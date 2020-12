Fussball Ex-FCL-Star Jantscher: «In Luzern lieben sie Spieler wie Schaub und mich» Jakob Jantscher war FCL-Publikumsliebling, heute spielt der 31-jährige Österreicher bei Sturm Graz. Er empfahl seinem Landsmann Louis Schaub den Wechsel nach Luzern. Daniel Wyrsch 10.12.2020, 05.00 Uhr

Zurück in seiner Heimatstadt: Jakob Jantscher spielt seit 2018 wieder für Sturm Graz. Hier bejubelt er sein zweites Tor beim 3:1-Sieg gegen seinen Ex-Klub RB Salzburg. Bild: Keystone (Salzburg, 21. November 2020)

Jakob «Köbi» Jantscher begeisterte die FCL-Fans zwischen 2014 und 2016. Der beidfüssige Angreifer erzielte in 71 Super-League-Spielen 12 Tore und bereitete 17 vor. Mitte Mai 2016 steuerte der österreichische Nationalspieler ein Elfmetertor und zwei Assists zum 4:0-Heimsieg über den Meister FC Basel bei. Es war das letzte Mal, dass die Swisspor-Arena bei einem Klubspiel mit 16 500 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt war. «Ich schwärme heute noch von diesem guten Team mit Marco Schneuwly, Dario Lezcano, Remo Freuler und Tomi Puljic. 2015 wurden wir Fünfter, 2016 Dritter», sagt der EM-Teilnehmer 2016.

Jantscher wechselte im August desselben Jahres in die Türkei zu Caykur Rizespor. Er bereut das dritte Ausland-Abenteuer nach Dinamo Moskau und Nijmegen in den Niederlanden nicht. Obwohl er nach dem Abstieg nicht mehr spielte und in dieser zweiten Saison teilweise den Lohn nicht mehr bekam, «war es eine schöne Zeit in der Türkei für die Familie, wir lebten bei netten Menschen und wohnten direkt am Meer», erzählt er.

Von der Luzerner Fasnacht beeindruckt

Aber auch Luzern ist ihm ans Herz gewachsen. Im Februar wird seine Tochter fünf Jahre alt, sie kam in Luzern auf die Welt. «Das verbindet, wir haben viele schöne Erinnerungen an die Innerschweiz», sagt der inzwischen zweifache Familienvater.

Besonders gerne erinnert sich der gesellige 31-Jährige an die Fasnacht. «Schade, findet sie heuer nicht statt.»

Seit Ende Januar 2018 ist Jantscher zurück in seiner Heimatstadt Graz. Mit Sturm feierte er in jenem Jahr den zweiten Cupsieg nach 2010. Mit RB Salzburg hatte er 2012 in der Meisterschaft und im Cup zusammen mit Christian Schwegler triumphiert, gleichzeitig wurde er Torschützenkönig. Den Champions-League-Teilnehmer aus der Mozartstadt hat Jantscher kürzlich mit Sturm Graz auswärts 3:1 besiegt – er schoss zwei Tore. «Das ist natürlich etwas Besonderes gewesen», bestätigt er. Es läuft ihm auch persönlich ganz gut. Drei Tore und sechs Assists hat er nach neun Ligapartien bereits auf dem Konto, Sturm Graz steht nach drei Siegen in Folge auf Platz 4. «Bei uns gab es im Sommer einen richtigen Umbruch, das Kader wurde verjüngt und ein neues Trainerteam um Christian Ilzer eingesetzt. Das Spielsystem mit Raute funktioniert gut, es herrscht eine positive Stimmung.»

Warum Österreich der Schweiz den Rang ablief

Die Österreicher haben den Schweizer Klubfussball klar überholt: Während mit YB nur noch ein Team die Schweiz in den europäischen Wettbewerben vertritt, hat der östliche Nachbar vier Mannschaften im Rennen. Woran liegt die Überlegenheit Österreichs? Jantscher stellt zuerst fest: «Die letzten zwei, drei Jahre haben österreichische Klubs einen Schritt nach vorne gemacht und schöne Erfolge gefeiert. Viele Leute waren überrascht, aber man darf die Liga nicht mehr unterschätzen.» Und: «Die Stadien und die Infrastruktur sind inzwischen wie in der Schweiz neu und modernisiert worden.»

«Dazu haben wir mit RB Salzburg und dem Linzer ASK zwei Teams, die international aufhorchen lassen. Red Bull kennt man, LASK spielt seit Jahren mit dem gleichen System und profitiert davon.»

Dass der zentrale Mittelfeldspieler Louis Schaub nach seiner Zeit beim 1. FC Köln und Hamburger SV im Sommer nicht zu Rapid Wien zurückkehrte oder anderswo hinging, ist mitunter Jakob Jantscher zu verdanken. Schaub erklärte, wie entscheidend die Empfehlung seines Landsmanns für den (vorerst) leihweisen Wechsel zum FC Luzern gewesen ist. Beide haben denselben Berater, Jantscher trug bei Blau-Weiss die Nummer 10, Schaub tut es jetzt. Köbi Jantscher: «Ich hatte mit Louis im Sommer telefoniert, dabei erzählte ich ihm, wie es in der Schweiz läuft. Ich war und bin mir sicher, dass er beim FCL zum absoluten Publikumsliebling werden kann.

Und: «In Luzern lieben sie Spieler wie ihn und mich. Er ist der Spielertyp, der den Unterschied machen kann.» Ihn freue es, dass Schaub das Vertrauen zurückzahlen kann.

Er findet Schaub einen feinen Typen ohne Allüren

Nach dem erlösenden ersten Sieg gegen Servette (3:1) habe er ihm via Whatsapp geschrieben und zum Tor und den zwei Assists gratuliert. Spielmacher Schaub hat beim Tabellensiebten nach zehn Runden die positive Bilanz von zwei Toren und vier Assists. «Louis ist auch wieder in Form gekommen für die Nationalelf», sagt Jantscher, der anders als Schaub ein extrovertierterer Typ ist. Darauf angesprochen lobt er den sechs Jahre jüngeren Landsmann, mit dem er weder für Österreich noch im Verein zusammengespielt hat. «Louis ist ein feiner Mensch ohne jegliche Starallüren. Das schätze ich sehr an ihm.»

An die eigene Rückkehr ins Nationalteam glaubt Jantscher trotz seiner Topform nicht so recht. «Ich werde älter, bald bin ich 32. Auch wenn es immer noch eine grosse Ehre wäre, für Österreich zu spielen, sind realistisch betrachtet viele junge und talentierte Stürmer dabei. Da wird kaum mehr ein Platz für mich frei werden.»

Jakob Jantscher erzielt mittels Elfmeter das 2:0 für den FC Luzern im Super-League-Heimspiel gegen den FC Basel am Sonntag, 16. Mai 2016. Bild: Philipp Schmidli

An der Zukunft bauen mit dem eigenen Haus in Graz

Sein Vertrag mit Sturm Graz läuft Ende Saison aus, kehrt er zurück nach Luzern, um vielleicht doch noch mit Louis Schaub zusammenzuspielen? Köbi Jantscher schmunzelt und antwortet deutlich: «Wir bauen gerade unser Haus in Graz. Derzeit ist alles offen, wegen Corona muss ich noch abwarten. Aber es gibt Zeichen, dass ich mit Sturm verlängern werde.»