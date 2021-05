FC Luzern Ein Quartett für den Cupfinal: Diese vier Personalien hatten den grössten Anteil am Einzug ins Endspiel Fabio Celestini, Marius Müller, Pascal Schürpf, Varol Tasar: Sie alle haben massgeblich dazu beigetragen, dass der FCL am Montag um den Cupsieg spielt – und haben sich kurze Würdigungen verdient. Daniel Wyrsch 21.05.2021, 05.00 Uhr

Fabio Celestini ist seit Januar 2020 beim FC Luzern. Seine erste Aufgabe war damals, die Mannschaft aus der ungemütlichen Lage zu befreien. Der neue Coach schaffte es in Rekordtempo, den FCL aus der Abstiegszone ins Mittelfeld zu führen. Mit vier Siegen in Serie ist vor ihm noch kein Trainer beim Innerschweizer Fussballaushängeschild gestartet.

Fabio Celestini. Urs Flueeler / KEYSTONE

Nach einem grösseren Umbruch der Mannschaft verlief der Start in die neue Saison schlecht. Das hatte Gründe, weil die meisten Neuzugänge erst Mitte Oktober zum Kader gestossen waren. Deshalb brauchte die Celestini-Elf relativ lange, bis sie sich auch in der zu Ende gehenden Saison aus der Abstiegszone verabschiedete. Um auf die Erfolgsspur zu kommen, benötigte das Team zudem eine Korrektur der zu offensiven Spielweise. Nach der schmerzlichen 3:4-Heimniederlage gegen Basel im April war die Zeit dafür reif: In der Folge blieb der FCL sechs Liga- und zwei Cupspiele unbesiegt – kassierte im Schnitt statt 1,75 Gegentore pro Match nur noch deren 0,6.

Die Abwehr steht seither tiefer, aber trotzdem gehört der FCL zusammen mit dem FC Basel immer noch zu den Teams, die hinter Meister Young Boys die meisten Tore erzielen. Dieses gepflegte und meist erfolgreiche Offensivspiel, das wenn möglich in der eigenen Zone ausgelöst wird, hat Celestini dem Team beigebracht. Im Cupfinal wird der Coach gegen die wahrscheinlich mutig anlaufenden und pressenden St.Galler das richtige taktische Rezept finden müssen. Celestini darf sich nicht darauf verlassen, wie im letzten Heimspiel gegen die Ostschweizer einen 0:2-Rückstand aufzuholen, die Partie zu drehen und mit 4:2 zu gewinnen.

Für den 45-jährigen Lausanner ist der Cupfinal der erste Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Als Spieler gewann Celestini zweimal den Cupfinal – jeweils mit Lausanne-Sport: 1999 gegen GC 2:0 und eine Ausgabe zuvor 1998 gegen St.Gallen nach einem 2:2-Remis mit 4:3 im Penaltyschiessen. Celestini traf vom Punkt, sein Erfolg im Final von Bern über St.Gallen löst bei ihm positive Erinnerungen aus.

Ein positiv verrückter Typ bereichert seit Juli 2019 die Mannschaft des FC Luzern: Marius Müller. Der 27-jährige Deutsche ist von Anfang an als zugänglicher Typ aufgefallen, der seine Sicht der Dinge eloquent, offen und ehrlich darlegt. Vor allem zählen jedoch die sportlichen Fähigkeiten des Torhüters, der früher in der 2. Bundesliga beim Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten stand und schliesslich via Rasen-Ballsport Leipzig zum FCL wechselte.

Marius Müller. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Müller hatte genug davon, beim Red-Bull-Dosenklub nur die zweite oder dritte Geige im Tor zu spielen. Obwohl er nach eigenen Angaben viel von der Professionalität und Konzentrationsstärke der Nummer 1, Peter Gulacsi, abschauen konnte und ihn im Training die Schüsse der Topangreifer Timo Werner, Yussuf Poulsen und Emil Forsberg forderten. «So fuhr ich in die Schweiz, schaute mir das Ganze an», erzählte Müller. Nach Gesprächen mit Sportchef Remo Meyer und dem damaligen Trainer Thomas Häberli entschied er sich zum Luzern-Transfer.

Bereut hat Marius Müller diesen Schritt nie. In seiner ersten Saison hielt der 1,92 Meter grosse und explosive Goalie überragend. Auf Anhieb wurde er zum Rückhalt seiner Mannschaft und avancierte zu einem Liebling der FCL-Fans. Daran hat sich auch in der zweiten ­Saison, die fast ohne Publikum gespielt werden musste, nichts geändert. Geändert hat sich nur, dass sich Müller fussballerisch verbessert hat – und er zusammen mit Ehefrau Vivien seit dem 18. September 2020 glücklicher Vater von Sohn Levi Romeo ist.

Dass der FCL am Pfingstmontag im Cupfinal steht, hat er zu einem grossen Teil seinem Keeper zu verdanken: Im Viertelfinal in Lugano war Marius Müller der Matchwinner und gefeierte Held, der ganz am Ende der Verlängerung einen Foulpenalty von Mijat Maric hielt – und schon zuvor mit einem weiten Abschlag für den Assist von Ibrahima Ndiayes 2:1-Siegtreffer gesorgt hatte.

Der emotionale «Mülli», wie er im Team gerufen wird, ist besonders heiss, dass der FC Luzern die Cup-Trophäe nach dem Endspiel mit nach Hause nehmen darf.

