Tage der Entscheidung in der Champions League

Fussball Schweizer Hoffnung, Portugals Chance und das ukrainische Wunder: Das steht in der Champions League auf dem Spiel Vier Plätze in den Achtelfinals sind vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase noch offen. Das sind die spannendsten Geschichten.

Trifft in der Champions League regelmässig: Noah Okafor, der Schweizer Stürmer. APA

Vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase sind 12 der 16 Achtelfinal-Plätze in der Champions League schon vergeben. Um die vier verbliebenen streiten sich acht Mannschaften.

Drei Schweizer hoffen noch aufs Achtelfinal

Drei Schweizer Fussballer haben den Sprung in die nächste Runde schon geschafft, Manuel Akanji mit Manchester City, Gregor Kobel mit Borussia Dortmund und Denis Zakaria mit Chelsea. Diese Woche könnten noch drei weitere dazu kommmen. Da ist einerseits Dijbril Sow, der für Eintracht Frankfurt spielt. Und da sind andererseits Philipp Köhn und Noah Okafor von RB Salzburg.

Sow und Frankfurt sind in der Gruppe D unterwegs, der spannendsten von allen. Vor dem letzten Spieltag können sich dort alle vier Teams - neben Frankfurt auch Tottenham, Sporting Lissabon und Marseille - Hoffnungen auf die nächste Runde machen. Für Frankfurt wie Salzburg ist die Ausgangslage simpel: Ein Sieg reicht für die Qualifikation.

Portugals Chance auf eine bemerkenswerte Premiere

Historische Chance: Sporting-Trainer Ruben Amorim. EPA

Eintracht Frankfurt muss diesen Sieg in Lissabon erringen, bei Sporting. Den Portugiesen reicht schon ein Unentschieden, um in den Achtelfinal einzuziehen, und wenn ihnen das gelingt, wäre eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte perfekt: gleich drei portugiesische Teams stünden dann im Achtelfinal der Champions League, und damit alle Vertreter aus dem Land auf der iberischen Halbinsel.

Das hat es noch gar nie gegeben, und üblicherweise schafft es allenfalls eine der Top-5-Ligen – also Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien –, drei oder vier Vertreter in die K.o.-Phase zu bringen. Doch dieses Jahr ist alles anders. So hat der FC Porto in der Gruppe B den deutschen Vertreter Bayer Leverkusen und den spanischen Atlético Madrid hinter sich gelassen; in der Gruppe H hat sich Benfica Lissabon auf Kosten des grossen Juventus Turin qualifiziert.

Fehlt nur noch Sporting Lissabon zum Triumph der portugiesischen Liga. Und das, obwohl diese eigentlich eine Art Elite-Ausbildungsstätte ist, in der im internationalen Vergleich kleine Brötchen gebacken werden. Die besten Spieler wechseln regelmässig für teures Geld ins Ausland, vornehmlich nach England, wie diesen Sommer der uruguayische Stürmer Darwin Nunez, den sich Liverpool bis zu 100 Millionen Euro kosten lässt.

Auch in der Football Money League von Deloitte, der Rangliste der 20 vermögendsten Fussballklubs Europas, taucht keiner der grossen portugiesischen Klubs auf. Dennoch spielen vielleicht bald alle drei im Konzert der 16 besten Teams des Kontinents mit.

Mailänder Auferstehung oder Salzburger Überraschung?

Schiesst Rafael Leao Milan in den ersten Achtelfinal seit 2014? Keystone

Milan, das war einmal eine ganz grosse Nummer im europäischen Fussball. In den Nuller-Jahren gewann der Klub zwei Mal die Champions League und stand ein weiteres Mal im Final, er beschäftigte Grössen wie Ronaldinho, Kaka, Clarence Seedorf oder Andrea Pirlo. 2011 gewann die AC noch ein letztes Mal den italienischen Meistertitel. Dann folgte eine lange Dürreperiode, in deren Verlauf am Saisonende auch mal nur Rang zehn herausschaute.

