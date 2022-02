Fussball Der FC Luzern verliert in Lugano mit 1:2 – Neuzugang Dräger trifft als Einziger für Blau-Weiss Der FC Luzern verliert im Stadio di Cornaredo mit 1:2. Die Mannschaft von Mario Frick kassierte sechs Minuten vor dem Schlusspfiff das entscheidende Gegentor. Einziger Torschütze beim FCL ist Neuzugang Mohamed Dräger. Pascal Linder 06.02.2022, 18.23 Uhr

Wie bereits gegen Basel, spielt der 19-jährige Mittelfeldspieler Ardon Jashari von Beginn an. Für den 18-jährigen Innenverteidiger Luca Jaquez kommt erstmals Ex-Vaduzer Denis Simani zum Einsatz. Er musste letzten Sonntag eine Spielsperre absitzen, weil er in seiner letzten Partie mit Vaduz die vierte gelbe Karte erhielt.

Auch Verteidiger Mohamed Dräger, der deutsch-tunesische Neuzugang, spielt heute zum ersten Mal im Dress der Blau-weissen. Marvin Schulz fehlt gegen die Tessiner aufgrund der gelb-roten Karte aus dem Basel-Spiel. Für ihn spielt heute Jordy Wehrmann. Martin Frydek fehlt aufgrund einer leichten Verletzung am Schienbein, welche er sich im Training zugezogen hat. Auch Simon Grether hat sich im Abschlusstraining muskuläre Probleme zugezogen und kann in Lugano nicht mittun. Ebenfalls nicht mit dabei sind der angeschlagene Pascal Schürpf und Severin Ottiger – nach wie vor verletzt ist Thoma Monney.

20. Minute: Marius Müller lenkt einen Weitschuss nach vorne ab. Darauf herrscht im Strafraum der Luzerner grosses Chaos, Numa Lavanchy lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt den Ball in das linke Eck.

Numa Lavanchy jubelt über seinen Treffer zum 1:0. Bild: Samuel Golay / Keystone

46. Minute: Lugano bringt den Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone. Filip Ugrinić nutzt dies aus und passt auf den aufgerückten Mohamed Dräger. Der deutsch-tunesische Neuzugang zeigt sich entschlossen und schiesst das Spielgerät aus rund 20 Metern in die Maschen.

Die Spieler des FC Luzern jubeln über den Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausenpfiff. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

87. Minute: Der eingewechselte Maren Haile-Selassie wird in Strafraumnähe angespielt. Er dreht sich um die eigene Achse und schlenzt das Leder in das lange Eck.

Maren Haile-Selassie bringt die Luganesi sechs Minuten vor Schluss in Führung. Bild. Samuel Golay / Keystone

Was der FC Luzern vergangenen Sonntag zum Rückrundenstart gegen den FC Basel gezeigt hat, war über weite Strecken nicht schlecht – doch am Ende einmal mehr zu wenig. In den letzten sieben Spielen konnten sich die Innerschweizer lediglich einen Punkt erspielen. An das Stadio di Cornaredo hat der FC Luzern keine guten Erinnerungen: Am 21. November verloren die Luzerner in Lugano mit 1:3. Die Innerschweizer rutschten an jenem Abend an das Tabellenende, gleichzeitig war es der letzte Einsatz von Trainer Fabio Celestini. Unter der Leitung von Mario Frick sollen gegen den Tabellenvierten aus Lugano endlich mal wieder drei Punkte her.

Die Partie in Lugano ist vorerst eine ausgeglichene Angelegenheit – beide Mannschaften tasten sich ab und Torchancen sind Mangelware. Die erste nennenswerte Torchance gehört dem Heimteam: In der 16. Minute hämmert Sandi Lovrič das Leder aus der zweiten Reihe auf das FCL-Gehäuse – Keeper Marius Müller pariert souverän. Doch nur gerade vier Minuten später fällt das 1:0 für die Luganesi – ein früher Nackenklatscher für den FC Luzern. Müller lenkt zuerst einen Weitschuss von Zan Celar nach vorne ab. Im Strafraum der Luzerner herrscht grosses Chaos, Numa Lavanchy lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt den Ball in das linke Eck. Die FCL-Verteidigung holt sich bei dieser Aktion keine guten Noten ab.

