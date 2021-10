Endlich: Der SC Kriens gewinnt gegen Lausanne Ouchy 1:0

Fussball Endlich der erste Sieg: Der SC Kriens gewinnt gegen Lausanne 1:0 Der SC Kriens gewinnt in dieser Saison das erste Mal. Es ist ein Mini-Sieg, aber das 1:0 (1:0) gegen das spielerisch starke Stade Lausanne-Ouchy ist hochverdient. Turi Bucher Jetzt kommentieren 30.10.2021, 21.17 Uhr

Endlich, endlich, endlich: So lange mussten die Krienser Fussballer und ihre Anhänger auf diesen Moment warten – nun hat es Kriens doch noch hingekriegt, drei Punkte aufs Mal zu holen. Dieser Vollerfolg kommt im richtigen Moment für den SCK, er ist eine Moralspritze, welche die Mannschaft von Interimstrainer Michel Renggli dringend gebraucht hatte.

Trainer Renggli stellte sein Team nach dem blamablen 1:6 in Winterthur auf sechs Positionen um, krempelte also die halbe Mannschaft um. Und siehe da: Kriens ging gegen Stade Lausanne Ouchy, das vor diesem Spiel 13 Punkte mehr als der SCK vorweisen konnte, nach 13 Minuten in Führung. Helios Sessolo trieb den Ball nach vorne, spielte rechts raus zu Izer Aliu – dieser flankte flach in den Fünferraum, wo Sessolo den Ball zum 1:0 ins Netz lenkte.

Torschütze Helios Sessolo am Spiel gegen Winterthur am 23. Oktober 2021. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Ouchy im Tief – Kriens nutzt dies aus

Mehr Tore gab es in diesem Spiel nicht. Dafür aber viele positive SCK-Momente. Noch nie in dieser Saison hatte Kriens so viel Offensivpräsenz wie in der ersten Halbzeit. Kriens machte in der gegnerischen Zone Druck, liess die Gäste aus Lausanne nicht gewähren. 1:0-Passgeber Aliu hätte in der 27. Minute mit seinem tückischen Linksschuss beinahe das 2:0 erzielt – Ouchy-Goalie Justin Hammel warf sich zu Boden und kratzte den unhaltbar geglaubten Ball aus der Ecke.

Gegner Stade Lausanne-Ouchy (SLO) hatte vor einigen Wochen noch mit der Cup-Sensation gegen den FC Sion brilliert und daheim auch gegen Kriens deutlich und diskussionslos mit 5:0 gewonnen. Doch SLO scheint seither seiner Form hinterher zu laufen, hatte coronabedingte Ausfälle und schied am letzten Mittwoch im Cup überraschend gegen Biel aus. Trainer Meho Kodro hatte zuletzt im Fussballmagazin «Zwölf» gesagt: «Viele täuschen sich in der Liga. Das Tempo und die Intensität sind unglaublich.» Diese Intensität, die demonstrierte diesmal vor allem Kriens.

Ist der Groschen beim SC Kriens nun gefallen? Die Renggli-Mannschaft kämpfte in der zweiten Halbzeit jedenfalls bis zum Umfallen. Das war auch nötig! SLO machte nach dem Seitenwechsel sofort Druck, warf alles in die Waagschale. Kriens hielt für einmal dicht, lieferte eine konzentrierte Defensivarbeit ab und leistete sich in der Verteidigung keine entscheidenden Fehler. Dieselbe Konzentration im Angriff, vor dem gegnerischen Tor – und Kriens hätte noch den einen oder anderen Treffer erzielen können. Daran müssen Renggli und seine Leute noch arbeiten: Wenn man sich schon Torchancen erarbeitet, wenn sich schon Strafraumszenen ergeben, dann muss man diese resolut und mit «Killerinstinkt» abschliessen beziehungsweise verwerten.

Renggli: «Raus aus dem Liegenstuhl»

Kriens musste noch eine ziemliche Weile leiden, der Gegner aus der Romandie hatte am Schluss rund 60 Prozent Ballbesitz verbucht. In der 94. Minute kam der erlösende Schlusspfiff. Während auf dem Kunstrasen und in den Zuschauerrängen die Siegpremiere gefeiert wurde, meinte Interimscoach Renggli: «Die Mannschaft hat nach der krassen Darbietung in Winterthur die richtige Reaktion gezeigt. Es ist nicht nur der Sieg, der mich freut, sondern auch die Art und Weise, wie er zustande kam, wie mein Team aufgetreten ist.» Renggli hatte sein Team unter der Woche aufgefordert, «aus dem Liegestuhl aufzustehen», nun, nach dem 1:0-Sieg, sagte er dafür:

«Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat sich dieses Erfolgserlebnis wirklich verdient.»

Das stimmt. Denn es war eine gute Leistung, welche die SC-Kriens-Equipe an diesem Samstag bot. Aber: Sie ist nichts wert, wenn sie am kommenden Samstag im Auswärtsspiel beim FC Wil nicht bestätigt wird. Denn in der Tabelle konnte der SCK auch mit neu sechs Punkten notiert keine grossen Sprünge machen. Aufsteiger Yverdon siegte nämlich kurz vor Schluss mittels Penalty gegen Thun (1:0); Schaffhausen und Wil holten sich mit einem 3:3 je einen Punkt. Der Rückstand auf dieses Trio beträgt acht Punkte. Das bedeutet trotz erfreulichem Krienser Halloween-Weekend: Der SCK bleibt noch lange Abstiegskandidat Nr. 1, der SCK muss noch viele Male über sich hinauswachsen, der SCK muss am nächsten Samstag in Wil siegen.

Kriens – Stade Lausanne-Ouchy 1:0 (1:0)

Kleinfeld. – 825 Zuschauer. – SR Kanagasingam.

Tor: 13. Sessolo 1:0.

Kriens: Brügger; Costa, Urtic, Goelzer, Busset (82. Balaruban); Aliu, Selasi, Bürgisser (82. Mistrafovic), Djorkaeff (76. Mulaj); Sessolo (67. Bollati); Marleku (76.Avdijaj).

Stade Lausanne-Ouchy: Hammel; Abdallah, Kadima, Hajrulahu, Rüfli; Cueni, Bamba (62. Bayard); Asllani (62. Qarri), Chader, Ajdini (80. Hysenaj); Hadji (66. Labeau).

Bemerkungen: Kriens ohne Yesilçayir und Alessandrini (beide verletzt). Ouchy ohne Abdullah, Routis, Da Silva, Pos (alle verletzt), Labeau und Lima (beide krank). Verwarnungen: 33. Bamba, 56. Djorkaeff, 62. Qarri (Fouls).