FCL-Youngster Alounga beeindruckt mit seiner Wucht und Schnelligkeit – seine Lebensgeschichte ähnelt jener von Embolo Zwischen dem 18-jährigen Luzern-Matchwinner gegen Sion und dem Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo bestehen Parallelen in den Lebensläufen. Daniel Wyrsch Aktualisiert 03.12.2020, 18.29 Uhr

Yvan Alounga am Mittwoch bei seinem unwiderstehlichen Dribbling durch die Sion-Abwehr.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Dezember 2020)

Yvan Alounga hat einen kräftigen Körper, der 1,84 Meter grosse Stürmer sieht älter als 18-jährig aus. Der schnelle Linksfuss fiel erstmals am 4. Oktober in Basel im Dress des FC Luzern auf. Vor den in dieser Phase zugelassenen 9250 Zuschauern im St.-Jakob-Park leitete er mit einem Tempodribbling den 1:1-Ausgleich von Louis Schaub ein. Alounga spielte bei seinem ersten und bis jetzt einzigen Startelfeinsatz eine Stunde. Der gesetzte Mittelstürmer aber ist der kurz zuvor verpflichtete 31-jährige Dejan Sorgic.

143 Spielminuten, aufgeteilt in sechs Einsätze, stehen insgesamt auf dem Konto von Alounga. Am effizientesten war er am Mittwoch im Heimspiel gegen Sion: Von der Einwechslung beim Stand von 0:0 bis zu seinem Treffer zum 2:0-Endstand vergingen nur zwölf Minuten. Zuerst dribbelte er die Sion-Abwehr schwindlig, dann fälschte Jan Bamert seine Hereingabe zum 1:0 ins eigene Tor ab. «Ich war froh, dass wir nach langem Anrennen dieses Tor erzielten», sagt Alounga. Beim zweiten Treffer war er im Stile eines echten Goalgetters zur Stelle und erzielte das 2:0. «Das war ein besonderer Moment, mein erstes Tor in der Super League. Zugleich war es ein Gefühl der Erleichterung, dass wir zur Siegsicherung nachlegen konnten.»

Der Mutter aus Kamerun in die Schweiz gefolgt

Yvan Alounga kam am 5. Februar 2002 in Ebolowa, Kamerun, auf die Welt. Seit acht Jahren lebt er in der Schweiz. Er folgte seiner Mutter, die drei Jahre zuvor nach der Trennung vom Vater nach Europa ausgewandert war, via Deutschland in Olten landete und einen Italiener heiratete. In Ebolowa, einem Vorort der Hauptstadt Yaoundé, hatte Alounga nach der Auswanderung der Mutter bei seiner Grossmutter gelebt.

In Kamerun geboren, der Mutter in die Schweiz gefolgt, auf dem Pausenplatz entdeckt und dann im Nachwuchs des lokalen Profiklubs zur grossen Sturmhoffnung gereift: Es gibt Parallelen zwischen Breel Embolo und Yvan Alounga. «Jeder spricht mich darauf an», bestätigte Alounga letzte Saison, damals noch als Aarau-Jungprofi. Er ist fünf Jahre jünger als Embolo, der es nach seinem Durchbruch beim FC Basel zum Bundesliga-Profi bei Gladbach und ins Schweizer Nationalteam geschafft hat. «Natürlich ist Breel ein Vorbild», sagt er.

Sein Trainer in Aarau ist überzeugt vom Potenzial des jungen Stürmers

Beim FC Aarau gelangen ihm letzte Saison in der Challenge League in 30 Spielen fünf Tore und fünf Assists. Trainer war Patrick Rahmen, der früher beim FCL Markus Babbel als Assistent unterstützt hatte. Rahmen findet, man könne Alounga und Embolo noch nicht vergleichen. «Yvan ist ein junger und sehr williger Typ. Ich habe ihn damals bei Aarau in der U18 gesehen. Seine Wucht und Grundschnelligkeit machten Eindruck, ich entschied mich, ihn zu den Profis zu holen.» Bereut hat es Rahmen nicht:

«Er hat sich schnell integriert und weiter auf sich aufmerksam gemacht, indem er in jedem Spiel gute Aktionen hatte und sein enormes Potenzial verdeutlichte.»

Weil Alounga spät in den organisierten Fussball kam, müsse er sich taktisch noch verbessern, erklärt Rahmen. Über die Technik des jungen Mannes sagt der Assistent von Ciriaco Sforza beim FC Basel: «Obwohl ihm ab und an einfache Fehler unterlaufen, gelingen ihm auch Aktionen in hohem Tempo.»

Luzern schneller als andere interessierte Klubs

Rahmen lobt den FCL-Sportchef: «Remo Meyer und die Luzerner Scouts haben einen guten Job gemacht. Schon früh hatten sie sich um Alounga bemüht und waren damit entscheidend schneller als die Konkurrenz.» 500'000 Franken betrug die Transfersumme für den 18-jährigen Stürmer, der beim FCL einen Vierjahresvertrag bis 2024 unterschrieben hat. Alounga zählt ausserdem zum Schweizer U18-Nationalteam. Rahmen glaubt, dass er beim FCL zu weiteren Einsätzen kommt:

«Fabio Celestini wird schon die richtige Dosierung finden, um ihn an die Super League heranzuführen.»



Yvan Alounga glaubt, dass er die nötige Geduld hat, um in Luzern den nächsten Schritt zu einem erfolgreichen Profi in der Super League zu machen:

«Ich weiss, dass ich noch viel an mir arbeiten muss und dafür auch Zeit brauchen werde. Ich bin aber sehr zufrieden mit meiner Situation beim FCL, da ich hier die Möglichkeit erhalte, mich entwickeln zu können.»