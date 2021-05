Fussball Gelingt die Rettung schon am Freitag? Einige Szenarien sprechen für den SC Kriens Kriens – Winterthur (20 Uhr, Kleinfeld) – alles, was Sie über die Vorentscheidung im Abstiegskampf wissen müssen. Turi Bucher 14.05.2021, 05.00 Uhr

Er hat vollstes Vertrauen in Team und Trainer: SCK-Präsident Werner Baumgartner. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 18. September 2019)

Der SC Kriens hat es bis zwei Runden vor Saisonschluss nicht geschafft, sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Am Freitag (20.00) im Heimspiel gegen den FC Winterthur kann eine Vorentscheidung fallen.

Wie sieht die Situation im Abstiegskampf aus?

Involviert sind in den letzten beiden Runden noch Chiasso (32 Punkte), Neuchâtel Xamax (35) und Kriens (35). Am Dienstag hat sich Wil mit einem 3:2 gegen Chiasso vom Abstiegsstress befreit. Im aktuellen Dreikampf hat Kriens tabellarisch (Seite 33) die beste Ausgangslage, weil es mit Abstand die am wenigsten schlechte Tordifferenz vorweisen kann: Kriens –10; Xamax –21; Chiasso –26. Darum ist Kriens schon heute gerettet, wenn...

es gegen Winterthur gewinnt.

es gegen Winterthur unentschieden spielt und Chiasso in Schaffhausen auch nur remisiert.

Chiasso in Schaffhausen verliert.

Wie sieht das Restprogramm der drei Klubs aus?

Falls eine der oben genannten Szenarien nicht eintrifft, verschiebt sich alles ganz dramatisch in die allerletzte Spielrunde vom nächsten Donnerstag, 20. Mai. Alle Spiele vom Freitag und der Schlussrunde werden jeweils um 20 Uhr angepfiffen. Und so spielen sie noch:

Kriens: Winterthur (h), Grasshoppers (a).

Xamax: Grasshoppers (h), Chiasso (a).

Chiasso: Schaffhausen (a), Xamax (h).

Was sagt der Krienser Sportchef?

«Klar waren wir am Dienstagabend über das 0:4 in Aarau enttäuscht», sagt SCK-Sportchef Bruno Galliker. Und weiter: «Ich will gar nicht den Taschenrechner zücken. Wir wollen gegen Winterthur ein richtig gutes Spiel machen, auch wenn wir einen Tag weniger Zeit zur Erholung hatten als der Gegner.»

Was sagt der Krienser Präsident?

«Wir haben es in den eigenen Händen. Die Tordifferenz miteingerechnet, haben wir sozusagen vier Punkte Distanz zum Abstiegsplatz», meint Kriens-Präsident Werner Baumgartner. «Ja, wir haben in Aarau deutlich verloren, gegen eines der besten Challenge-League-Teams allerdings. Ich vertraue der Mannschaft und ich vertraue dem Trainer. Wir sind immer wieder sofort aufgestanden, wenn wir eins aufs Dach bekommen haben. Ich hoffe, ich kann nach dem Spiel gegen Winterthur ein, zwei Biere trinken. Und zwar aus Erleichterung, nicht, um meine Nerven zu beruhigen.»

Was sagt der Trainer des FC Winterthur?

Ralf Loose, der seinen Trainervertrag in Winterthur um zwei Jahre bis 2023 verlängert hat, sagt vor der Partie in Kriens: «Nach hinten sind wir abgesichert, nach vorne ist für uns nichts mehr möglich. Aber wir werden die letzten beiden Partien sportlich angehen.» Keine Gelegenheit für den FCW, zum Schluss noch jungen Spielern eine Einsatzchance zu geben? Loose: «Im Prinzip versuche ich immer, die beste Mannschaft auf das Spielfeld zu schicken.» Winterthur-Star Davide Callà, der beim 2:1-Sieg gegen die Grasshoppers verletzt vom Platz musste, soll heute laut Loose einsatzfähig sein. Ansonsten melden die Zürcher eine Verletztenliste, auf der neun Spieler figurieren. Loose über den SC Kriens: «Ein sympathischer, angenehmer Verein. Man kennt sich. Als Kriens in die Challenge League aufstieg, fing ich in Winterthur als Trainer an. Es waren immer schwierige Spiele gegen Kriens, insbesondere auf dem Kunstrasen.»

Wer soll am Freitag für Kriens spielen?

Beim 0:4 in Aarau konnten nicht alle Krienser überzeugen. Wer immer auch am Freitag in der Startaufstellung steht, er muss, laut Sportchef Bruno Galliker, «sein Herz für den SCK in die Hände nehmen». Am Besten auch gleich noch in die Füsse.

Wunschformation: Brügger; Urtic, Alessandrini, Kryeziu, Berisha; Mistrafovic, Selasi, Mulaj; Sessolo; Marleku, Luan.

Wie sieht dieser Freitag für die Krienser Spieler aus?

Nach der Regeneration am Mittwoch und dem Abschlusstraining am Donnerstag treffen sich die Krienser Profis am Freitag am frühen Abend zum gemeinsamen Essen im Stadion Kleinfeld. Danach folgt die Teamsitzung unter der Leitung von Trainer Bruno Berner. Nach einem kurzen Spaziergang geht’s in Richtung Spielergarderobe. Dann hinaus aufs Spielfeld und hinein in den wichtigsten Match des Jahres.