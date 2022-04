Fussball: SC Kriens verliert gegen Thun 1:3

Fussball Japanisches «Ungeheuer» bezwingt den SC Kriens Der SC Kriens verliert auswärts gegen das Spitzenteam von Thun erwartungsgemäss: Die Mannschaft von Trainer René von Eck unterliegt mit 1:3 (0:1). Matchwinner ist Innenverteidiger Nikki Havenaar als Doppeltorschütze. Turi Bucher 02.04.2022, 20.31 Uhr

Der Schneefall in der Thuner Stockhorn Arena muss gar nicht erst explizit vertieft werden. Es war am Samstagabend ja auf allen Schweizer Fussballplätzen dasselbe. Kriens geriet also im immer dichter werdenden Schneetreiben früh, in der 7. Minute nämlich, in Rückstand. Frage: Wenn Thun einen Eckball treten darf, wen von den Berner Oberländern muss man dann im Strafraumzentrum besonders gut bewachen? Antwort: Richtig, den zwei Meter grossen Thuner Nikki Havenaar, das in der Liga bestens bekannte Kopfball-«Ungeheuer».

Thuns Hüne Nikki Havenaar (links), hier gegen den Ex-St.-Galler Cedric Itten. (Archivbild) Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Havenaar, der 27-jährige Holländer mit japanischem Pass, schüttelte nach Dominik Schwizers Cornerflanke den für ihn zuständigen, einen Kopf kürzeren Kriens-Verteidiger Elis Isufi mit Leichtigkeit ab und köpfelte zwischen Kriens-Keeper Joschua Neuenschwanders Hände durch zum 1:0 ein. Goalie Neuenschwander hätte allerdings durchaus schon vor Havenaars Kopfballintervention versuchen dürfen, die Flanke im Fünferraum runterzupflücken.

Kriens-Abwehr mit Havenaar krass überfordert

Wieder einmal mussten die Krienser einem Rückstand hinterherrennen. Die SCK-Spieler rannten allerdings vor allem dem Ball hinterher, zu leichtfertig wurden Angriffsversuche jeweils mit vermeidbaren Ballverlusten beendet. Mittelfeldspieler Enes Yesilçayir versuchte in der 28. Minute zwar aufs Thun-Tor zu schiessen, aber es war eine Kleinstchance. Drei Minuten später lenkte Neuenschwander einen Schuss von Daniel Dos Santos gekonnt in den Corner. Yesilçayirs Schussversuch in der 36. Minute war dann schon ein wenig gefährlicher. Und schade: In der 39. Minute flog Lino Langs flacher «Bananenball» nur knapp am Pfosten des Thun-Gehäuses vorbei.

Bitter für Kriens: Thun hatte für seine Halbzeitführung gar nicht viel tun müssen, nur einmal seinen Riesen köpfeln lassen.

Als bald nach der Pause Thuns Miguel Castroman in der 48. Minute und Schwizer in der 52. Minute aufs Krienser Tor schiessen konnten, hätte der Spielstand eigentlich bereits und mindestens 2:0 für das Heimteam lauten müssen. Für dieses Resultat sorgte dann erneut Thun-Titan Havenaar: Wieder schlich sich der 2-m-Mann bei einem Corner in den Kriens-Strafraum, wieder war die Krienser Abwehr überfordert, wieder überstieg der Japan-Holländer den Krienser Isufi und köpfelte ins Netz.

Krienser Ehrentreffer durch Handspenalty

Als Thuns Mittelstürmer Gabriel Kyeremateng noch vor Ablauf der Stunde auf 3:0 erhöhen konnte, war Kriens definitiv am Boden. Am Spielausgang konnte auch das verfrühte Ostergeschenk des Schiedsrichters an die Adresse der Krienser nichts mehr ändern: Der Ref taxierte eine Intervention von Havenaar im Thun-Strafraum als Handsvergehen und diktierte einen Penalty. Der eingewechselte SCK-Mittelstürmer Albion Avdijaj verwertete gekonnt zum 1:3. Avdijaj erhielt unter anderem wieder eine Einsatzchance, weil Kriens ohne die verletzten Offensivspieler Helios Sessolo und Mark Marleku antreten musste.

Albion Avdijaj verwertete im Spiel vom Samstag den Penalty zum 1:3. Hier rechts im Bild gegen Neuenburgs Fabio Saiz. (Archivbild) Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 20. November 2021)

Nochmals zurück zum fliegenden Holländer Havenaar: In der 83. Minute köpfelte er noch einen Cornerball an die Latte, und in der 86. Minute hätte ein weiterer Kopfball des Hünen den Thunern beinahe noch das 4:1 ermöglicht. Ein Ärgernis, wie massiv hilflos sich Kriens gegen diesen zweifachen Thun-Torschützen zeigte.

Fazit nach der 23. Niederlage im 28. Spiel: Trainer René van Eck vermag den SCK seit dem letzten November nicht auf Challenge-League-Klasse zu trimmen, weil diese Mannschaft die Challenge-League-Klasse schlicht nicht hat. Es ist ein Bild, wie es die Krienser eigentlich schon die ganze Saison lang grün-weiss zeichnen.

Am nächsten Samstag spielt der SC Kriens daheim gegen den FC Wil. Nun, die Ostschweizer haben im bisherigen Verlauf der Saison deutlich bewiesen, dass sie über die Challenge-League-Klasse verfügen.

Thun – Kriens 3:1 (1:0)

Stockhorn Arena. – 1723 Zuschauer. – SR Huwiler.

Tore: 7. Havenaar 1:0. 56. Havenaar 2:0. 58. Kyeremateng 3:0. 82. Avdijaj (Handspenalty) 3:1.

Thun: Ziswiler; Dorn (85. Loosli), Havenaar, Sutter, Bürki; Castroman (85. Karlen), Fatkic; Dos Santos (63. Ndongo), Hasler (63. Gerndt), Schwizer (73. Josué); Kyeremateng.

Kriens: Neuenschwander; Urtic, Isufi, Busset, Bürgisser (79. Goelzer); Mistrafovic; Lang (79. Sukacev), Aliu, Yesilçayir (65. Selasi), Balaruban (60. Avdijaj); Mulaj (79. Kameraj).

Bemerkungen: Thun ohne Rüdlin (gesperrt), Dushica und Lekaj (beide verletzt). Kriens ohne Sessolo, Marleku, Harambasic, Costa, Alessandrini und Brügger (alle verletzt). 83. Kopfball von Havenaar an die Latte. Verwarnungen: 3. Havenaar, 72. Urtic (Fouls), 72. Ndongo (Unsportlichkeit).