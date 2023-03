Granit Xhaka reist mit Nati nach Serbien: Wie sicher ist das?

Fussball Die Security fliegt mit: Aber wie sicher ist unsere Nati in Serbien? Am Freitag um 18 Uhr soll die Schweizer Fussball-Nati am Flughafen Belgrad landen. Was erwartet sie dort? Ein Spiessrutenlauf wie 2005 vor dem Barrage-Rückspiel in der Türkei, als sie in Istanbul von Krawallbrüdern empfangen wurde? François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 24.03.2023, 11.00 Uhr

An der WM kam es zu hitzigen Auseinandersetzungen zwischen dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka (links) und serbischen Spielern. Bild: Keystone

Den Zoll in Belgrad kann der Nati-Tross nicht umgehen. Und das heisst, es wird kein Bus am Rollfeld bereitstehen, der die Schweizer vom Flughafen direkt ins Hotel bringen wird. Die Nati-Spieler müssen durch das Flughafengebäude gehen. Wie unangenehm das sein kann, wenn die Menschen einem feindlich gesinnt sind, erlebte die Nati 2005, als sie zum Rückspiel in der WM-Barrage von Krawallbrüdern am Flughafen von Istanbul empfangen wurde.

Allein, weil der Bund am 27. Februar 2008 als 19. Land den Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt hat, steht die Schweiz in den nationalistischsten Kreisen Serbiens nicht besonders hoch im Kurs. Wenn es aber um Fussball geht, erfasst die Abneigung gegenüber unserem Land weitere Teile. Grund dafür sind die Nati-Spieler mit kosovarischen Wurzeln. Wobei vor allem Granit Xhaka zur Zielscheibe wurde.

Das führte bei den Aufeinandertreffen zwischen Serbien und der Schweiz an den letzten beiden Weltmeisterschaften zu üblen Provokationen, Drohungen, Reibereien und Gehässigkeiten. Auf, aber auch neben dem Platz, weil serbische Politiker diesen Partien eine politische Note gaben. Das führte dazu, dass sich Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri während der Spiele anhören mussten, wie serbische Ultras skandierten: «Tötet sie!»

Xherdan Shaqiri macht die Reise nach Serbien nicht mit, weil er verletzt ist. Mit seinem Doppeladler-Jubel an der WM 2018 brachte er das Blut serbischer Nationalisten in Wallung. Bild: Keystone

Das wirkt ein bisschen beängstigend, wenn man bedenkt, dass die Schweizer Nati am Freitag um 18 Uhr in Belgrad landet, um einen Tag später in Novi Sad gegen Weissrussland in die EM-Qualifikation zu starten. Schliesslich sind sich die einstigen Kriegsparteien Serbien und Kosovo noch immer nicht friedlich gesinnt und ist ein Ende des Konflikts nicht in Sicht. Obwohl die USA und die EU darauf drängen, dass die beiden Staaten ihre Beziehungen normalisieren.

Zu diesem Zweck kam es vor einer Woche zu einer weiteren Verhandlungsrunde. Aber einmal mehr verabschiedeten sich Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und sein kosovarisches Pendant Albin Kurti ohne nennenswertes Resultat. Von einer Vereinbarung, wie sie dem Westen vorschwebt, sind die Parteien weit entfernt. Serbien wird Kosovo weiterhin nicht anerkennen und pocht darauf, dass Pristina der Bildung eines serbischen Gemeindeverbands im Nordkosovo zustimmt. Die Fronten sind verhärtet wie eh. Auch, weil auf beiden Seiten einflussreiche Nationalisten Druck auf die Politiker machen, kein Jota nachzugeben.

Keine Angst, aber man ist bei der Nati auch nicht sorglos

Beim Schweizerischen Fussballverband hat man sich damit abgefunden, dass die Partie gegen Weissrussland in Novi Sad stattfindet. Aber warum dort? Normalerweise trägt man die Heimspiele in Minsk und nicht in Serbien aus. Weil Weissrussland Wladimir Putin bei dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt, verfügte die Uefa aus Sicherheitsgründen, dass Weissrussland nicht auf eigenem Territorium Fussballspiele austragen darf. Kommt dazu, dass die Spiele auf neutralem Boden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen.