In den Achtelfinal der Champions League schaffte es Milan zuletzt 2014, doch jetzt sind die Chancen auf eine Rückkehr gut. Im letzten Gruppenspiel genügt dem Team von Trainer Stefano Pioli, das im Sommer wieder einmal die Serie A gewann, ein Unentschieden für den Einzug in die nächste Runde. Milan hat jetzt nicht mehr die ganz grossen Namen in seinem Kader, sieht man einmal vom verletzten Altstar Zlatan Ibrahimovic ab; es sind junge Spieler wie Sandro Tonali oder Rafeal Leao, die sein Gesicht prägen.

In die nächste Runde will am Mittwochabend im Mailänder San Siro auch RB Salzburg. Der Mann, der den Verein mit seinen Millionen gross gemacht hat, ist vor kurzem gestorben: Dietrich Mateschitz, der österreichische Unternehmer, der dank der Red-Bull-Brause reich geworden ist. Beim letzten Heimspiel der Champions League applaudierten dann gegen 30000 Zuschauer in Salzburg eine Minute lang im Gedenken an den Unternehmer, der 78 Jahre alt geworden ist.

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. AP

Mit der Champions League war es für RB Salzburg lange eine komplizierte Sache: Es dauerte nach der Übernahme durch Red Bull im Jahr 2005 eine Ewigkeit, bis der Klub endlich die ersehnte Qualifikation für die Gruppenphase schaffte. Jahr für Jahr scheiterte er am grossen Ziel, gerne auch auf tragikomische Art, ganz besonders im Jahr 2012, als er dem luxemburgischen Verein Düdelingen unterlag. Die vielen Gegner des Klubs, der es gerade unter Traditionalisten schwer hat, brüllten vor Lachen.

Mittlerweile haben sich die Österreicher aber in der Champions League etabliert. In dieser Saison sind sie schon zum vierten Mal in Folge in der Gruppenphase dabei, und wenn sie in Mailand gewinnen, stehen sie zum zweiten Mal hintereinander im Achtelfinal. Dazu wollen mit Goalie Köhn und Stürmer Okafor, der bereits bei drei Toren steht, auch zwei Schweizer ihren Teil beitragen.

Schreibt Schachtjor Donezk ein ukrainisches Märchen?

Mykhaylo Mudryk, der neue Star von Schachtjor Donezk. Keystone

Normal ist für Schachtjor Donezk, den Klub aus der Ostukraine, schon länger nichts mehr. Er befindet sich schon seit 2014 im Ausnahmezustand, weil Russland schon damals den Krieg nach Donezk brachte. Der Fussballklub spielte seither etwa in Lemberg, Charkiw und Kiew. Nun, da man nirgends im Land mehr sicher ist vor den russischen Attacken, empfängt Schachtjor seine Gegner in der Champions League in der polnischen Hauptstadt Warschau.

Trainer Igor Jovicevic hat kürzlich darüber gesprochen, dass der Krieg in der Heimat seine Spieler natürlich beeinträchtige, ihre Moral aber nicht zerstören werde. Der Kroate sagte diese Sätze vor dem Spiel gegen Real Madrid Mitte Oktober. Beinahe hätte sein Team den amtierenden Champions-League-Sieger danach besiegt, erst in der Nachspielzeit kassierte es den Ausgleich.

Doch die Chancen auf das ukrainische Fussballwunder sind nach wie vor intakt. Am Mittwoch kommt RB Leipzig nach Warschau, und wenn Schachtjor als Sieger vom Platz geht, steht es in den Achtelfinals – trotz des Krieges, der in der Heimat tobt.

Nach der russischen Invasion hat Schachtjor ein halbes Jahr nur Freundschaftsspiele bestritten, und wenn es jetzt in der heimischen Liga antritt, muss eine Partie auch mal wegen eines Luftalarms unterbrochen werden – zuletzt passierte das am Wochenende, beim 2:2 gegen Oleksandrija. Ausländische Spieler, die Schachtjor lange prägten, gibt es im Kader wegen des Kriegs fast keine mehr. Dafür eine Reihe ukrainischer Talente, allen voran Mykhaylo Mudryk, der 21-jährige Flügelspieler, der zuletzt so glänzte, dass er wohl bald in einer grossen Liga landen wird.

