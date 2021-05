Fussball Die Präsidenten der Cupfinalisten im Interview: «Das passiert sonst nur einem Trainer» Im Herbst haben sich die Wege von Stefan Wolf und Matthias Hüppi im Verwaltungsrat des FC St.Gallen getrennt. Wolf wurde Präsident des FC Luzern. Nun treffen sie im Cupfinal aufeinander. Wir haben die beiden Präsidenten einzeln befragt. Patricia Loher & Daniel Wyrsch 21.05.2021, 05.00 Uhr

Was haben Sie gedacht, als klar war, dass Sie im Cupfinal ­ausgerechnet auf St.Gallen mit Matthias Hüppi/auf Luzern mit Stefan Wolf treffen?

Stefan Wolf: In erster Linie habe ich mich über unsere Finalqualifikation gefreut – unabhängig vom Gegner. Dass sich der FC St. Gallen schlussendlich auch qualifiziert hat, verspricht einen attraktiven und hochklassigen Final.

FCL-Präsident Stefan Wolf in der Swisspor-Arena. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Februar 2021)

Matthias Hüppi: Wir haben uns kurz ausgetauscht und festgestellt, dass es nun schon zur vierten Begegnung St. Gallen – Luzern kommt, seit Stefan den Transfer vollzogen hat. Das ist und bleibt sehr speziell. Vermutlich ein Novum in der Fussballwelt: in der gleichen Saison Verwaltungsrat beim einen und Präsident beim anderen Finalisten. Das könnte sonst nur einem Trainer passieren, der hier Mitte Saison entlassen und dort postwendendend engagiert wird. Das kommt glücklicherweise aber eher selten vor.

Bis im vergangenen Herbst gehörten Sie beide dem Verwaltungsrat des FC St.Gallen an. Was haben Sie voneinander gelernt?

Wolf: Es waren für mich gute Lehrjahre in einem tollen Team, das gemeinsam am gleichen Strick gezogen hat. Dies ist sicherlich etwas, das wir auch beim FC Luzern zukünftig vorleben wollen.

Hüppi: In unserem Verwaltungsrat kann und konnte jeder von den Erfahrungen und Stärken der anderen profitieren. Die unerschütterliche Vertrauensbasis ist entscheidend. Das ist bei uns auch nach Stefans Abgang genauso der Fall. Er hat prima in unser Gremium gepasst und ich hoffe, dass er in Luzern ebenso glücklich und gut aufgehoben ist.

Was hat der Präsident des Cupfinal­gegners für Charaktereigenschaften, die Sie auch gerne hätten?

Wolf: Mir imponiert an Matthias, dass er mit seiner Redegewandtheit Leute begeistern und in seinen Bann ziehen kann.

Hüppi: Wir haben uns im Verwaltungsrat des FC St.Gallen bestens ergänzt und sind vermutlich beide zufrieden mit unseren Stärken. Mit den Schwächen können wir mittlerweile wohl gut umgehen.

Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen. Urs Bucher (18. September 2019)

Mit welchen Erwartungen treten Sie die Reise nach Bern ins Stadion Wankdorf an?

Wolf: Wenn man im Cupfinal steht, will man diesen gewinnen, ganz klar. Daher kann es für uns nur dieses Ziel geben. Egal wie der Gegner heisst.

Hüppi: Es sind viel mehr Hoffnungen und Wünsche als Erwartungen. Ich wünsche mir also ein spannendes und schönes Spiel mit einem Triumph für Grünweiss. Auch und vor allem als Geschenk für die St.Galler Fussballfans, die uns in dieser fordernden Zeit so grossartig unterstützen.

Was ist Ihre schönste Cupfinal-Erinnerung?

Wolf: Ich habe einige schöne Erinnerungen an den Cupfinal. Sei es die Stimmung vor den Spielen oder dann natürlich auch vor 40000 Fans im Wankdorf spielen zu können. Und natürlich der Cupsieg 1992 mit dem FC Luzern – ein grossartiges Erlebnis. Früher war der Cupfinal immer ein Pflichttermin für alle Fussball­begeisterten in der Schweiz. Leider ist dem nicht mehr so und ich finde, dass der SFV dem Schweizer Cup wieder mehr Beachtung und Stellenwert geben sollte.

Hüppi: Als Knirps habe ich den Cupfinal 1969 mit dem 2:0-Sieg unseres FC St.Gallen gegen Bellinzona zwar aus der Distanz, aber trotzdem sehr intensiv verfolgt. Ein Foto der Ehrenrunde mit Grünig, Nafziger und Torhüter Biaggi ist in meinem Büro prominent platziert. Jean-Paul Biaggi wurde damals von meinem Vater in Rechtsfragen beraten. Er kam dann und wann zu uns nach Hause zum Essen. Eine ­Riesensache für mich!

Welches ist Ihre schmerzhafteste Erinnerung an den Cupfinal?

Wolf: Sicherlich die Niederlage mit Luzern gegen den FC Sion 1997. Wir führten bis kurz vor Schluss, bevor wir nach einem harten Elfmeter in die Verlängerung mussten und im Penaltyschiessen noch verloren.

Hüppi: Wie für die meisten St.Galler der Final 1998, der auf dem Gipfel begann und im Tal der Tränen endete. Ich war dabei, nicht als TV-Reporter, sondern als FC-St.Gallen-Fan, also alles andere als neutral, was nur in meiner Freizeit erlaubt war.

Ein Cupfinal mit dieser Affiche wäre ausverkauft. Wie gross ist die Wehmut, dass keine Fans dabei sein können?

Wolf: Sehr gross. Beide Mannschaften dürfen auf eine grosse Unterstützung zählen und entsprechend wäre das Wankdorf ein Tollhaus geworden. Aber die Situation ist leider wie sie ist, und wir müssen akzeptieren, dass dies im Moment einfach nicht möglich ist.

Stefan Wolf Der Luzerner aus Fischbach spielte ­zwischen 1990 und 2006 als Profi für ­Luzern, Sion, Servette und St. Gallen. Seine grössten Erfolge errang der 14-fache Internationale 1999 mit dem Meistertitel und 2001 mit dem Cupsieg bei Servette. Den Cup hatte er bereits 1992 mit Luzern gewonnen. Seit Februar 2021 ist Wolf geschäftsführender Präsident des FC Luzern. Zuvor war er zwischen 2017 und 2020 Verwaltungsrat des FC St. Gallen. Wolf hat eine Webagentur und Stiftung, er ist 50-jährig, verheiratet und Vater zweier Kinder. (dw)

Hüppi: Es tut richtig weh für unsere Fans. Aber wir haben uns früh in dieser Coronazeit dafür entschieden, die unverrückbaren Entscheide der Behörden zu akzeptieren, auch wenn es schwerfällt. Das beste Schmerzmittel wäre es also, den Final in den kommenden Jahren gleich nochmals zu erreichen.