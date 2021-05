Fussball Grosse Dankbarkeit: Der FC Luzern verabschiedet seinen Trainer Glenn Meier Die Frauen des FC Luzern verlieren ihr letztes Meisterschaftsspiel 1:3 und beenden die Saison auf Platz sechs. René Barmettler 30.05.2021, 18.34 Uhr

Spalierstehen für FCL-Trainer Glenn Meier (Mitte). Bilder: René Barmettler (Luzern, 29. Mai 2021)

Trotz 1:0-Führung des FC Luzern bereits nach acht Minuten durch Irina Pando: Die 15. Saisonniederlage konnte nicht abgewendet werden. Das Schlussresultat von 1:3 stand bereits nach 37 Minuten fest. Die Luzernerinnen verpatzten die Cupfinal-Hauptprobe: Am Samstag treten sie gegen den favorisierten FC Zürich in Zürich an.