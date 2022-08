Bundesliga und Premier League: Wo schauen und wer Favorit ist

Fussball Die neue Saison in Premier League und Bundesliga beginnt – das müssen Sie wissen Wo laufen die Spiele im TV? Wer gewinnt die Titel? Welche neuen Stars versprechen Spektakel? Und welche Schweizer Fussballer haben tragende Rollen? Lesen Sie unseren Überblick zum Saisonstart am Wochenende in England und Deutschland. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 04.08.2022, 17.09 Uhr

Sowohl in England wie auch in Deutschland startet die neue Saison am Freitag. Das ist früher als in sonstigen Jahren, weil die Meisterschaften wegen der WM 2022 in Katar bereits ab dem 13. November in die Winterpause gehen. In Italien und Spanien geht's dann in einer Woche los.

Die ersten Spiele in der deutschen Bundesliga. Screenshot Kicker.de

Die ersten Spiele in der englischen Premier League Screenshot Kicker.de

Live schon, aber nicht gratis. Entweder mittels eines Abonnements von «SkySport» für 20 Franken pro Monat. Dort gibt’s sowohl die Premier League wie auch die deutsche Bundesliga zu sehen. Die zweite Variante: Sie entscheiden sich für das Fussball-Paket bei «Blue», dieses kostet 30 Franken im Monat, bietet die Premier League mit französischem Kommentar an, dafür hätten Sie auch die Spiele aus Super League, Challenge League, Champions League und Europa League inklusive, sowie alle Partien der höchsten Ligen in Italien und Spanien (teilweise in italienisch und spanisch kommentiert). Der Nachteil bei «Blue»: die deutsche Bundesliga gibt es nicht zu sehen.

Erster Titel der Saison: Die Bayern gewannen den Supercup gegen Leipzig 5:3. Clemens Bilan / EPA

10 Mal in Serie gewann der FC Bayern München die deutsche Meisterschale mittlerweile. Dass sich daran etwas ändert, ist auch nach dem Abgang von Robert Lewandowski zu Barcelona nicht zu erwarten. Schliesslich verpflichteten die Bayern Sadio Mané als Ersatz. Und zweitens ist die Konkurrenz aus Dortmund, Leverkusen und Leipzig in der Tendenz stets eine Spur zu unkonstant, um allfällige Fehler der Bayern auszunutzen.

In England holte in den letzten fünf Jahren viermal Manchester City den Titel. Pep Guardiola und seine Star-Equipe sind wiederum Favorit. Erster Herausforderer ist Liverpool, das 2020 Citys Dominanz durchbrach. Die weiteren Herausforderer heissen Arsenal, Tottenham, Chelsea und Manchester United – aber lediglich mit Aussenseiterchancen.

Kommt von Liverpool nach München: Sadio Mané. Clemens Bilan / EPA

Auch ohne die Überfigur Lewandowski bietet die Bundesliga einiges. Die Bayern holten mit Sadio Mané (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus) und Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) drei Topshots. Borussia Dortmund reagiert auf den Abgang von Erling Haaland mit Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), der wegen Hodenkrebs allerdings noch lange ausfällt, und Karim Adeyemi (Salzburg) und verpflichtet zudem das Innnenverteidigerduo Nico Schlotterbeck (Freiburg) und Niklas Süle (Bayern München). Leverkusen gelang es, den Vertrag mit Patrik Schick zu verlängern, zudem kommt das tschechische Talent Adam Hlosek.

Wie lange bleibt er noch bei Manchester United? CR7. Jon Super / AP

In England macht derzeit ein Spieler die meisten Schlagzeilen, der noch da ist: Cristiano Ronaldo. Sein Wechsel zu Manchester United vor einem Jahr löste ­Euphorie in ganz England aus. Ronaldo wollte die sowieso einzigartige Karriere krönen. Doch nun, ein Jahr später, ist die Liebe bereits erloschen. Ronaldo will den Abgang erzwingen, weil sich Manchester United nicht für die Champions League qualifizierte – bis anhin sind seine Bemühungen aber erfolglos.

