Fussball Die Chamer legen einen Traumstart hin – die Playoffs sind schon fast geschafft Der SC Cham bezwingt in der Promotion League Zürich U21 mit 3:0. Alle Treffer fallen in der ersten halben Stunde. Martin Mühlebach 11.04.2021, 19.39 Uhr

Cham-Stürmer Nico Siegrist deckt den Ball mit der Brust ab und hält sich gleichzeitig den Zürcher Soheil Arghandewall (rechts) vom Leib. Bild: Stefan Kaiser (11. April 2021)

«Wir freuen uns, dass es wieder losgeht, dass wir Ernstkämpfe austragen dürfen», sagte der Chamer Trainer Roland Schwegler vor der Partie gegen Zürich U21. Seine Mannschaft sprühte tatsächlich vor Tatendrang. In der 13. Minute flankte Célien Wicht auf den auf der rechten Aussenbahn mitgelaufenen Nico Siegrist, dieser leitete den Ball zu Jan Loosli weiter, der das Spielobjekt aus kurzer Distanz zur 1:0 Führung in die Maschen setzte. Sechs Minuten später (19.) schlug das Duo Siegrist/Loosli erneut zu. Flanke Siegrist – Kopfball Loosli – 2:0. Nico Siegrist verriet nach dem Abpfiff: «Jan sagte mir vor dem Spiel, er fühle sich gut. Wenn er im gegnerischen Strafraum sei, solle ich ihn anspielen. Ich tat es, und Loosli lieferte.» Jan Loosli meinte hinterher bescheiden: «Ich stand einfach am richtigen Ort und Nico hat mir die beiden Tore pfannenfertig vorbereitet.»