Fussball internationale Ex-FCL-Mittelfeldspieler Idriz Voca nach dem Abstieg in der Türkei: «Am meisten leid tun mir unsere Mitarbeiter» Das FCL-Eigengewächs Idriz Voca war einst der verlängerte Arm von Gerardo Seoane. Nun ist er mit Ankaragücü abgestiegen. Daniel Wyrsch 20.05.2021, 05.00 Uhr

Mittelfeldspieler Idriz Voca im vergangenen Sommer noch im Dress des FC Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 12. Juli 2020)

Am Schluss war für Idriz Voca nichts mehr zu machen: Der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler stieg mit MKE Ankaragücü ohne in den letzten Spielen auf dem Platz zu stehen aus der türkischen Süper Lig ab. Eine Verhärtung der Adduktoren zwang ihn zum Zuschauen. «Es ist eine kleine Verletzung, ich konnte nicht mehr sprinten.»

Der Abstieg mit dem Hauptstadtverein in die Zweitklassigkeit des türkischen Fussballs beschäftigt den ehemaligen FCL-Profi, aber deshalb zu jammern, ist nicht seine Sache:

«Es tut weh, dass wir die Klasse nicht halten konnten. Das ist sehr schade für den Klub.»

Idriz Voca denkt in der bittersten Stunde seiner Karriere nicht an sich oder seine Mitspieler, vielmehr ist er zurück zu Hause in Stansstad gedanklich bei anderen Menschen: «Am meisten leid tun mir unsere Mitarbeiter. Sie haben als Übersetzer und Köchinnen für wenig Geld ihr Bestes für uns Profis getan. Für sie ist der Abstieg am schlimmsten.»

Wie das Ex-FCL-Talent mit der Erfahrung umgeht

FCL-Fans werden sich fragen, wie Idriz Voca mit dieser sportlichen Niederlage umgeht. Schliesslich gehörte der technisch beschlagene Mittelfeldmann jahrelang zu den hoffnungsvollsten Talenten. Unter Gerardo Seoane war er in Luzerns U21 der Captain und verlängerte Arm des nunmehr dreifachen YB-Meistertrainers, der auf die nächste Saison hin zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga wechselt. Der Förderer pushte Voca auch im Fanionteam, der Mittelfeldspieler erlebte seine erfolgreichste Zeit im FCL-Dress in der Rückrunde der Saison 2017/18, als die Blau-Weissen mit Seoane an der Seitenlinie mit 34 Punkten aus 17 Spielen den Sprung von Platz 9 in die Top 3 der Super League schafften.

Für Luzern absolvierte Voca genau 100 Pflichtspiele (4 Tore, 5 Assists) bei den Profis. Die letzte Partie bestritt er am 18. September beim Meisterschaftsstart dieser Saison in Lugano (1:2). Dann wagte der 13-fache kosovarische Internationale den Transfer in die Türkei. Er könnte diesen Schritt nun bereuen, schliesslich kam er nur in 26 von möglichen 39 Ligapartien zum Einsatz – und in der Startelf stand er nur 13 Mal. Doch Idriz Voca macht den Kritikern des Wechsels nicht den Gefallen, im Nachhinein von einem Missverständnis zu sprechen. Sein Fazit nach einem Jahr Profi-Fussball in der Türkei:

«Das war aus meiner Sicht überhaupt kein Fehlentscheid. Ich habe es als grosses Privileg empfunden, in diesem schönen Land zu spielen. Die Reisen an die Auswärtsspiele waren besonders. Das einzige Manko ist, dass ich nie vor den heissblütigen türkischen Fans antreten konnte.»

Idriz Voca (rechts) in einem Heimspiel am 24. Dezember 2020 im Dress von Ankaragücü. Bild: Halil Sagirkaya/Getty Images

Das Niveau der Süper Lig stellt Voca über jenes der Super League, «weil es anders als in der Schweiz nicht nur YB und meist noch Basel gibt, die um den Titel spielen. In der Türkei gibt’s fünf, sechs Spitzenteams, der Rest ist auf Augenhöhe.»

Seine Zukunft ist momentan ungeklärt

Voca ist überzeugt, dass er sich als Person «extrem weiterentwickelt» hat. Der Vertrag mit Ankaragücu wäre noch ein Jahr gültig. Sein Ziel ist, weiter in der Türkei oder anderswo im Ausland zu spielen. Alles ist offen.

Der Cupfinaleinzug des FCL begeistert Idriz Voca:

«Es würde mich für die Jungs und den Trainerstaff sehr freuen, wenn sie die Cup-Trophäe holen!»

Übrigens spielte der Stansstader beim ersten Cupmatch der Luzerner in dieser Saison Anfang September auswärts gegen Thun noch mit: Idriz Voca war einer aus dem 1:0-Siegerteam des FCL. Also hätte er auch einen Anteil am Cupsieg.