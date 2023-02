FCL-Trainer: «Das Spiel in Lugano ist eine Reifeprüfung für uns»

Fussball FCL-Trainer Mario Frick: «Das Spiel in Lugano ist eine Reifeprüfung für uns» Der FC Luzern spielt am Sonntag (14.15) gegen den Tabellendritten der Super League – FCL-Trainer Mario Frick antwortet auf 6 Stichworte. Turi Bucher Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Trainer Mario Frick: Grosse Chance – grosse Gefahr. Urs Flüeler/Keystone (Basel, 28. Januar 2023)

Das Lu-Lu-Duell zwischen dem FC Lugano und dem FC Luzern ist der Super-League-Zweikampf zwischen dem Dritten und dem Fünften der Rangliste. Der FC Luzern könnte allerdings schon am Samstagabend, nach den Spielen Servette – Grasshoppers und Basel – Sion, in der Tabelle zurückfallen. Und mit einem Sieg am Sonntag im Tessin wieder vorrücken. Luzerns liechtensteinischer Trainer Mario Frick (48) nimmt Stellung zu den aktuellen Themen.

FCL-Trainer Mario Frick sagt vor dem Spiel in Lugano: «Dass in der Rangliste mit Ausnahme der Young Boys alle so nahe beieinander sind, ist eine grosse Chance für uns. Aber auch eine grosse Gefahr. Ich sage es gerne wieder einmal: Für mich ist das Glas halb voll, ich schaue positiv nach vorne. Doch um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen, braucht es jetzt Konstanz. Immerhin haben wir in diesem Jahr noch kein Meisterschaftsspiel verloren. Dieses Spiel in Lugano ist für uns eine Reifeprüfung.»

«Stammtorhüter Marius Müller hat weiterhin Probleme mit der Schulter und wird erst nächste Woche richtig ins Training einsteigen. Das Zehengelenk von Ersatzgoalie Vaso Vasic ist weiterhin entzündet. Deshalb wird wieder Pascal Loretz im Tor stehen. Er hat seine Sache gegen die Young Boys ja gut gemacht. Auch Verteidiger Marco Burch mit einer Bänderverletzung im Fuss und Sofyan Chader mit einem Muskelfaserriss aus dem Cupspiel in Thun fallen vorläufig noch aus. Was das Offensivspiel betrifft, bin ich noch auf der Suche (die FCL-Pressekonferenz fand am Freitagmittag statt; Anm. d. Red.). Pascal Schürpf ist in der Stammformation gesetzt. Neben ihm wird noch ein schneller Stürmer in der Mannschaft stehen.»

«Lugano versucht, den Gegner einzuschläfern, nicht ins Spiel kommen zu lassen. Wir werden einen hohen Rhythmus, eine hohe ‹Pace› gehen müssen. Im Übrigen habe ich im Training nichts Spezielles zum Gegner Lugano üben lassen. Ich lege den Fokus auf den FC Luzern. Schürpf hat es nach dem 1:1-Match gegen die Young Boys schon richtig gesagt: Wenn wir mit derselben Energie wie gegen YB spielen, können wir jeden Gegner schlagen. Wenn nicht, wie im Cup gegen Thun, können wir auch gegen jeden verlieren. Ich fordere von meinen Spielern in Lugano zudem den Killer­instinkt und Effizienz ein.»

«Für die beiden Auswärtsspiele in Lugano und danach in St. Gallen habe ich kein Punktebudget aufgestellt. Ich plane in Fünf-Spiele-Paketen. Daheim gewinnen, auswärts punkten. Oder: fünf Spiele – zehn Punkte. Ja ..., ich weiss, wir haben zu wenig.»

«Nach der Entlassung meines guten Kollegen Alex Frei als Trainer beim FC Basel habe ich ihm aufmunternde Worte geschrieben. Es gab auch keine Anfrage aus Basel betreffend meine Person. Die Anfrage können die Basler sich sparen. Ich bin glücklich beim FC Luzern und konzentriere mich darum voll und ganz auf meine Mannschaft.»

«Nächste Woche, am Schmutzigen Donnerstag, will ich keinen von meinen Spielern auf der Gasse sehen. Denn am Sonntagnachmittag darauf haben wir das schwierige Auswärtsspiel in St. Gallen. Einen Tag später, am Güdismontag, gebe ich meinen Spielern frei, da dürfen sie ruhig an die Luzerner Fasnacht. Auch ich werde mich am Güdismontag unters Volk in die fasnächtlichen Luzerner Strassen begeben. Was ich in der Luzerner Wey-Zunft-Fasnachtszeitung ‹Knallfrosch› allerdings nicht verstanden habe: Wieso kickt mich da in der Karikatur eigentlich Sportchef Remo Meyer aus dem Stadion?»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen