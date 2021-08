FCL-Präsident Wolf: Zuschauer akezptieren Wartezeiten wegen 3G

Die «Luzerner Zeitung» und ihre Regionalausgaben verlosen für die Meisterschaftsheimspiele des FCL auf www.luzernerzeitung.ch/wettbewerbe jeweils 5x2 VIP-Tickets für den «LZ Leue Corner» (Wert 190 Fr. pro Ticket). Vor dem Spiel können Sie im LZ Leue Corner an einem ausgewählten Stehtisch Fischknusperli mit Tartar Sauce und einer Beilage geniessen. In der Halbzeitpause gibt es ein Dessert und nach Spielende gibt es die FCL-Bratwurst. Das Spiel selbst verfolgen Sie auf gepolsterten Plätzen auf der Haupttribüne. Teilnahmeschluss für das nächste Spiel gegen den Lausanne-Sports am Sonntag ist am Mittwoch, 25. August 2021 um 8 Uhr. (red)