Wenig später hat der FC Luzern grosses Glück: Ein Kopfball von Luganos Mijat Marić landet nach einem Eckball an der Latte. Das 2:0 für Lugano wäre zu diesem Zeitpunkt verdient. Die Luzerner können sich nach wie vor kaum in der gegnerischen Platzhälfte festsetzen. Im Gegenteil. Fünf Minuten vor Pausenpfiff haut Luganos Hajrizi Kreshnik den Ball von der Strafraumgrenze aus nur knapp am Pfosten vorbei.

Völlig entgegen den Spielverlauf, gleicht der FC Luzern in der 45. Minute aus: Der FC Lugano bringt den Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone. Filip Ugrinić nutzt dies aus und passt aus dem Zentrum auf den aufgerückten Mohamed Dräger. Der deutsch-tunesische Neuzugang zeigt sich entschlossen und schiesst das Spielgerät aus rund 20 Metern in die Maschen. Lugano-Keeper Amir Saipi ist chancenlos.

Die Luzerner jubeln über den Ausgleichstreffer. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Nach dem Seitenwechsel spielt Dejan Sorgić für Nikola Čumić. Die Luzerner wirken mittlerweile entschlossener als noch im ersten Durchgang. Mario Frick unternimmt in der 58. Minute den zweiten Wechsel – Varol Tasar kommt für Jordy Wehrmann. Die 2959 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadio di Cornaredo sehen, wie Filip Ugrinig in der 62. Minute an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht wird –Freistoss aus guter Distanz. Der Direktschuss von Taser macht jedoch einen grossen Bogen über die Torumrandung. Wenig später versucht es Mohamed Dräger erneut aus grösserer Distanz – der Innenverteidiger mit einem starken Einstand im Dress des FC Luzern.

In der 69. Minute bringt Frick Ibrahima N’Diaye für Asumah Abubakar. Kann der Senegalese für den Befreiungsschlag sorgen? Die Partie plätschert vor sich hin, bis Lugano in der 80. Minute gleich zwei Grosschancen vergibt. Viel Glück für die Gäste aus der Innerschweiz.

Das Glück hält nicht lange an: Der eingewechselte Maren Haile-Selassie markiert der Führungstreffer für Lugano. Er wird in Strafraumnähe angespielt, dreht sich um die eigene Achse und schlenzt das Leder in das lange Eck.

FCL-Keeper Marius Müller ist beim Treffer zum 2:1 chancenlos. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Der FC Luzern ist in der Schlussphase weiterhin bemüht. Doch am Ende muss die Mannschaft von Mario Frick einmal mehr als Verlierer vom Platz. Die Situation im Tabellenkeller wird immer ungemütlicher. Hätten die Luzerner das Unentschieden gegen Lugano über die Runde gebracht, hätten sie Lausanne überholt.

Die Spieler des Fc Luzern sind nach der erneuten Niederlage sichtlich enttäuscht. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Mohamed Dräger zum Spiel Video: PilatusToday

Christian Gentner zum Spiel Video: PilatusToday

Video: Tele 1

Lugano – Luzern 2:1 (1:1)

Cornaredo. – 2900 Zuschauer. – SR Dudic.

Tore: 20. Lavanchy 1:0. 45. (+1.) Dräger (Ugrinic) 1:1. 83. Haile-Selassie (Lovric) 2:1.

Lugano: Saipi; Hajrizi, Maric, Ziegler; Lavanchy (81. Facchinetti), Sabbatini, Yuri (60. Rüegg); Lovric, Custodio (81. Durrer); Bottani (69. Aliseda); Celar (69. Haile-Selassie).

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Sidler; Jashari; Wehrmann (58. Tasar), Ugrinic, Gentner; Cumic (46. Sorgic), Abubakar (69. Ndiaye).

Bemerkungen: Lugano ohne Amoura, Phelipe, Guidotti und Mahmoud (alle verletzt). Luzern ohne Schulz (gesperrt), Frydek, Grether, Schürpf, Ottiger und Monney (alle verletzt). – Verwarnungen: 14. Cumic, 46. Dräger, 89. Sabbatini (alle Foul). 27. Kopfball von Maric an die Latte.







Für den FC Luzern geht es bereits am Mittwoch mit dem nächsten Ernstkampf weiter. Dann will die Mannschaft von Mario Frick einen weiteren Schritt in der Mission Titelverteidigung vollziehen. In der vierten Runde des Schweizer Cups spielt der FC Luzern auswärts in der Tissot-Arena gegen den FC Biel. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Die Meisterschaft wird dann am Sonntag um 16.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Sion fortgesetzt.