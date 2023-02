In der Super League werden heute ganz grundsätzlich mehr Penaltys gepfiffen als noch vor wenigen Jahren. Zwischen 2014 und 2018 zählte man rund fünf Elfmeter pro Team und Saison, danach stieg dieser Wert an, er stand 2021/22 – und hochgerechnet auch in dieser Saison – bei deren acht. Die Vermutung, dass alleine der VAR dafür verantwortlich ist, wird durch eine Sache entkräftet: Auch in der Challenge League, wo kein VAR im Einsatz ist, gibt es eine ähnliche Zunahme. Es dürfte also nicht die VAR-Einführung alleine, sondern vor allem eine grundsätzlich rigidere Handsauslegung für den Wandel verantwortlich sein.

Ein Anstieg von 6 auf 17 Handspiel-Interventionen

Dennoch zeigt sich eine erstaunliche Zunahme, seit der VAR zur Saison 2019/20 in der Super League eingeführt wurde: In der Premierensaison noch intervenierte der Videoschiedsrichter bei sechs möglichen Handspenaltys. In der Saison darauf waren es neun, dann 17; und in der laufenden Saison stehen wir bereits bei deren 14 – bei nicht einmal zwei Dritteln der Spielzeit. Die ähnliche Entwicklung zeigt sich aber auch bei VAR-Einsätzen bei Foulpenaltys (3 – 10 – 21 in den ersten drei Saisons, 9 bisher in dieser Saison). Oder bei Interventionen für Rote Karten (4 – 5 – 7 – 14).

Ein Vergleich mit den grossen Ligen Europas zeigt, dass nur Spanien eine ähnlich extreme Entwicklung kennt. Die Zahl an Penaltys stieg in der höchsten spanischen Liga ganz grundsätzlich, ganz besonders aber jene der Handspenaltys. Machten sie vor fünf Jahren noch 15 Prozent aller Elfmeter aus, waren es nach Einführung des VAR eine Zeitlang über 50 Prozent. In Deutschland oder England waren nur marginale Veränderungen zu verzeichnen. Was zeigt: die Handsregel-Auslegung ist auch eine Fussball-Kulturfrage. (rst)