Wer an Mentalitätsspieler denkt, dem kommen unweigerlich die Vaduzer Innenverteidiger in den Sinn. Der Berner Joël Schmied (sieben Tore) und der Luzerner Yannick Schmid (drei Tore) halten nicht nur die Abwehr der Liechtensteiner zusammen, sondern sorgen mit insgesamt zehn Treffern auch noch dafür, dass der Aussenseiter immer noch um den Klassenerhalt spielt. Kein Wunder, hat auch Pascal Schürpf dreieinhalb Jahre seiner Karriere beim Underdog FC Vaduz verbracht. In die Zeit im Fürstentum fällt sein Knorpelschaden. Wegen dieser Verletzung musste der 31-jährige Basler fast ein ganzes Jahr aussetzen. Seither ist der Linksaussen ein anderer Spieler, er kostet jeden Moment aus, den er als Fussballer auf dem Platz stehen darf.

Pascal Schürpf. Bild: Martin Meienberger

Dabei ist er stets mit ganzem Herzen bei der Sache. Sein früherer Basler U21-Trainer, Patrick Rahmen, holte ihn Ende Februar 2017 als Assistent von Markus Babbel zum FCL. Dabei stellte der heutige FCB-Chefcoach den Neuzugang aus Vaduz als Mentalitätsmonster vor. Obwohl der Begriff martialisch klingt, charakterisiert er Schürpf treffend. Der 1,90 Meter grosse Angreifer ist kein filigraner Techniker, er rennt, kämpft und beisst, bis er Erfolg hat – oder zumindest so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift.



Wenn es für den FCL düster aussieht, wie im Cupviertelfinal in Lugano, dann glaubt Schürpf immer noch an den Lucky Punch. Er schiesst halb Flanke, halb Schuss in den Strafraum – und der Wind weht den Ball in der Schlussphase zum 1:1 über Goalie Sebastian Osigwe ins Lugano-Tor. Glücklich ist, wer so einen Vorkämpfer in seinen Reihen hat. Fabio Celestini setzt auf den fitten Schürpf – auch im Cupfinal.

Wie der Mensch Pascal Schürpf funktioniert, dazu gibt’s eine Anekdote: Kürzlich musste er beim Gastspiel in Vaduz eine Gelbsperre absitzen. Das machte er als mitfiebernder Zuschauer auf der Tribüne. Als sein Luzerner Teamkollege Silvan Sidler direkt unter ihm an der Seitenlinie gefoult wurde, stand Schürpf auf und reklamierte lautstark beim Schiedsrichter. Anschliessend rettete der FCL im Rheinpark den 2:1-Vorsprung über die Zeit. Schürpf, auf seine Verbalattacke angesprochen, meinte seelenruhig: «Ich will immer und in jeder Situation meinem Team helfen.»

Der 24-jährige Varol Tasar ist seit Juli 2020 beim FC Luzern. Er gehört zu den auffälligsten Figuren der Mannschaft. Zu Beginn sind dem Deutschtürken aus Waldshut-Tiengen noch haarsträubende Abwehrfehler unterlaufen. Die hat er inzwischen abgestellt. «Ich musste lernen, mich in der Defensive cleverer zu verhalten», erklärte Tasar. Dem aufmerksamen Beobachter wurde schnell klar, dass der frühere Rechtsaussen von Servette und Aarau nicht nur ein schneller und beweglicher Dribbler ist, sondern als besondere Stärke über eine atemberaubende Schusstechnik verfügt.

Varol Tasar. Bild: Martin Meienberger

Mit einem unhaltbaren Schuss in den Winkel zwischen Pfosten und Latte lancierte Tasar in seinem neunten Ligaeinsatz im FCL-Dress seine Tätigkeit als Torschütze. Im Dezember war’s in Sion, die Luzerner gewannen dank diesem Traumtor 2:1. Tasar war als Einwechselspieler in die Partie gekommen. In der Folge wiederholte sich der Ablauf: Fabio Celestini wechselte Linksfuss Tasar im Februar in Lugano ein, der Angreifer drehte das Spiel mit zwei Toren, machte aus einem 1:2-Rückstand einen 3:2-Sieg.

Im April im Heimspiel gegen Lausanne traf der Eingewechselte kurz vor Schluss zum 1:0-Erfolg. Wenige Tage später zu Hause gegen Zürich doppelte er in der gleichen Rolle zur 2:1-Führung nach. Dieses Tor bekam Tasar aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen nicht zugesprochen, sondern wurde als Eigentor von Becir Omeragic gewertet. Der FCL besiegte den FCZ schliesslich 3:1 – Varol Tasar war fortan definitiv der Superjoker.

Diesem Übernamen machte Tasar auch im Cuphalbfinal alle Ehre: Als Einwechselspieler entschied er diesen kapitalen Match prompt mit dem 2:1-Siegtor. Trotzdem verzichtete er darauf, den wichtigen Treffer zu bejubeln. Später begründete er mit Tränen in den Augen, warum er sich zurückgehalten hatte: «Ich habe dem FC Aarau in meiner Karriere extrem viel zu verdanken. Ich hoffe, der Klub steigt bald in die Super League auf.» Inzwischen kommt Tasar in der Meisterschaft auf offiziell sieben Treffer, drei davon als Starter. Diese drei Tore waren alle nicht matchentscheidend. Fabio Celestini wird sich genau überlegen, ob er den Superjoker im Cupfinal als Edelreservist am Anfang draussen lässt.