Fussball FCL-Routinier Schwegler warnt vor dem angeschlagenen FC Sion Luzern-Captain Christian Schwegler musste neun Monate auf sein Comeback warten. Steht er am Mittwoch (18.15 Uhr) im Nachholspiel gegen Sion in der Startelf? Daniel Wyrsch 01.12.2020, 05.00 Uhr

Bekannt als aufsässiger und aggressiver Verteidiger: Christian Schwegler (rechts) gegen den St. Galler Angreifer Derek Kutesa. Bild: Urs Bucher/Tagblatt (St. Gallen, 20. Juli 2019)

Christian Schwegler ist in der Blase der Fussballprofis eine wohltuend bodenständige und realistische Person. Der 36 Jahre und sechs Monate alte Aussenverteidiger hat in seiner langen Karriere viel erlebt, er kann sich und die Anforderungen in seiner Sportart einschätzen. Das macht er in einer klaren Sprache. Wer gehofft hat, dass der stets aufsässig und aggressiv spielende FCL-Captain nach seinem Teileinsatz am Samstag beim 3:1-Sieg gegen Servette morgen im Nachholspiel gegen Sion in die Anfangsformation zurückkehrt, dem entgegnet Schwegler:

«Rhythmus und Fitness holt man sich nicht auf Knopfdruck. Ich trainiere erst seit drei Wochen wieder mit der Mannschaft.»

Seit der Operation des Innenbandanrisses im Knie sind fünf Monate vergangen, das letzte Pflichtspiel vor dem Comeback gegen Servette hatte er vor neun Monaten gegen Thun (1:1) bestritten. Das war quasi in einer anderen Zeit gewesen: Nämlich am letzten Wochenende, an dem noch ohne jegliche Einschränkungen für Spieler und Zuschauer gespielt wurde – und der FC Thun gehörte noch zur Super League.

Der Konkurrenz den Vortritt lassen

Über seinen Kurzeinsatz ab der 85. Minute in Genf gibt Schwegler einen Spruch mit Augenzwinkern zum Besten: «Für diese fünf Minuten hat meine Fitness gerade noch gereicht.» Noch deutlicher sind die Aussagen über seine Mitspieler und Konkurrenten, den rechten Verteidiger Silvan Sidler und den linken Abwehrspieler Martin Frydek: «Ich glaube nicht, dass wir nach diesem Match gegen Servette unbedingt die Aussenverteidiger wechseln müssen. Beide haben ihre Sache gut gemacht. Und wenn ich spielen könnte, würde ich leistungsmässig kaum explodieren.»

So spricht einer, dessen Karriere sich dem Ende zuneigt. Seit 19 Jahren ist Schwegler Profi, von 2001 bis 2005 beim FCL, anschliessend bei Arminia Bielefeld, YB und Red Bull Salzburg. Mit dem Dosenklub feierte er zwischen 2009 und 2017 sechs Meisterschaften und fünf Cupsiege in Österreich.

Seit zweieinhalb Jahren spielt er wieder in Luzern. Ist Ende Saison genug, hört er auf? «Das habe ich noch nicht definitiv entschieden. In der Tendenz ist es meine letzte Saison, ich habe wieder lange damit verbracht, mich von der Verletzung zurückzukämpfen.» Und dann erklärt Christian Schwegler:

«Ich will meinen Körper nicht so lange schinden, bis ich nicht mehr mit meinen Kindern spielen kann.»

Man muss kein Wahrsager sein, um diese Worte richtig zu deuten.

Ein Captain kann auch von aussen unterstützen

Schwegler versucht, dem Team so gut es geht zu helfen. Dazu gehören auch ehrliche Einschätzungen, welche die jüngeren Profis nach dem ersten Sieg im achten Match zurück auf den Boden holen sollen. «Unabhängig vom Gegner haben wir genug lange Punkte liegen lassen», findet er – und warnt vor dem Rivalen vom Mittwoch. Sion ging zuletzt mit 1:4 in Vaduz unter: «Ich gehe nicht davon aus, dass die Walliser wieder so spielen. Sie wollen sich rehabilitieren. Ich erwarte ein schwieriges Spiel.»