Fussball Die Odyssee des Helios Sessolo: Nun soll der Kreativspieler dem SC Kriens zum Ligaerhalt verhelfen Kriens spielt am Samstag (18.00) in Thun. Neuling Helios Sessolo sagt, wie der SCK den Abstieg verhindern kann. Turi Bucher 05.03.2021, 05.00 Uhr

Helios Sessolo (links) verteidigt den Ball gegen den Schaffhauser Serge Müller, seinen ehemaligen Teamkollegen beim FCS. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Schaffhausen, 2. März 2021)

Der SC Kriens vermeldete am 12. Februar die Verpflichtung des 27-jährigen Helios Sessolo. In der Medienmitteilung angepriesen wurden Sessolos Qualitäten und Vorzüge als Offensivallrounder. Was nicht im Medienpapier notiert war: Sessolo hat eine ganz schwierige Zeit hinter sich.

Der Sohn einer spanischen Mutter und eines spanisch-italienischen Vaters spürte im September Covid-19-Symptome und wurde wenig überraschend positiv getestet. Sessolo erlebte einen einigermassen erträglichen Krankheitsverlauf, «mit zehn Tagen Kopf- und Gelenkschmerzen».

Ohne das Virus zu verharmlosen, war das, was danach kam, für Sessolo auch ziemlich schwer zu ertragen: In der Saison 2017/18 hinter Raphaël Nuzzolo (Xamax) und Tunahan Cicek (damals Schaffhausen) drittbester Skorer der Challenge League musste er in Schaffhausen nun plötzlich auf der Ersatzbank Platz nehmen.

«Das konnte ich nachvollziehen und verstehen. Denn die Mannschaft gewann die Spiele.»

Doch als Schaffhausen wieder zu verlieren begann, wurde er von Trainer Murat Yakin weiterhin als Reservist notiert. Sessolo: «Ich suchte das Gespräch, verlor danach das Vertrauen.» Es sei nicht alles «sauber» gelaufen, erinnert sich Sessolo, beispielsweise durfte er trotz laufenden Vertrags plötzlich nicht mehr mit der Mannschaft trainieren.

Falsche Versprechungen aus und auf Zypern

Da kam das Angebot aus der zypriotischen Eliteliga gerade richtig. Man brauche ihn unbedingt, wurde ihm von den Verantwortlichen Ethnikos Achnas in die Schweiz signalisiert. Sessolo sagte im Januar bei der Abreise nach Zypern und beim vorläufigen Abschied von seiner Freundin Andria, mit der er schon seit fünf Jahren zusammen ist: «Ich hatte drei gute Jahre in Schaffhausen. Aber jetzt bin ich froh, nicht mehr dort zu sein. Ich gehe nicht des Geldes wegen nach Zypern, sondern, um wieder Fussball spielen zu können.»

Dario Ulrich nach Vaduz Flügelstürmer Dario Ulrich (22) verlässt den SC Kriens Ende Saison: Der Schwyzer wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Vaduz. Bei den Liechtensteinern unterschreibt Ulrich einen Vertrag bis 2024. Der ehemalige FCL-Junior spielte, nachdem er vom FC Winterthur kam, drei Jahre lang in Kriens. Ulrich absolvierte für den SCK 85 Spiele, erzielte fünf Tore und bereitete elf Treffer vor. (tbu.)

Was Sessolo, der zwischen 2010 und 2014 für die Schweizer Nachwuchs-Nationalteams immerhin 17 Tore erzielt hatte, zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Der Entscheid, nach Zypern zu reisen, war falsch. Sessolo durfte für Ethnikos gerade mal fünf Minuten auf den Rasen, dann wurde aus dem «wir brauchen dich unbedingt» wieder die Ersatzbank. Es folgten Spiele, in denen der ehemalige Junior von Servette und der Young Boys nicht mal mehr im Achnas-Aufgebot stand.

Mangelhafte Detailarbeit in beiden Strafräumen

«Vor dem Spiel gegen Apoel Nikosia wurde ich von Kriens-Sportchef Bruno Galliker kontaktiert», erzählt Sessolo. Galliker hatte von Sessolos Situation erfahren. Der Entscheid war schnell gefällt: Abbruch der Odyssee, Rückkehr in die Schweiz.

Aber wieso gerade nach Kriens, nach 155 Challenge-League-Partien und 38 Toren in die hintere Tabellenregion?

«Ich muss wieder Vertrauen tanken, Vertrauen, das mir Kriens gibt. Ich brauchte eine gute Umgebung, und das ist Kriens.»

Sessolo, der sich bis Ende Saison mit einer Option für ein weiteres Jahr beim SCK verpflichtet hat, bleibt in Schaffhausen wohnhaft, nutzt in Kriens aber auch das vom Verein zur Verfügung gestellte Zimmer, damit er zwischen den Trainings nicht jedes Mal pendeln muss. «Ich habe mich in Kriens schon nach einer Woche wohlgefühlt», sagt er, «der Teamgeist ist sehr ausgeprägt.» Was jetzt noch fehle, um der Abstiegshexe zu entwischen, sei die Verfeinerung der Details. «In unserem Spiel läuft so vieles gut. Nur an den Details in den beiden Strafräumen müssen wir noch mehr arbeiten.» Sessolo sieht sich in dieser heiklen SCK-Situation durchaus als Leaderfigur: «Ich will dem SC Kriens und den jungen Spielern mit meiner fussballerischen und menschlichen Erfahrung helfen, mit Toren und Pässen zu Torerfolgen. Egal, auf welcher Position ich spiele.»

Am Samstag fährt der SC Kriens nach Thun zum Duell gegen den Drittplatzierten. Ob Sessolo dann für den SCK von Beginn weg spielen wird, erfährt er erst am Samstag.

Ob Kriens beim Super-League-Absteiger im Berner Oberland wird punkten können? Es wird wohl wieder auf die Details ankommen. Details, die letztlich über den Ligaerhalt und den Abstieg entscheiden werden. Wen wird es erwischen? «Ich werde nicht sagen, wer absteigt, das bringt nur Unglück», meint Helios Sessolo. «Aber eines kann ich sagen: Kriens wird nicht der Absteiger sein.»