Fussball Ex-Nati-Captain Stephan Lichtsteiner erhält Trainerjob beim FC Basel Der frühere Schweizer Nationalteam-Captain Stephan Lichtsteiner verstärkt das Nachwuchs-Trainerteam des FC Basel. Céline Feller 01.02.2022, 15.43 Uhr

Arbeitet beim FC Basel: Stephan Lichtsteiner. Bild: Chris Iseli (30. November 2020)

Der Nachwuchs-Campus Basel erhält per sofort prominente Verstärkung: Stephan Lichtsteiner, ehemaliger Captain der Schweizer Nationalmannschaft und siebenfacher italienischer Meister mit Juventus Turin, hat heute seinen ersten Arbeitstag in der FCB-Nachwuchsabteilung. Lichtsteiner wird bis im Sommer mannschaftsübergreifend als Defensivtrainer tätig sein und auf die neue Saison hin die FCB-U15 als Cheftrainer übernehmen. Dies teilt der FCB am Dienstag mit.

Ein paar Eckpunkte der grossen Karriere Lichtsteiners: In seiner Aktivzeit gewann er mit Juventus Turin sieben Mal die italienische Meisterschaft, holte fünf Mal den Cup und konnte vier Mal den Super Cup in die Luft stemmen. Er trug in der Schweizer Nationalmannschaft, für die er über 100-mal im Einsatz stand, die Captain-Binde und wurde 2015 zum «Schweizer Fussballer des Jahres» ausgezeichnet.

Die erste Profistation des heute 38-Jährigen war der Grasshopper Club Zürich, wo er in der Saison 2002/2003 seinen ersten Titel, jenen des Schweizer Meisters, feiern konnte. Via Lille OSC und Lazio Rom stiess er im Sommer 2011 zum italienischen Serienmeister Juventus Turin, die prägendste Station seiner Karriere, wo er in 259 Pflichtspielen im Einsatz stand. Im Sommer 2020 beendete Lichtsteiner beim FC Augsburg seine beeindruckende Karriere als Fussballprofi.

Nach Beendigung seiner Aktivzeit begann Lichtsteiner mit dem Erwerb von Trainerdiplomen. Seine ersten Stationen als Assistenztrainer waren die U16 des SC Kriens und die Schweizer U18-Nationalmannschaft. Im März vergangenen Jahres begab sich Lichtsteiner auf fremdes Terrain: Er wurde als Verwaltungsratsmitglied des HC Lugano präsentiert.

Nun macht er den Schritt zum FCB, über den Remo Gaugler, Leiter der Nachwuchsabteilung, sehr glücklich ist: «Mit Stephan konnten wir einen leidenschaftlichen Leadertypen mit unglaublich viel Fussball-Erfahrung in den FCB Nachwuchs holen. Er war ein absoluter Mentalitätsspieler, der ganze Teams mitreissen konnte. Dieses wichtige Element kann er unseren Talenten mit auf ihren Karriereweg geben.»