Viele Augen sind auf Erling Haaland gerichtet. Passt sein Spielstil wirklich zu Pep Guardiolas Ideen bei Manchester City? Der Norweger, eben erst 22 geworden, kommt aus Dortmund mit dem Anspruch, sogleich die neue Attraktion der Premier League zu werden. Citys grosser Rivale der letzten Jahre, der FC Liverpool mit Trainerliebling Jürgen Klopp, beansprucht diese Rolle seinerseits für den neuen Stürmer Darwin Nuñez, der von Benfica Lissabon gekommen ist. Gabriel Jesus wechselt derweil von City zu Arsenal, Raheem Sterling von City zu Chelsea. Und Tottenham verstärkt sich mit Stürmer Richarlison von Everton.

Nach einer Saison bereits Captain von Mainz: Silvan Widmer Torsten Silz / DPA

Elf Schweizer Spieler in der Bundesliga sind verblieben. Das sind einige weniger als noch vor einem (20), zwei (19), oder drei Jahren (18). Breel Embolo spielt neu für Monaco, es ist nach Denis Zakaria (zu Juventus im letzten Winter) bereits der zweite Schweizer, der Mönchengladbach verlassen hat, und um Yann Sommer gab es zuletzt stets Gerüchte, noch steht der Nati-Goalie aber bei den Fohlen unter Vertrag. Dortmund-Verteidiger Manuel Akanji ist ein weiterer Kandidat für einen Transfer, was für ihn ziemlich wichtig wäre, denn der BVB setzt nicht mehr auf ihn, seit er verkündet hat, den im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht vorzeitig zu verlängern.

Die schönste Geschichte dieses Bundesliga-Sommers schreibt Silvan Widmer. Der Aargauer wurde nach nur einer Saison bei Mainz 05 bereits zum Captain ernannt. Es ist der Lohn für eine herausragende Saison. Ebenfalls Leistungsträger in ihren Vereinen sind Nico Elvedi und Yann Sommer (Mönchengladbach), Djibril Sow (Frankfurt) und Gregor Kobel (Dortmund). Gespannt sein darf man auf die Entwicklung von Cedric Brunner (neu bei Aufsteiger Schalke 04) und Ruben Vargas (Augsburg). Auch die Zukunft von Renato Steffen (Wolfsburg) scheint wie jene von Akanji noch offen. Edimilson Fernandes (Mainz) und Nishan Burkart (Freiburg) dürften keine grosse Rolle spielen.

4 Jahre Weltklasse in Berlin: Urs Fischer. Geht die Erfolgsgeschichte auch dieses Jahr weiter? Hendrik Schmidt / dpa

Neben den Spielern stehen besonders auch die beiden Schweizer Trainer im Fokus. Gerardo Seoane hat Leverkusen in seiner ersten Saison bereits auf Rang 3 geführt. Gelingt nun die Bestätigung? Das Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals muss nichts bedeuten. Trotzdem wird der Druck diesmal grösser sein. Urs Fischer dagegen steigt bereits in seine fünfte Saison als Trainer von Union Berlin. Was er bis anhin geleistet hat, ist schlicht weltklasse. Zunächst der Aufstieg, danach ein veritabler Steigerungslauf mit den Rängen 11, 7 und 5 letzte Saison. Die Frage ist: Geht das Märchen einfach immer weiter?

Auf Kurs zum Schweizer Rekordspieler in der Premier League: Granit Xhaka. Andy Rain / EPA

Es sind nur drei: Granit Xhaka, Fabian Schär und Kevin Mbabu. Xhaka, der Captain des Schweizer ­Nationalteams, steigt bereits in seine siebte Saison mit Arsenal, er wird bald sein 200. Spiel in der Premier League absolvieren und danach den Schweizer Rekord von Stéphane Henchoz (243 Partien) angreifen. Schärs Verein Newcastle United ist seit der Übernahme eines saudi-arabischen Konsortiums um Mohamed bin Salman der reichste Fussballklub der Welt. Wobei die Verantwortlichen für den Sport nicht einfach planlos mit Geld um sich werfen. Newcastle dürfte in etwa drei Jahren um den Titel mitspielen. Mbabu schliesslich will bei Aufsteiger ­Fulham seine etwas ins Stocken geratene Karriere noch einmal lancieren.

