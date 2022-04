Guillermo Abascal ist Interims-Trainer und würde gerne bleiben

Fussball Guillermo Abascal ist Interims-Trainer und sich sicher: «Ich kann der Richtige für den FC Basel sein» Er ist als Spezialcoach gekommen und wurde dann zum Cheftrainer ad Interim befördert. Jetzt steht Guillermo Abascal vor dem letzten Saisonquartal und dem Duell gegen YB. Er will beweisen, was er kann - und wieso der FC Basel ihn zum fixen Chefcoach befördern soll. Céline Feller Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FC Basel, Interview mit Guillermo Abascal, Cheftrainer. Kenneth Nars / BLZ

Mit 19 Jahren kann er nicht mehr. «Ich war einfach nicht mehr glücklich, fühlte mich erschöpft. Alle sagten mir: Geh doch zu einem anderen Team. Es war Unverständnis da, dass ich aufhören wollte.»

Guillermo Abascal aber sieht keine andere Option. In jedem Training fragt er sich: Für was trainiere ich? Und in jedem Spiel spürt er die Frage: Für was spiele ich? Das zu realisieren, sei hart gewesen. Ein Prozess, der über ein Jahr dauerte. Abascal verliert die Lust am Fussballspielen, «ich spürte diese intrinsische Motivation nicht mehr».

Der Druck von allen Seiten, mehr zu geben und vor allem nicht aufzugeben, sie führt bei ihm zu etwas, was er selbst als Brun-out bezeichnet.

Der Wunsch nach einem Perspektivenwechsel

Die Lust am Fussball, dem Sport an sich, die verliert er aber nicht:«Ich wusste, dass ich den Fussball liebe, mich dieser Sport verzaubert, aber dass ich ihn von einer anderen Perspektive aus erleben will.»

Er beendet seine aktive Fussballer-Karriere bei Sevilla, zuvor war er sechs Jahre lang in Barcelonas weltbekannter Nachwuchsakademie «La Masia.» Dort lernt Abascal zentrale Werte fürs Leben: ­Kollegialität und Respekt. Aber er lernt auch fussballspezifisch vieles – und sieht auch Dinge, die er anders machen würde. «Das kann ich jetzt anwenden im Umgang mit jungen Spielern.»

Der heute 32-Jährige startet eine zweite Karriere. Nach einer kurzen Fussball-Pause, in welcher der Sevillano einen Universitätsabschluss in Sportwissenschaften erwirbt, beginnt er seine Laufbahn neben dem Platz. Erst im Nachwuchs von Sevilla, dann als Chef­trainer Chiassos und bei Lugano, als technischer Direktor bei ­Cádiz, als Coach bei Ascoli in Italien, Volos in Griechenland – und seit Januar beim FCB.

Als Spezialtrainer geholt, steigt er nach knapp zwei Monaten zum Interims-Cheftrainer auf, nachdem Patrick Rahmen entlassen wurde. Von seinem Vorgänger wurde er als Taktik-Nerd beschrieben.

Eine Bezeichnung, die er ebenso wenig treffend findet, wie wenn man ihn als Besessenen bezeichnet. «Ich würde es eher zeitlich stark gebunden nennen. Das beginnt von klein an, oder spätestens dann, wenn du deine Stadt verlässt.»

Und dass man weggehen sollte, dessen ist sich der Südspanier sicher. Denn die wenigsten Trainer arbeiteten in der eigenen Stadt, denn dort sei man im Hause des Schmieds ein Holzmesser – so besagt es zumindest ein Sprichwort aus seiner Heimat.

Dominanz, Kontrolle und Ruhe als Handschrift

Mit seinen Idealvorstellungen von Fussball verkörpert Abascal so ziemlich das, was sich FCB-Boss David Degen wünscht. Guillermo Abascal ist angetan vom englischen Fussball, hospitierte einst bei Manchester City und Leeds – ein Traum für einen Jungtrainer, der Pep Guardiola und Marcelo Bielsa als Referenzen angibt. Er bewundert den Calcio – aber vielleicht ein bisschen mehr das Ambiente als die Mentalität des Nicht-verlieren-wollens.

Die grösste Faszination aber gilt dem spanischen Fussball: «Er löst einfach diese Freude in mir aus. Diese Freude, schönen Fussball zu sehen, offensiv, mit viel Ballbesitz.» Das kommt auch jenem Fussball nahe, den Abascal selbst gerne spielen ­lassen möchte. Zentral bei ihm sind aber auch Dominanz, Kontrolle und Ruhe – alles auch ohne Ball.

Ein Feldtrainer, mit dem Wunsch, zu bleiben

Sich selbst bezeichnet Abascal trotz seiner hohen taktischen Affinität und dem Fakt, dass er alle Partien in der Aufarbeitung via «Tactical cam» schaut, nicht als Laptop-Trainer oder ähnliches:

«Ich bin ein Feld­trainer, gerne mittendrin, rede viel auf dem Feld.»

Die Technik sei ein tolles Suplément, das man verwenden müsse – jedoch genau wissen müsse, wie. Seit er vor rund einem ­Monat übernommen hat, hat er erkannt, woran der FCB vielleicht noch krankt: «Das Wissen, wie man das Spiel in den ­unterschiedlichsten Situationen ­dominieren kann.»

Wenn das nicht nur phasenweise, sondern konstant funktioniere, nähere man sich dem Fussball an, der zu 100 Prozent für Abascal stehen könne. Die Basis dafür will er in den verbleibenden neun Saisonpartien schaffen. «Es ist wie eine Mini-Saison. Jedes Spiel wird ein Final. Es ist alles noch offen. Sowohl gegen oben als auch gegen unten.»

Der Spanier glaubt daran, dass der FCB mit dieser Basis wieder zur ersten Referenz in der Super League werden kann. Erreichen soll der Verein das mit ihm zusammen. Denn Abascal sagt auch ganz klar:

«Ich denke, dass ich die richtige ­Person für den Job hier in Basel bin. Ich würde gerne bleiben.»

Es würde ihn glücklich machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen