René van Eck soll Trainer des SC Kriens werden

Fussball FCL-Legende René van Eck soll jetzt den SC Kriens vor dem Abstieg retten Nach der Entlassung von Trainer Davide Morandi und dem interimistischen Einsatz von Michel Renggli scheint der SC Kriens den neuen Coach gefunden zu haben: Es ist René van Eck. Turi Bucher Jetzt kommentieren 04.11.2021, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Holländer René van Eck, ehemaliger FCL-Aufstiegstrainer, soll beim SC Kriens nächste Woche als neuer Trainer vorgestellt werden. Noch ist es nicht offiziell, Kriens-Sportchef Bruno Galliker sagt kurz angebunden: «Wir geben keine Auskunft.» Doch aus Insiderkreisen ist ziemlich verbindlich zu hören: Der 55-jährige van Eck wird nach dem Kriens-Spiel vom Samstag in Wil Interimstrainer Michel Renggli ablösen. Van Eck verfügt über die erforderliche Uefa-Pro-Trainerlizenz und war zuletzt als U18-Assistenztrainer bei Feyenoord Rotterdam tätig. In Rotterdam kümmerte sich van Eck auch um seine 95-jährige Mutter Antonia.

Beim FC Zürich war René van Eck Assistenztrainer. Bild: Ennio Leanza/ KEYSTONE (Zürich, 9. Februar 2019 )

Mission Ligaerhalt

Van Eck weilt zurzeit noch in Holland und äussert sich nicht über das bevorstehende Engagement in Kriens. Er wird, wie es heisst, am Wochenende zurückkehren und ab nächster Woche den Abstiegskandidaten SC Kriens trainieren. Die Krienser sind in der Challenge League derzeit Tabellenletzter, mit 8 Punkten Rückstand auf den Zweitletzten FC Wil. Immerhin: Am Samstag hat Kriens erstmals in dieser Saison gewonnen. Van Eck hat in Kriens den Auftrag, die Mannschaft vom letzten Tabellenrang wegzubringen und mit dem SCK bis Mai 2022 den Ligaerhalt zu schaffen.

Van Eck wurde bereits im Sommer als SCK-Trainer gehandelt, als ein Nachfolger für Bruno Berner gefunden werden musste. Doch damals wurde bekanntlich der inzwischen entlassene Davide Morandi geholt.

Van Eck ist eine FCL-Kultfigur

2006 machte sich van Eck als Trainer einen Namen, nachdem er mit dem FC Luzern von der Challenge League in die Super League aufgestiegen war, unter anderem mit einer Serie von 31 Spielen, in denen der FCL ungeschlagen blieb. Von 1990 bis 1998 spielte van Eck als Innenverteidiger-Haudegen mit blonder Mähne für den FC Luzern. Bei den FCL-Fans geniesst er längst Kult-Status. Auch bei Kriens hat van Eck eine Vergangenheit: Zwischen 2000 und 2001 absolvierte der Niederländer 31 Spiele für den SC Kriens.

Als Trainer des FC Luzerns konnte René Van Eck (rechts) mit Co-Trainer Stephan Lehmann den Pokal der Challenge League gewinnen. Bild: Sigi Tischler /KEYSTONE (Luzern, 7. Mai 2006)

Von 2018 bis 2019 war van Eck Assistenztrainer im Super-League-Team des FC Zürich. Vor rund zwei Jahren war van Eck auch Trainerkandidat beim FC Luzern, nachdem der FCL damals Thomas Häberli entlassen hatte. Van Ecks drei Kinder sind in der Innerschweiz aufgewachsen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

René van Eck hat eine Krienser Vergangenheit: Zwischen 2000 und 2001 absolvierte der Niederländer 31 Spiele im Dress des SC Kriens. Bild: Eveline Bachmann (Kriens, 6. Juli 2001)