Kriens und den bevorstehenden Herausforderungen in verschiedenen Bereichen stehe der passende Moment bevor, um Veränderungen einzuleiten, schreibt der Verein.