Mit einem Bein in der Barrage: FC Luzern verliert in Basel 0:3

Matchbericht «Ich kann es einfach nicht glauben»: Der FC Luzern verliert in Basel 0:3 und steht mit einem Bein in der Barrage Viele Chancen, aber kein Treffer: Der FC Luzern kann auswärts gegen den FCB nicht punkten. Es wird immer schwieriger am Tabellenende. Turi Bucher, Basel 2 Kommentare 24.04.2022, 21.46 Uhr

Zum dritten Mal ist Marius Müller (rechts) ohne Abwehrchance: Der Basler Fedor Chalov (links) erzielt das 3:0. Bild: Georgios Kefalas / Keystone (Basel, 24. April 2022)

So deutlich unterlegen, wie es das Schlussresultat von 0:3 ausdrücken will, war der FC Luzern in Basel keinesfalls. Es gab allerdings eine grosse Differenz in diesem Spiel: Dem FCB gelang es, die eine oder andere Torchance zu verwerten – der FCL brachte trotz zahlreichen Möglichkeiten keinen Treffer zustande. «Dieses Resultat ist ein absoluter Witz», verschaffte sich Luzerns Trainer Mario Frick Minuten nach dem Schlusspfiff Luft:

«Wir haben einen Penalty, wir haben einen Pfostenschuss, wir haben rund dreissig Torabschlüsse. 0:3, ich kann es einfach nicht glauben.»

0:3, es war ein bitteres Verdikt, und die Super-League-Tabelle spricht fünf Runden vor Schluss eine deutliche Sprache: Der FC Luzern steht mit einem Bein in der Barrage, muss sich immer mehr damit beschäftigen, dass am Ende dieser Saison zwei entscheidende Spiele gegen den Abstieg in die Challenge League warten.

Trainer Frick hofft immer noch auf Rang 8, das muss er ja tun. Er rechnet mit zwei Heimsiegen in den nächsten beiden Runden gegen Lausanne und Servette, zwingend wäre danach auch ein Auswärtssieg in Sion. Denn nach dem 3:1-Heimsieg der Grasshoppers gegen Lausanne gestern zur selben Zeit ist nun der FC Sion wieder in den Luzerner Fokus gerückt: Der Abstand des FCL auf GC beträgt acht Punkte, jener auf Sion aber nur sieben Punkte. Auch mit der negativen Tordifferenz stehen sich die Walliser (-20) und der FCL (–22) sehr nahe. Der Siebenpunkte-Vorsprung der Luzerner auf Schlusslicht Lausanne blieb an diesem Wochenende unverändert.

Der Knackpunkt: Campo verwertet Penalty nicht

Es war im St. Jakob-Park eine turbulente und spektakuläre Partie mit Dutzenden von Torchancen auf beiden Seiten, mit einem Cornerverhältnis von 13:10 für den FCL (durchschnittlich alle vier Minuten ein Eckball) und mit einem herausragenden Akteur: Basels österreichischer Nationaltorhüter Heinz Lindner hielt alles, einfach restlos alles, was von den FCL-Offensivleuten an Schussversuchen in seine Richtung kam. Unter anderem auch Samuele Campos Elfmeter in der 17. Minute. Es war wohl der Knackpunkt der Partie, dass Luzern die frühe Führung durch Basels Valentin Stocker mit diesem Campo-Penalty nicht auszugleichen vermochte. Der in Luzern wohnhafte Krienser Stocker hatte schon in der 3. Minute mit dem 1:0 aus der Drehung sein 100. Tor für den FCB erzielt.

Doch auch nach dem nicht verwerteten Strafstoss, den Basels Liam Millar mit einem Foul an FCL-Stürmer Asumah Abubakar verursachte, hatte Luzern noch zahlreiche Gelegenheiten, um etwas Zählbares aus Basel mitzunehmen. Marvin Schulz beispielsweise traf in der 26. Minute aus naher Tordistanz den Pfosten.

Frick: «Fünf Spiele wie eine Mini-Meisterschaft»

Die Partie zwischen dem FCB und dem FCL war nach dem Seitenwechsel zwar nicht mehr so atemberaubend, doch den Baslern gelang die Siegsicherung durch ein weiteres Stocker-Tor (73.) und einen Treffer des Russen Fedor Chalov (87.). Zwischen dem 2:0 und dem 3:0 hatte FCB-Goalie Lindner Versuche von Marko Kvasina und Pascal Schürpf «weggehext» und den Beweis angetreten, dass Luzerns Marius Müller «nur» der zweitbeste Keeper der Liga ist.

«Wir sind wieder den Berg raufgeklettert, ohne ganz oben anzukommen», erklärte FCL-Coach Frick nach dem 0:3 Aufwand und Ertrag seiner Mannschaft:

«Es ist uns nicht gelungen, uns selber zu belohnen.»

Nun stellt sich die Frage, ob der FC Luzern in den restlichen Spielen gegen Lausanne, Servette, Sion, YB und Zürich in der Lage ist, Tore zu schiessen beziehungsweise den FC Sion noch zu überholen. Frick:

«Für uns ist das jetzt wie eine Mini-Meisterschaft. »

Nun, Mini-Meisterschaft hat schon seine Richtigkeit. Aber ziemlich sicher werden es für den FCL nicht fünf, sondern sieben Spiele sein.

Basel – Luzern 3:0 (1:0)

St. Jakob-Park. – 21905 Zuschauer. – SR Schnyder.



Tore: 3. Stocker (Tavares) 1:0. 72. Stocker 2:0. 87. Chalov (Frei) 3:0.



Basel: Lindner; Lopez (88. Lang), Frei, Pelmard, Tavares; Burger; Stocker (88. Pavlovic) , Palacios (66. Kasami), Esposito (66. Chalov), Millar (88. Fernandes); Ndoye.



Luzern: Müller; Dräger (46. Grether), Burch, Simani, Sidler; Schulz (66. Schürpf), Jashari, Campo (56. Ugrinic), Gentner (66. Ndiaye); Kvasina, Abubakar (56. Sorgic).



Bemerkungen: Basel ohne Xhaka (gesperrt), Petretta, Essiam und Padula (alle verletzt). Luzern ohne Loretz und Monney (beide verletzt). 17. Lindner hält Foulpenalty von Campo. 26. Pfostenschuss Schulz. Verwarnungen: 4. Stocker (Trikotausziehen), 18. Tavares (Reklamieren), 51. Grether, 67. Sorgic (Fouls).