Weissrussland entschied sich für Novi Sad, die Uefa folgte dem Gesuch. «Wir wurden wie üblich nicht in diesen Entscheid einbezogen», sagt Adrian Arnold, Mediensprecher des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV). Obwohl er es vermeidet, die Polemik zusätzlich zu schüren, gibt er doch zu, dass man über den Entscheid der Uefa erstaunt war und man einen anderen Spielort vorgezogen hätte.

Doch einer gibt sich bei der Thematik nach dem Spielort ziemlich gelassen: Trainer Murat Yakin: «Die Spieler sehen den Flughafen, das Hotel und das Stadion. Deshalb müssen wir uns gar nicht gross damit befassen, wo wir spielen. Wichtiger ist, dass sich die Spieler darauf vorbereiten, vor leeren Rängen spielen zu müssen.»

Trotzdem hat man sich punkto Vorbereitung etwas intensiver mit diesem Auswärts-Trip befasst als bei anderen Gelegenheiten. Arnold sagt, der serbische Fussballverband sei im Vorfeld sehr kooperativ gewesen. «Sie haben uns auch bei unseren beiden Rekognoszierungen begleitet und unterstützt. Und sie sagten uns, wir müssten uns keine Sorgen machen, es werde keine Probleme geben.»

Aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Sicher, der Nati kommt es gelegen, dass ihr Trip nach Novi Sad in den serbischen Medien kaum erwähnt wird. Aber auch, dass die serbischen Fussballer gut zwei Stunden nachdem die Schweizer in Belgrad landen, zu Hause gegen Lettland ihr erstes EM-Qualifikationsspiel bestreiten. Weshalb der Fokus vor allem auf dem Auftritt der Mannschaft von Dragan Stojkovic liegt.

Security auf dem Gang vor den Hotelzimmern

Trotzdem trifft die Nati Vorkehrungen. So reist sie einen Tag später an als üblich. Wobei dies nicht mit Sicherheitsaspekten, sondern mit der schlechten Qualität des Rasens im Stadion Karadorde begründet wird. Es geht also primär nicht darum, möglichst wenig Zeit in Serbien zu verbringen, sondern das Abschlusstraining vor dem Abflug in Basel zu absolvieren.

Zu den Vorkehrungen gehört auch, dass die Schweizer Nati von Sicherheitspersonal begleitet wird. Das Dispositiv sieht einerseits vor, dass die Security die Mannschaft begleitet, wenn sie sich verschiebt. Aber auch, dass Sicherheitskräfte in den Gängen vor den Hotelzimmern postiert sind. Wobei Arnold betont, dass die Reise und der Aufenthalt in Serbien diesbezüglich kein Sonderfall seien. «Wir werden auf allen unseren Auswärtsspielen von eigenen Sicherheitsleuten begleitet.»

Obwohl bis dato kaum etwas darauf hindeutet, dass die Schweizer Nati in irgendeine unangenehme Situation geraten könnte, denkt man zwangsläufig an den feindseligen Empfang 2005 in Istanbul. Wie damals muss die Nati auch in Belgrad durch den Zoll und Teile des Flughafengebäudes durchqueren.

«Welcome to hell» war etwas vom Ersten, was die Spieler und ihr Trainer Köbi Kuhn nach der Landung auf dem Flughafen Atatürk gesehen haben. Gewiss, das waren harmlose Claqueure. Und auch die Schikane bei der Passkontrolle, wo ein grimmig dreinschauender Beamter 21 Minuten unmotiviert in Alex Freis Pass blättert, brachte die Spieler von Trainer Köbi Kuhn nicht aus der Ruhe. Ungemütlich aber wurde es zwei Stunden nach der Landung.

Einerseits, weil das Aufgebot mit etwa 30 Polizisten zu spartanisch ist. Andererseits, weil die Meute nicht mehr aus Claqueuren, sondern aus echten Krawallbrüdern besteht. «Das ist Istanbul, da kommt ihr nicht mehr raus», steht auf einem Plakat. Und dann wird der Bus der Schweizer mit Tomaten, Eiern und Steinen beworfen.

Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass sich die Ereignisse von Istanbul in Belgrad wiederholen werden. Zu marginal scheint das Interesse in Serbien am Auftritt der Nati in Novi Sad.